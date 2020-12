Afida Turner en petite tenue en compagnie de Stéphane Collaro, c’est chaud !

Afida Turner profite de ses vacances du côté de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. La chanteuse n’a de cesse d’épater ses fans, s’affichant toujours dans des tenues courtes. Impensable pour elle de passer inaperçue, Afida Turner est suivie par plus d’un millions de fans sur Instagram et tous l’adorent. Dans cet article, découvrez les dernières publications en date de la star. LDPeople vous raconte tout ce qu’il faut savoir sur les contextes de ses récentes publications, des vacances aux Caraïbes jusqu’à son anniversaire.

Afida Turner profite de ses vacances

Afida Turner ne peut qu’attirer tous les regards. À la moindre de ses apparitions, elle crée l’évènement. Sa crinière de lionne, son caractère bien trempé et sa silhouette ravageuse font d’elle une personnalité à part. Ses fans l’adulent et d’autant plus depuis qu’elle a remis Beyoncé à sa place. En effet, Afida Turner a reproché à la diva de l’avoir recopié. Et elle était très en colère de le découvrir. Afida Turner s’emporte parfois dans des colères mémorables et elle peut toujours compter sur ses abonnés pour la soutenir. Les fans de l’ancienne vedette de Loft Story 2 sont prêts à tout pour montrer à leur “Queen Afida” qu’ils sont de son côté.

Consciente que nombreux de ses fans sont en France, elle fait en sorte de parler en anglais et en français lorsqu’elle s’adresse à sa communauté. Et bien qu’elle passe un séjour agréable dans les Caraïbes, elle pense aussi à envoyer des messages à ses fans. Dans la première image, Afida Turner prend la pose avec son ami Stéphane Collaro, le très connu journaliste et promoteur immobilier aux autres multiples casquettes. Sur la photo, la chanteuse est habillé d’une robe cintrée de couleur rose. Elle porte aussi une paire de talons hauts vertigineux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Afida Turner (@afida_turner)

La période des fêtes de fin d’année sera ensoleillée pour la star

LDPeople vous rappelle également que le 22 décembre, c’était l’anniversaire d’Afida Turner. La rédaction lui adresse ses vœux pour sa nouvelle année. Et pas de doutes, les abonnés Instagram de la star n’ont pas oublié la date. Aussi, elle publie une courte vidéo dans laquelle elle se fait servir un verre de champagne afin de remercier ses fans de leurs attentions. Afida Turner célèbre ses 44 printemps à Saint-Barthélemy. Elle remercie les personnes qui ont pensé à elle mais aussi celles qui sont près d’elle pour séjour spécial. De même, elle remercie sa bonne étoile pour l’avoir protégée. En effet, lors de son trajet en avion de Saint-Martin à Saint-Barthélemy, Afida Turner a bien cru y rester. Terrorisée par son vol, elle n’oublie donc pas de remercier le ciel de lui permette d’arriver à bon port.

Les commentaires de ses fans sous ces deux publications ne sont que des compliments. Sur sa beauté évidement mais aussi sur ses tenues qui sont toujours des petits bijoux de tendance qu’elle porte à merveille.