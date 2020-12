Agathe Auproux au plus mal, très inquiète, elle se confie totalement et nous dit tout!

Ce samedi 19 décembre, Agathe Auproux partagé une nouvelle photo sur son compte Instagram. Si d’habitude elle se montre elle, cette fois-ci, elle fait part de son inquiétude avec un article de presse. La rédaction de LD People va tout vous expliquer.

Agathe Auproux a peur d’être reconfiné

En story de son compte Instagram, Agathe Auproux a dévoilé un article avec pour sujet, la crise du Coronavirus. En effet, on peut notamment lire : “Pour éviter la propagation du Covid-19, l’Italie va se reconfiner durant les fêtes du 21 décembre au 6 janvier, a annoncé, vendredi 18 décembre, le pays“. Cette nouvelle du côté de l’Italie, n’a pas manqué d’inquiéter la chroniqueuse de Cyril Hanouna. Elle a notamment peur que le gouvernement français décide, au dernier moment, de reconfiner le pays : “De plus en plus de pays reconfinent en urgence” a-t-elle notamment dit.

Mais malgré cette peur, Agathe Auproux profite de la vie et passe de plus en plus de temps dans le sud. Il y a quelques jours maintenant, la jeune femme avait partagé des photos magnifiques des paysages avec la légende suivante : “Les amiiiiis j’ai profité de cette première matinée déconfinée pour aller marcher dans la nature“. Et dans cette ballade, la chroniqueuse de C8 a découvert de nombreux très beaux endroits : “Ça m’a fait un bien fou. Donc je vous partage 10 photos de ce que j’ai vu lors de cette petite randonnée. En me disant que ça pourrait vous faire du bien à vous aussi“.

Agathe Auproux évoque sa relation avec Cyril Hanouna

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, un internaute a notamment voulu savoir qu’elle était sa plus belle rencontre au sein du paysage médiatique télévisuel, Agathe Auproux a dit : “Cyril. Hanouna bien sûr. Pas Lignac”. La jeune femme s’est montrée reconnaissante envers son patron, qui l’a toujours soutenu, même dans les moments les plus difficiles et notamment lors de la découverte de son cancer : “Il me propose d’aller voir son père, le docteur Ange Hanouna, généralise aux Lilas, décoré de la Légion d’honneur pour ses 41 années de parfaits services” commence-t-elle par dire.

Agathe Auproux poursuit son propos ensuite et déclare : “Je n’ai aucune envie de le déranger, encore moins de faire une heure et demie de route pour consulter un 3ème médecin… Cyril insiste, j’accepte”. Et finalement, heureusement qu’elle a écouté Cyril Hanouna puisque c’est grâce à cette décision qui permettra aux médecins de détecter le cancer d’Agathe Auproux à temps, et ainsi pouvoir le soigner.