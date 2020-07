Affaire Conclue : retour sur le live d’un acheteur étrange qui vient sans vêtements !

Affaire Conclue reprend ses bonnes habitudes sur nos écrans de télévision. Mais étant donné que les vacances ont commencé pour certains membres des équipes de l’émission, le public doit s’accommoder de rediffusions. Les nouveaux épisodes sont malgré tout déjà en tournage et ils seront disponibles à partir du 17 août prochain. En attendant, nous pouvons revoir des épisodes d’Affaire Conclue que nous avions déjà eu l’occasion de voir. Et cela n’est pas sans nous rappeler la période de confinement. D’autant que cette période si spéciale n’avait pas été sans conséquences sur les graines de folies que possèdent les acheteurs d’Affaire Conclue. Vous souvenez-vous d’un des lives Instagram de Stéphane, qui était des plus surprenants ? Nous allons vous rafraichir la mémoire.

Affaire Conclue fait sensation sur le web pendant le confinement

Stéphane est un acheteur adoré par les fans de l’émission. Il est également le chouchou d’une des ses collègues, Caroline Margeridon. De son nom complet, notre ami se nomme : Stéphane Vanhandenhoven. Il est brocanteur dans la ville de Bruxelles, en Belgique. Stéphane avait fait une promotion des plus aguicheuses et délirantes sur son compte Instagram. En pleine période de confinement, il avait ressenti le besoin de faire une surprise à ses fans. Et ce fut une promotion tout aussi inattendue que bien venue pour Affaire Conclue. Nous étions le 10 avril et nombreux sont les fans de l’émission, et de Stéphane, qui s’en subviennent.

Cet acheteur d’Affaire Conclue avait décidé de passer le temps d’une drôle de manière. Au départ tout se passait bien pendant sa période de confinement. Il prenait régulièrement des nouvelles de ses abonnés. Stéphane tenait également à faire savoir à son audience qu’Affaire Conclue allait revenir rapidement. Il tenait à préserver l’enthousiasme des fans de l’émission en attendant que celle-ci revienne sur les écrans. Mais personne ne s’attendait à ce qu’il donne autant de lui même pour e projet. En effet, Stéphane avait décidé de se révéler complément pour créer le buzz. Et ce n’est pas qu’une expression. Car notre ami, le brocanteur Belge d’Affaire Conclue, propose d’animer un live Instagram dans lequel il ne portera aucun vêtements.

Le live Instagram, du 10 avril, de Stéphane restera dans les mémoires

Stéphane a réussi à rassembler les fans d’Affaire Conclue et à les divertir de façon exceptionnelle. Mais ses interventions n’étaient pas rare pendant la période de confinement. En effet, tous les jours il proposait à 14h30 à ses abonnés de le retrouver pour un live. Parfois il invitait des membres de l’émission et parfois il se retrouvait seul devant ses fans. Mais jamais il n’aura osé plus d’une fois se présenter sans vêtements. Pourtout, même dans cet instant live très original, il réussira à ne rien montrer de son anatomie. Hormis ses jambes et ses bras, impossible de deviner le reste de son corps sous le boa de fourrure qu’il porte comme seule parure. Mais voyez par vous-même le look qu’adopte Stéphane. Il aura pris soin de conserver une image de cet événement et de le publier sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Privilégiez désormais la qualité à la quantité… Je vous embrasse fort. Une publication partagée par Stephane Vanhandenhoven (@stephane_affaire_conclue) le 10 Avril 2020 à 1 :55 PDT

Les fans d’Affaire Conclue étaient au rendez-vous

Les commentaires des fans sous cette publications sont révélateurs. Personne ne sera offensé de découvrir Stéphane dans cette tenue malgré la surprise. En effet, cette blague a de quoi amuser la galerie et surtout changer les idées de tout le monde. Nous avions bien besoin de nous divertir pour ne pas sombrer dans la déprime à ce moment là de l’année. Souvenez-vous, le 10 avril nous étions confinés pour une durée indéterminée. Nous ne savions pas que nous devrions le rester jusqu’au 11 mai, et nous l’étions depuis le 17 mars.

Une période longue et pleine d’incertitudes. Impossible durant cette période de ne pas penser à autre chose qu’à la pandémie qui faisait rage. Mais grâce à Stéphane d’Affaire Conclue, le temps de quelques heures nous avons pu tout oublier et nous amuser. Les fans d’Affaire Conclue remercient alors l’acheteur dans les commentaires mais ils saluent également le courage et le grain de folie qu’il faut avoir pour oser faire cela.

C’est un succès sur plusieurs tableaux alors pour Stéphane. En effet, il parvient à faire de la promotion pour Affaire Conclue car sa vidéo est très largement partagée sur les réseaux sociaux. Mais également, il réussit à faire rire ses abonnés. À leur changer les idées en pleine période de confinement. Ses objectifs sont atteints très largement et il aura su entretenir l’enthousiasme des fans pour Affaire Conclue. Car avec son live Instagram qui sort de l’ordinaire, il montre que l’émission à laquelle il participe est capable de surprendre ! Les fans sont alors encore plus impatients de retrouver l’émission sur leurs écrans de télévision.

Affaire Conclue revient pour sa quatrième saison avant la fin de l’été

Cette même attente se retrouve aujourd’hui alors que les équipes sont en train de tourner la quatrième saison d’Affaire Conclue. Mais étant donné que nous ne sommes pas confinés, il y a peu de chance que Stéphane remette le couvert avec ses lives Instagram déjantés pour nous faire patienter. En effet, si nous pouvons nous contenter un temps des rediffusions du show, c’est que nous savons qu’ils sont en train de travailler à enregistrer la suite. Mais l’impatience des fans reste entière, la date du 17 août est bien inscrite dans les agendas et sur les calendriers. Nous pourrons retrouver les membres de la grande famille d’Affaire Conclue et nous amuser de la camaraderie des acheteurs en salle des ventes notamment.