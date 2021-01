Affaire Conclue: La fille de Sophie Davant, fait ses premiers pas télé, on adore !

Affaire Conclue cartonne auprès du public. Arrivée en août 2017, impossible d’imaginer que l’émission soit déprogrammée. Le public ne laisserait pas faire cela ! En effet, Sophie Davant est l’une des coqueluches des téléspectateurs et de son émission de vente aux enchères. Mais aujourd’hui, c’est de la fille de l’animatrice d’Affaire Conclue dont nous allons vous parler. En effet, Valentine Sled est elle aussi en train de devenir incontournable dans les médias. LDPeople vous explique tout.

La fille de l’animatrice d’Affaire Conclue plonge dans le grand bain

Affaire Conclue n’est pourtant pas un concept qui inspire la fille de Sophie Davant pour ses projets. Aussi fière de sa mère qu’elle puisse l’être, c’est vers la cuisine que s’est tournée la jeune femme. En effet, elle lance son compte Instagram spécialisé ainsi que son blog dédié à son univers. Et depuis le 13 janvier dernier, ses vidéos sont disponibles en ligne, sur son blog, chez Vimeo. La fille de Sophie Davant a également eu la joie de faire sa première télévision. Invitée dans Les enfants de la télé, elle relevait le défi du chef Juan Arbalaez de reproduire l’une de ses recettes en plateau. Affaire Conclue n’a que bien se tenir, Sled et Poivre arrive !

La fille de l’animatrice d’Affaire Conclue se lance au mois de Novembre 2020. Elle participait aussi au Meilleur pâtissier, émission diffusée sur M6. Grâce à ses talents, elle fait des rencontres qui vont booster son affaire. Car quelques semaines après le lancement de projet, elle s’allie à des techniciens hors pairs et propose son propre podcast sur Instagram. Les vidéos sont dynamiques, simples à suivre et à comprendre. Elles mettent en scène Valentine Sled qui prépare des recettes de cuisine abordables, tant dans les prix que dans la réalisation.

Valentine Sled s’offre un avenir prometteur

L’année 2021 démarre en beauté pour la fille de l’animatrice d’Affaire Conclue. Car son blog est désormais en ligne avec un premier billet prometteur. Et pour en assurer la promotion, elle a donc fait ses premiers pas à la télévision sous le nom de Valentine Sled de Sled et Poivre. La jeune femme a rejoint le plateau des Enfants de la télé et a prouvé qu’elle était capable de reproduire l’une des recettes du célèbre chef Juan Arbalaez. L’expérience a été stressante pour la fille de Sophie Davant mais très instructive ! C’est alors avec une grande fierté qu’elle en parle à ses abonnés. LDPeople tenait évidemment à vous partager les exploits de la fille de l’animatrice d’Affaire Conclue. Car qui sait ? Peut-être sera-t-elle prochainement tout aussi célèbre que sa maman !

Sophie Davant et tous ses collègues de la télévision, d’Affaire Conclue ou d’ailleurs, se réjouissent du bel élan que prend le projet de Valentine Sled pour cette nouvelle année. Pas de doutes, le monde de la cuisine et celui des médias n’a pas fini d’entendre parler d’elle ! LDPeople se joint aux encouragements de ses fans et espère que la fille de Sophie Davant ira aussi loin que sa passion puisse la porter.