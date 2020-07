Agathe Auproux achète un sac très luxueux impossible à trouver, mais quelle prix elle l'a payé ? elle dévoile tout

Agathe Auproux se fait plaisir et s’offre un superbe sac de marque de luxe, et ses fans semblent véritablement adorer. Un achat qu’elle partage sur son compte Instagram sur un cliché pris dans le 8e arrondissement de Paris.

Hyper active sur les réseaux sociaux et toujours très proches de ses fans, Agathe Auproux aime partager son quotidien avec ses plus de 800 000 followers sur Instagram. Agathe aime la mode, elle aime les belles marques et prend soin d’elle comme il se doit sans jamais rien se refuser. Véritable addicte de longues séances de shopping, elle arrive à trouver des perles rares. C’est bel et bien un véritable défilé de mode des plus belles pièces dénichées chez les créateurs, qu’elle offre à ses abonnés sur la toile. Si ceux-ci adorent et demandent bien souvent les marques qu’elle porte, et pour certains sûrement pour s’identifier à leur idole, cela reste bien souvent et néanmoins un rêve inaccessible pour bon nombre d’entre eux.

Alors que le 25 juin dernier, sur un cliché de l’une de ses stories, la belle brune portait une magnifique longue robe de couleur beige, avec des manches courtes et col en v de l’enseigne de Haute Couture Prada, d’une valeur de 1390 euros, aujourd’hui, c’est avec un accessoire de luxe qu’Agathe Auproux s’affiche avec fierté. En effet, ce mardi 30 juin, la belle Agathe Auproux, de retour sur Paris, après ces quelques jours passés dans la principauté monégasque, publiait, très heureuse, un cliché de sa nouvelle acquisition. Une séance shopping dans les marques de luxe parisiennes comme elle aime à le faire. Cette fois-ci, dans un look aux couleurs flashy, c’est un superbe sac à mains, » B-Buzz 23 « , en cuir de veau matelassé de couleur rose, avec une bandoulière amovible et ajustable en cuir, et des finitions dorées, signé de la célèbre marque Balmain, qu’elle s’est empressée d’acheter, car déjà, victime de son succès, ce sac en rupture de stock n’est déjà plus disponible ni en boutique ni sur Internet. Un véritable coup de cœur, d’une valeur de 1690 euros que s’est offert la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, bientôt de retour sur les écrans de télévision.

Cet été, » Je vais kiffer, avancer l’écriture de mon second livre, bosser sur Insta, (…), bien préparer la rentrée. À la rentrée, je reviens à la télé oui, vous êtes les premiers au courant après ma famille et mes potes, bravo mdr. Normalement, vous allez être contents, j’espère en tout cas. Je communiquerai dessus en temps voulu « , annonçait Agathe Auproux à sa communauté de followers sur Instagram le 17 juin dernier. Un emploi du temps, qui semble déjà bien chargé, se profile donc à l’horizon pour la belle Agathe Auproux.

En attendant le retour sur les plateaux et malgré ses nombreuses activités, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste et influenceuse de renom, continue de faire rêver ses abonnés avec ses plus beaux clichés de vacances et ses plus belles tenues qu’elle porte à merveille.

Sur cette dernière photo publiée sur son compte Instagram, si la belle brune affiche son nouveau sac à main, elle est aussi très complimentée sur ce petit haut rouge décolleté qu’elle porte lors de cette virée shopping. « Trop belle, j’adore « , « Le rouge te va si bien « , » Tu es une bombe « , » Tu es superbe « , » Magnifique comme toujours « , » babababababa la photo, tu es sublime « , peut-on ainsi lire parmi les plus de 700 commentaires qui fusent sous sa publication. Preuve qu’Agathe maîtrise parfaitement l’art de s’afficher sur les réseaux sociaux, sans artifice, toujours au naturel, même si elle porte les plus belles marques de luxe. Des photos qui font le buzz sur la toile pour chacune d’entre elles avec en moyenne 50 000 likes, un rôle d’influenceuse qu’elle domine avec brio.

Des sacs Lancaster, Louis Vuitton, Balmain, aux plus belles robes de marque, en passant par les bijoux de luxe de chez Dior, Agathe Auproux est une véritable fashionista et une icône de la mode pour ses fans. Elle a su s’imposer, tout en restant elle-même au naturel, sur le monde des réseaux sociaux pour devenir une véritable référence, et ce, malgré ses nombreux détracteurs qu’elle n’hésite jamais à recadrer avec toute la diplomatie qu’on lui connaît. À un tel niveau de notoriété, il semble normal d’avoir quelques détracteurs, mais Agathe Auproux n’en a visiblement que faire et continue de tracer sa route sans se laisser distraire.

Elle qui s’est notamment fait connaître grâce à son rôle de chroniqueuse dans la célèbre émission Touche pas à mon poste sur la chaîne C8 présentée par le non moins célèbre Cyril Hanouna, la jeune femme a réussi à se faire en quelques années un nom qui est presque devenu une marque à part entière. Devenue une incontournable de l’émission, ces fans devraient d’ailleurs la retrouver à la rentrée dans le show quotidien légèrement remanié pour son retour en septembre, Si Cyril Hanouna va se séparer de certains chroniqueurs et en accueillir de nouveaux, il souhaite néanmoins ne pas perturber les habitudes de ses téléspectateurs. Pour ce faire, il voulait garder son noyau de stars qui font le plaisir de ses fans tous les jours sur C8. Et dans cette optique, Agathe Auproux semble être une pièce maîtresse du dispositif de Cyril Hanouna qui espère bien pouvoir compter sur elle.

En attendant de retrouver ses amis sur les plateaux de C8, Agathe s’était offert quelques jours de repos sur la côte d’Azur avant de revenir à Paris pour quelques séances shopping où elle a encore pu dénicher de belles pièces rares comme ce magnifique sac rose bonbon de la maison de luxe Balmain, un exemple du luxe et de l’élégance à la Française. Un style de vie copié dans le monde entier dont Agathe Auproux semble devenir au fil des années, une magnifique ambassadrice. Véritable égérie des maisons de haute couture, mais aussi de petits créateurs, tous sont très heureux de l’exposition médiatique qu’Agathe Auproux peut offrir à leurs créations. Nous pouvons donc imaginer que toutes les tenues ou accessoires qu’elle porte ne sont pas tous achetés, mais que certaines pièces lui sont offertes ou prêtées pour de grandes occasions.