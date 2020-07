Affaire conclue: une téléspectatrice en colère contre l’émission pousse un énorme coup de gueule !

Affaire conclue devient de plus en plus fade et de nombreux afficionados de l’émission qui habituellement la regarde tous les jours pourraient décider de prendre le large. C’est le cas, par exemple, de Renée, une fan de la première heure mais qui déplore vraiment le virage que le programme est e train de prendre.

Affaire conclue fait partie des émissions parmi les plus populaires du PAF. Le concept fait mouche depuis plusieurs années et les audiences sont au rendez-vous. Mais les fans pourraient être en passe de déserter. Grâce au succès d’audience, l’émission animée par la sublime Sophie Davant a été renouvelée au fil des années pour le plus grand plaisir des différents acheteurs comme Julien Cohen, Pierre-Jean Chalençon (qui va d’ailleurs bientôt partir), ou encore Caroline Margeridon. Les téléspectateurs étaient aussi ravis de voir l’émission devenir de plus en plus populaire.

Le coup de gueule d’une fan !

Une grande admiratrice de l’émission a lancé un coup de gueule monumental. Dans un courrier envoyé à la rédaction du magazine Télé Loisirs, Renée a montré qu’elle était très en colère et indique qu’elle est aussi vraiment très déçue concernant l’évolution du programme phare de France 2. Selon elle, Affaire Conclue n’est plus aussi bien qu’au début et la pitié est de plus en plus forte dans cette émission, selon elle.

« Désormais, la majorité des vendeurs indiquent qu’ils vendent leur objet pour faire un cadeau à leur mère, pour offrir un beau voyage à leur enfant ou pour soutenir un proche en difficulté. Je trouve ce procédé totalement écœurant, parce que les acheteurs se sentent obligés de rehausser leurs offres de prix ». La téléspectatrice en rogne va même proposer de nouvelles appellations pour l’émission Affaire conclue comme « A vot’bon cœur, m’sieurs dames » ou encore « Vente de charité ».

Renée vent debout contre le misérabilisme

Ce nouveau procédé qui consiste à apitoyer les acheteurs mais vraiment en colère, Renée. « Je considère que le programme perd de sa saveur, parce que les acheteurs, qui sont très sympathiques et bienveillants, ont tendance à se laisser attendrir. Cela me dérange énormément, parce que l’objectif du programme est détourné par les acheteurs qui peuvent espérer glaner plus d’argent en se faisant plaindre ». Un coup de sang terrible qui n’a pas entraîné de réaction de la part de la production de l’émission, ni de la part de Sophie Davant. A noter que la présentatrice est vraiment très populaire.

Elle dispose d’ailleurs d’un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Lors de la prochaine saison de l’émission à la rentrée, Sophie Davant va devoir maintenir l’émission au même niveau d’audience. Cela constitue un vrai défi. D’autant plus que l’un des acheteurs emblématiques de l’émission Pierre-Jean Chalençon a annoncé son départ. Il a décidé de partir et s’est retrouvé au cœur d’un scandale après avoir fait une photo avec Dieudonné lors de la soirée d’anniversaire de Jean-Marie Le Pen.