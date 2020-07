Affaire Conclue: Sophie Davant se sent négligée, elle réagit violemment !

Affaire Conclue a de plus en plus de succès. Mais cela n’empêche pas l’émission de France 2 de se retrouver au centre de polémiques à tout va. En effet, Sophie Davant la première déplore que les vendeurs ne lui prêtent pas assez attention. Elle est parfois complètement ignorée par certaines personnes qui viennent davantage pour vendre leurs objets ou rencontrer les acheteurs. Et en parlant des acheteurs, un des plus connus d’entre eux quitte Affaire Conclue. Pierre-Jean Chalençon s’en va vers d’autres aventures mais il serait bien resté plus longtemps. Sophie Davant s’exprime sur ses divers sujets.

Sophie Davant s’exprime sur les sujets qui la tourmente

Affaire Conclue a bien repris depuis la fin du confinement. Des doutes subsistaient car pendant le confinement, le programme manquait beaucoup aux fans. Il aurait été terrible qu’il s’habituent à son absence des écrans. De plus, l’adaptation proposée par France 2 ne les avait pas convaincus. Heureusement, ils sont bel et bien de retour pour suivre les aventures des ventes aux enchères. Les fans sont au rendez-vous mais les acheteurs deviennent plus populaires que l’animatrice d’Affaire Conclue. Sophie Davant s’inquiète donc de plusieurs autres sujets qui pourraient avoir un impact sur la suite de l’émission. En effet, elle remarque que de plus en plus de vendeurs ne s’intéressent pas à elle. Alors qu’ils l’avaient habitués à être heureux de la rencontrer en personne. Ils semblent dorénavant ne plus la regarder et se concentrer sur les acheteurs ou sur leurs ventes.

L’humour au secours de la présentatrice d’Affaire Conclue

Sophie Davant ne va pas se laisser faire pour autant. En effet, elle va directement en parler avec les vendeurs. En revanche, elle le fera avec tact et humour, sans jamais leur faire du tord. Car Sophie Davant ne manque pas d’expérience à la télévision. Et elle sait que certaines choses ne passent pas. C’est aussi ce qui l’inquiète concernant l’attrait des fans pour les acheteurs, surtout pour Pierre-Jean Chalençon. Ce dernier est au centre de vives polémiques à répétitions qui l’ont contraint à tirer sa révérence dans Affaire Conclue.

Sophie Davant négligée par le public ?

L’animatrice d’Affaire Conclue va encore une fois avoir la sensation d’être invisible. Un vendeur va de nouveau faire comme si il ne la voyait pas et Sophie Davant ne va pas laisser passer. Elle qui a l’habitude de recevoir de super compliments en direct, cela lui change la vie. Mais elle ne se recouche pas si fort que cela à sa notoriété. Elle sait cette dernière bien établie. Mais Sophie Davant relèvera le manque de tact d certains vendeurs car ignorer quelqu’un est simplement une question de respect. Malgré tout, elle va le faire avec beaucoup de légèreté.

C’est lors d’un épisode avec la vente d’un buste de femme que Sophie Davant rappelle le vendeur à l’ordre. Heureusement, elle a pu compter sur l’humour et le soutien de Julien Cohen pour attirer l’attention de ce vendeur maladroit. Dans Affaire Conclue, lorsque les ventes atteignent des sommes importantes, Sophie Davant intervient rapidement dans la salle des enchères. Ce jour-là, le vendeur voir son buste partir pour la coquette somme de 1 500 euros. Sophie Davant arrive alors pour féliciter les acheteurs et le vendeur. Mais ce dernier ne lui prête pas la moindre attention. Le jeune homme, du nom de Gaspard, pousse Sophie Davant à dire que c’est officiel, elle est transparente. De quoi amuser le public et les acheteurs. Julien Cohen rit de la situation tout en rappelant à l’ordre le fameux Gaspard.

Affaire Conclue est une grande famille

Cette situation se répète ses derniers temps et cela va pousser Sophie Davant à s’exprimer sur le départ de Pierre-Jean Chalençon. En effet, les vendeurs semblent aujourd’hui davantage enthousiastes à l’idée de rencontrer les acheteurs que de rencontrer la présentatrice d’Affaire Conclue. Pourtant, il faut espérer que le départ de Pierre-Jean Chalençon n’affecte pas les audiences de l’émission. Ce dernier est un homme libre qui respire la bonne humeur et la joie de vivre. C’est ce qui lui attire la sympathie des fans d’Affaire Conclue. En revanche, il se retrouve au centre de nombreuses polémiques. Et la dernière en date lui a valu de dire au revoir à sa place dans l’émission de Sophie Davant.

Le départ de Pierre-Jean Chalençon menace-t-il la suite de l’émission ?

Selon elle, il ne peut pas se permettre de faire ce qui lui plaît sur les réseaux sociaux maintenant qu’il est si médiatisé. Pourtant, il n’hésite pas à s’afficher avec Dieudonné. Il rencontre l’humoriste controversé lors de l’anniversaire des 92 ans de Jean-Marie Le Pen. Pour de nombreux internautes, cela ne passe pas du tout. Sophie Davant n’émettra pas de jugements sur l’attitude de Pierre-Jean Chalençon. Elle sait bien que c’est une personne qui ne peut se faire dicter sa conduite. Mais elle reconnaît que l’accumulation des polémiques aura joué en sa défaveur.

Il faudra donc espérer que la côte de popularité de Sophie Davant remonte et que celle d’Affaire Conclue ne baisse pas aux vues de ses circonstances. Mais les fans semblent bien accrochés à leur divertissement pour que cela se passe autrement.