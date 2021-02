Sophie Davant (Affaire Conclue) corrige une commissaire-priseur et la met dans l’embarras comme jamais !

Ce lundi 1 février dans Affaire conclue, Sophie Davant s’est amusée à titiller sa commissaire-priseur. En effet, cette dernière n’a pas su donner le bon déterminant pour un objet. La rédaction de LD People va tout vous expliquer.

Sophie Davant reprend Delphine Fremaux-Lejeune sur un objet

Comme d’habitude dans Affaire Conclue, plusieurs personnes présentent son objet afin de les faire estimer. Ce lundi er février, Séverine, décoratrice d’intérieur de 39 ans est venue présenter à la vente une écritoire en bois dont elle a hérité et qu’elle espère bien présenter aux acheteurs de l’émission. La jeune femme a expliqué qu’elle avait hérité l’objet de son aïeul, qui possède une « caverne d’Ali Baba » puisqu’elle aime les objets et que c’était une ancienne chineuse. Delphine Fremaux-Lejeune a alors commencé à évaluer l’écritoire : « Très charmant en effet, alors il s’agit d’un écritoire, en latin ça se dit ‘ scriptorium' » commence-t-elle par dire avant d’être directement reprise par Sophie Davant.

VIDEO Affaire conclue : Sophie Davant corrige une commissaire-priseur et la plonge dans l’embarras https://t.co/iEsoPE3lMg — ZAGO (@mayolinx) February 2, 2021

Sophie Davant a notamment expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un écritoire, mais d’une écritoire : » UNE écritoire non ? » tout en expliquant que la jeune femme qui est venue présenter l’objet l’avait bien dit elle. Delphine Fremaux-Lejeune reprend ensuite sa description tant bien que mal : « Si vous avez besoin de le déplacer vous le refermez, il a sa petite clef… ou elle a sa petite clef je ne vais pas m’y faire ». Heureusement, la présentatrice n’a pas eu le temps de réagir pour le coup. OUF !

Sophie, fan de football

Depuis quelques jours maintenant, Sophie Davant a décidé de s’impliquer aux côtés du FC Girondins de Bordeaux en devenant marraine du fonds de dotation « Coeur Marine et Blanc « . Pour l’occasion la présentatrice d’Affaire Conclue a décidé de parler de football pour nos confrères de SO Foot : « Je ne suis pas hyper compétente en foot, mais j’ai quand même baigné dans ce milieu lorsque j’étais mariée avec Pierre Sled. Donc j’en ai vu, des matchs de foot. Je suis une amatrice de beau jeu et de matchs à gros enjeux, mais je ne suis pas le championnat de façon hebdomadaire« .

Sophie Davant devient marraine du fonds de dotation « Cœur Marine et Blanc » des Girondins de Bordeauxhttps://t.co/Dgllxvqozs #FCGB #ligue1UberEats — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) January 20, 2021

Si elle ne connaît pas parfaitement les techniques, les tactiques, Sophie Davant a tout de même décidé de se battre à fond pour son rôle de marraine : « Je vais assumer mon rôle de marraine avec beaucoup de sérieux et d’application. Et puis dans ma famille, on soutient les Girondins depuis toujours, donc pour moi, c’est aussi une façon de rendre hommage aux hommes de ma famille« . Voilà qui est dit.