Affaire Conclue: un des acheteurs a été un aventurier de Koh-Lanta! On vous dit tout

Affaire Conclue c’est une aventure, tout autant que Koh-Lanta, mais bien évidemment dans une différente mesure. En somme, chaque émission de télévision peut être considérée comme aventure à part entière. Et bien LDPeople est heureux de vous apprendre, si vous l’ignoriez, que l’un des célèbres acheteurs a déjà participé à Koh-Lanta.

Affaire Conclue a mis le grappin sur une recrue au CV impressionnant

Sophie Davant consacre la venue de cet acheteur après le départ de Pierre-Jean Chalençon. Si vous êtes, comme nous, rédacteurs chez LDPeople, de fervents téléspectateurs d’Affaire Conclue, vous aurez compris de qui il s’agit. François-Xavier Renou est ce fameux personnage qui a donc une histoire bien particulière. Il a été participant à la grande aventure extreme de Koh-Lanta en 2002. Cette année-là, il s’agissait de la deuxième saison du jeu de TF1. Soit de la première saison présentée par Denis Brogniart.

François-Xavier Renou a une histoire fascinante. À la suite de sa participation au jeu télévisé phare de TF1, il s’est concentré sur sa carrière dans l’art. Soit en temps que spécialiste d’objet d’art et de rénovation, soit en tant qu’artiste à part entière. En effet, cet acheteur d’Affaire Conclue a été un chanteur réputé en Indonésie. Comme chanteur, il faisait des reprises du célèbre Claude François est a rencontré un franc succès. Son nom de scène était alors “Fransoa Superstar”. Plus sérieusement pour ainsi dire, puisque son travail de chanteur était tout ce qu’il y a de plus sérieux, François-Xavier Renou est marchand d’art. Sa spécialité se focalise sur la restauration et la customisation d’objets anciens.

François-Xavier Renou est un personnage qui a trouvé son public

Le marchand d’art à présent incontournable sur le plateau de Sophie Davant est bien intégré dans l’équipe des acheteurs réguliers d’Affaire Conclue. Mais il n’oublie pas ses aventures d’antan. Qu’il s’agisse de sa musique ou bien de son passé d’aventurier dans Koh-Lanta. En effet, il n’avait pas manqué de commenter des publications sur Instagram pour se remémorer ces histoires folles. Car ce n’est effectivement pas tout le monde qui peut se vanter d’un tel parcours. LDPeople vous propose de découvrir, ou de redécouvrir, quelques souvenirs savoureux de François-Xavier Renou. Son acolyte de l’époque, Maud, avait publié des photos mémorables qui ont permis à l’acheteur d’Affaire Conclue de raviver sa mémoire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maud Garnier (@maudgarnier)

François-Xavier Renou est méconnaissable sur cette image. Mais ce qui a retenu l’attention des internautes lors de cette publication, ce sont les anecdotes associées. En effet, Maud se souvenait que la production de Koh-Lanta permettaient des choses incroyables aux aventuriers. Notamment de pouvoir consommer de l’alcool en illimité, ou presque, pendant les récompenses de confort. L’acheteur d’Affaire Conclue s’est amusé des propos de sa camarade d’aventure. Il a donc sauté sur l’occasion pour lui rappeler également que les préservatifs étaient à disposition des aventuriers. De quoi intriguer les fans de l’émission, qui se demandaient alors ce qu’il a bien pu se passer sous les tentes. Le mystère reste entier !