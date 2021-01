Affaire Conclue: une vendeuse fait de véritables avances à Harold, “Mon mari est jaloux”, il est vraiment troublé

Depuis la première diffusion d’Affaire conclue sur France 2, toute l’équipe de l’émission fait maintenant partie des célébrités les plus suivies. Ainsi, certains fans du programme sont totalement dingues des commissaires-priseurs et des acheteurs. Lors d’une récente diffusion, une vendeuse n’a d’ailleurs pas pu cacher son attirance pour Harold Hessel, l’expert en objets d’art. Ce 4 janvier dernier a donc été l’occasion pour le public de découvrir une jeune retraitée totalement en admiration devant le professionnel de l’expertise. LD People revient sur cette séquence pleine d’émotions.

Affaire conclue : une candidate fait de véritables avances à Harold

Les stars de l’émission

Lorsque France 2 a lancé le programme Affaire conclue pour la première fois, la chaîne ne peut se douter du succès qui l’attend. En effet, le célèbre programme est devenu l’une des valeurs sûres de la chaîne. En effet, plusieurs millions de téléspectateurs se ruent littéralement devant leur petit écran chaque jour. Et au fil des années, les acolytes de Sophie Davant sont devenus de véritables célébrités. On peut notamment citer la belle quinquagénaire Caroline Margeridon, mais également Julien Cohen qui tous deux rencontrent un véritable succès.

Mais il n’y a pas que les acheteurs d’Affaire conclue qui font effet sur le public. En effet, le commissaire-priseur Harold Hessel ne laisse pas non plus la gent féminine, insensible. Dans cette émission du 4 janvier, ce fut d’ailleurs encore le cas. Cette première diffusion de la nouvelle année a donc connu un moment particulièrement émouvant dans Affaire conclue. Ainsi, Marie, une vendeuse venue faire estimer de la porcelaine, n’a pas caché son intérêt pour le beau Harold. LD People revient sur ces déclarations quelque peu étonnantes.

Lorsque la candidate apparaît sur le plateau, son regard ne trompe pas. En effet, face aux caméras d’Affaire conclue, Marie n’a véritablement d’yeux que pour Harold Hessel. D’ailleurs, elle reconnaît suivre le programme pour lui. Même si elle précise néanmoins être une fan de toute l’équipe. Mais elle a néanmoins un petit faible pour le célèbre commissaire-priseur. D’ailleurs, elle n’hésite pas à le mettre en garde. “ Faut pas qu’il se balade seul dans la rue quoi “. Très étonnée par ces révélations, Sophie Davant veut en savoir plus. Et Marie a beaucoup de mal à cacher son intérêt. D’ailleurs même lorsqu’elle est devant sa télévision, elle avoue avoir beaucoup de mal à contenir son émotion. ” Mon mari est jaloux parce que je dis toujours ‘ je veux voir Harold ‘ “.

Devant tant d’enthousiasme, la présentatrice d’Affaire conclue souhaite donc savoir comment le commissaire-priseur vit cet intérêt pour sa personne. ” Comment ça se passe Harold dans la rue ? Est-ce qu’il y a des émeutes ? Est-ce qu’on vous souhaite dessus ? “. De toute évidence un peu gêné par toute cette attention, Harold Hessel tente de répondre. ” Je sais pas, on m’a encore jamais… Non non! En bas de chez moi j’ai… Non, je suis encore préservé “. Mais l’occasion est trop belle pour Sophie Davant. Elle n’hésite donc pas à continuer de titiller son acolyte. Elle fait d’ailleurs remarquer aux téléspectateurs qu’il a un peu de mal à cacher qu’il rougit. Et Harold reconnaît finalement qu’il est en effet un peu gêné. Voilà donc une séquence dans laquelle Sophie Davant et la candidate se seront bien amusées face à l’expert totalement déboussolé !