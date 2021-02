Afida Turner, très provocante, sa robe va craquer! Un décolleté de folie rarement vu!

En direct depuis Dubaï, Afida Turner s’affiche dans une robe des plus explosives. En effet, l’ancienne star de téléréalité n’a visiblement pas froid aux yeux. D’ailleurs, certains internautes ne manquent pas de réagir à cette photo publiée sur son compte Instagram. Car de toute évidence, la jeune femme a décidé de faire monter les températures hivernales ressenties en France. En tout cas, sa tenue ne manque pas de susciter les réactions les plus folles ! LD People vous explique tout.

Afida Turner : une tenue prête à céder sous la pression !

Un cliché très commenté

Afida Turner aime partager son quotidien avec sa communauté. Ainsi, où qu’elle se trouve sur la planète, la star publie régulièrement des photos de sa vie et de ses rencontres. Entre ses séjours dans les Caraïbes, ses vacances à Miami ou encore ses visites parisiennes, Afida Turner affole régulièrement la toile. D’ailleurs, ses plus d’un million d’abonnés sont très friands de ses sorties médiatiques. Il y a quelques jours, l’ancienne belle fille de Tina Turner décide de s’afficher depuis les Émirats arabes unis.

Dans une robe noire affolante, Afida Turner crée l’événement sur la toile. Pour l’occasion, elle prend la pose à l’entrée d’un bar très sélect du petit état dubaïote. Rapidement, les réactions s’enchaînent sur les réseaux sociaux. Car ses fans semblent loin d’être insensibles à ses généreux atouts. D’ailleurs, Afida Turner paraît parfaitement savoir comment utiliser sa très belle plastique pour faire réagir ceux qui la suivent. De toute évidence, elle déborde d’énergie et surtout de vitalité. LD People revient sur cette dernière publication dont certains internautes ont encore du mal à se remettre !

» Deux ogives spectaculaires «

Concernant cette dernière photo d’Afida Turner parue sur Instagram, les superlatifs s’enchaînent. Ainsi, ses fans sont plutôt élogieux concernant sa silhouette et son style plus que décontracté…. En effet, la jeune femme à la crinière de lionne n’a apparemment pas peur de dévoiler ses formes. Sur ce dernier cliché, elle s’affiche dans une robe noire très courte et près du corps. Aussi, elle en montre beaucoup. Ainsi, les réactions ne se font pas attendre après cette photo et le message qui l’accompagne : » Pas de filtre pas de plastique juste énergique « . Un internaute saute donc sur l’occasion pour lui poser une petite question : » Quand tu dis pas de plastique c‘est quoi exactement ? Car tes deux ogives spectaculaires ne sont pas que de chair et peau, non ? On ne voit que ça au premier plan et toi au fond derrière « .

Visiblement, ce follower a été très attentif et surtout très observateur. D’autres encensent littéralement Afida Tutner. En effet, il parle d’une femme exceptionnelle à laquelle il semble avoir beaucoup de mal à résister. Une fois de plus, Afida Turner met donc le feu à Instagram. Car grâce à ses nombreuses publications, elle crée en effet systématiquement l’événement sur son profil. D’ailleurs, cette dernière photo prise à Dubaï a récolté plus de 10 000 likes et de très nombreux commentaires. Alors que l’on aime ou que l’on déteste Afida Turner, une chose est certaine : elle ne laisse visiblement personne insensible. Car la jeune femme a parfaitement compris comment user de son image.