Affaire Conclue: Sophie Davant doit quitter l’émission pour réparer un impair important

Affaire Conclue a encore fait des siennes. En effet, l’émission phare de France 2 a contraint Sophie Davant à quitter le plateau. Elle devait aller chercher un objet essentiel à l’émission qui avait été oublié. C’est bien la première fois qu’une telle situation se présente. Et Sophie Davant a réussi à résoudre le problème, aussi rapidement que possible. Mais son absence a fait couler de l’encre sur les réseaux sociaux. De quoi ajouter une anecdote à la liste ce celles d’Affaire Conclue, qui commencent à être nombreuses. Nous allons tout vous raconter ci-dessous.

Sophie Davant présente Affaire Conclue avec beaucoup de professionnalisme

Sophie Davant est l’animatrice phare d’Affaire Conclue. Elle prend à cœur son rôle d’hôtesse et de présentatrice. Sur les réseaux sociaux, elle fait la promotion d’Affaire Conclue autant que possible. Elle est même à l’écoute des critiques constructives de ses fans afin de s’adapter au mieux à leurs attentes. Pendant le confinement aussi, Sophie Davant a montré à son public qu’elle ne comptait pas laisser tomber Affaire Conclue aux oubliettes. Pour faire patienter ses fans avant la reprise des tournages, elle ne s’est donc pas contentée de parler avec eux des rediffusions. En effet, elle a pris le temps de proposer un programme adapté aux mesure de confinement. Les fans d’Affaire Conclue ont salué la démarche mais ils ont eu du mal à se faire à tant de changements. Ils ne cachaient alors pas leurs hâtes de retrouver le programme original pour de nouveaux épisodes inédits.

Des anecdotes en pagaille ponctuent cette émission

Et qui dit épisodes inédits, dit surprises. Sophie Davant se serait bien passée de cette dernière mais elle a beaucoup fait rire les fans. En effet, l’animatrice d’Affaire Conclue s’est retrouvée contrainte de quitter le plateau de longues minutes pour retrouver un objet essentiel au déroulement de l’émission. Il s’agissait du pass qui permet aux vendeurs de se rendre dans la salle des enchères. Ce dernier avait disparu mais Sophie Davant a su improviser pour le rapporter dans les temps sans trop de vagues.

Le vendeur était lui aussi une anecdote à lui tout seul. En effet, il était plus que précautionneux par rapport aux règles sanitaires. Les gestes barrières n’ont pas de secret pour lui, il les appliquait même avec des précautions supplémentaires. Son arrivée sur le plateau a alors fait sourire Sophie Davant. Car Affaire Conclue met les moyens pour respecter distanciation sociale et autres recommandations sanitaires. Mais elle n’avait pas encore reçu un vendeur qui soit autant à cheval sur les distances de sécurité. En effet, il se tenait à plus de trois mètres de l’animatrice d’Affaire Conclue. Sophie Davant a alors rassuré le candidat pour qu’il se rapproche en laissant un minimum d’un mètre entre eux.

Sophie Davant quitte le plateau d’Affaire Conclue pendant un court instant, elle n’a pas le choix

Philippe, un des vendeurs ce jour-là, fait donc sensation. Il se rendait dans Affaire Conclue pour se séparer à la vente d’un grand sceau à champagne. L’estimation faite, Sophie Davant réalise que le pass est resté en coulisse. Philippe reçoit ensuite une estimation à 80 euros et va tout faire pour atteindre ce prix, voire plus, en salle des enchères. Sophie Davant aura donc disparu un court instant pour récupérer la clef en coulisse. Une clef indispensable aux vendeurs si ils veulent accéder à la salle où les affaires sont conclues. La fameuse salle où se trouvent Julien Cohen, Caroline Margeridon et tous les autres. Enfin, presque tous.

Pierre-Jean Chalençon, un acheteur phare d’Affaire Conclue qui se retire

Presque tous, car Pierre-Jean Chalençon, un des acheteurs emblématiques d’Affaire Conclue, ne fait plus partie de l’équipe. Les rumeurs veulent qu’il soit parti pour poursuivre d’autres projets, mais d’autres insinuent que ce sont ses polémiques à répétitions qui ont eu raison de sa place. En effet, ce boute-en-train de Pierre-Jean Chalençon ne fait pas de compromis. C’est un homme entier qui ne change pas qui il est pour faire plaisir aux autres. Il reste fier et a tendance à aller très loin dans ses propos. Parfois, il est même obligé de présenter des excuses publiquement sur internet pour réparer ses erreurs et ses maladresses. Mais il aura semble-t-il commise celle de trop. Et ni France 2, ni Affaire Conclue, ne veulent alors s’embarrasser avec le risque de la mauvaise presse, temporaire mais récurrente, de Pierre-Jean Chalençon.

Sophie Davant et les acheteurs, de même que les experts et les équipes de tournage, ont tout intérêt à faire en sorte qu’Affaire Conclue cartonne. Et il aura été clair que le départ de Pierre-Jean Chalençon valait mieux pour le succès de l’émission. Même si elle pouvait bénéficier de sa notoriété et de sa popularité, cela n’était pas suffisant dans la balance pour faire le poids face à ses dérapages de moins en moins contrôlés. De plus, Pierre-Jean Chalençon n’a avancé que de quelques semaines son départ apparement. Il serait prêt à se consacrer à plusieurs autres projets, des projets qu’il détaille sur son compte Instagram et sur son compte Twitter.