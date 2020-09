Agathe Auproux “Balance Ton Poste”: met Yann Moix aux abois et lui fait passer un très mauvais moment !

Balance ton post c’est l’émission la plus incisive du moment. En effet, elle permet à des chroniqueurs et intervenants de débattre de l’actualité brulante du moment. Les sujets les plus polémiques sont abordés et les opinions bien tranchées, quelques quelles soient, sont exprimées. Agathe Auproux fait partie de cette équipe de chroniqueurs sans tabous et très directs. Et Yann Moix fait lui aussi partie de l’équipe du talk show animé. Mais le fait qu’Agathe Auproux et lui soient collègues ne va pas les empêcher de rentrer en confrontation sur les points qui mettent en exergues leurs désaccord. Et Agathe Auproux va mettre Yann Moix en boîte en direct !

Balance ton post s’enflamme par des débats mouvementés

Agathe Auproux avait déjà participé aux émissions de Cyril Hanouna par le passé. À deux reprises, elle avait rejoint les rangs des chroniqueurs de Touche pas à mon poste ainsi que ceux de Balance ton post. Elle fait donc son grand retour pour cette rentrée 2020 et n’a rien perdu de ses talents. Et elle va les prouver en mettant son collègue dans une position délicate. En effet, Yann Moix est un écrivain qui est également une personne qui n’a pas peur de ses opinions. Le problèmes c’est qu’il faut avoir envie d’interpréter autrement ses propos pour ne pas les entendre comme des propos racistes la plupart du temps.

Yann Moix est effectivement bien souvent au cœur de polémiques de ce genre. Et encore une fois, c’était le cas lors de son intervention dans Balance ton post. Confrontée à Agathe Auproux, il va devoir tenter de s’expliquer sur ces propos qui ont offusqué l’opinion publique. Car la chroniqueuse semble avoir parfaitement cernée son collègue de plateau. Balance ton post prend alors encore une fois des allures de ring et permet à deux personnes de se parler très franchement en évitant de les laisser sortir complètement de leurs gonds.

Agathe Auproux va mettre Yann Moix aux abois

C’est Yann Moix qui choisit le terrain avant de s’exprimer sur une des dernières polémiques. Mais, comme à son habitude, en faisant mine de vouloir élever le débat, il trouve le point sensible sur lequel appuyer pour qu’il remplace le centre du sujet par sa personne. Une attitude intelligente qui lui permet de concentrer l’attention sur lui, quitte à se faire détester. Mais Agathe Auproux comprend très bien comment il fonctionne. Et elle ne va pas le laisser se gargariser sans réagir.

Balance ton post est une des trois émissions que présentée Cyril Hanouna. Elle est diffusée tous les soirs à 17h45 avant d’être suivie de À prendre ou à laisser puis de Touche pas à mon poste. En revanche, les vendredis soirs, c’est Eric Naulleau qui endosse le rôle d’animateur à la place de Cyril Hanouna.

Les chroniqueurs de Balance ton post n’ont pas peur de la polémique

Agathe Auproux et Yann Moix risquent de ne pas rester sur cette seule friction. En revanche, elle a mis Yann Moix dans une position très délicate car il semblait mis à jour de ses intentions. Dans l’avenir, il se pourrait que grâce à elle, l’écrivain ne puisse plus parvenir à s’attirer, autant qu’il le souhaite, les foudres de son audience.

Le thème de Balance ton post varie en fonction des actualités. Mais il est toujours question de ne pas éviter de parler des sujets les lus délicats. Ainsi, le plateau était évidement prêt à discuter de la publication d’un sujet de Valeurs actuelles. Car l’hebdomadaire s’est amusé à dépeindre une député française, de couleur noire, au temps de l’esclavage. Danielle Obono ne tolérera pas de se retrouver ainsi dessinée et représentée dans cette fiction. Pour elle, comme pour la majorité de la classe politique, c’est une atteinte à la République et une insulte inadmissible. Le journal est même qualifié de raciste par de nombreux médias.

Mais évidemment, ceux qui aiment attirer l’attention sur eux vont se hâter de défendre Valeurs actuelles fou d’attaquer Danielle Obono, quitte à retenir des propos très tendancieux. C’est donc le cas à tous les coups, d’Eric Zemmour. Mais c’est surtout le cas, dans Balance ton post, de Yann Moix. Ce dernier osera dire que les noirs tentent d’avoir “le monopole de la lutte anti-raciste” et il trouve cela inadmissible. Evidemment, il faudra lui rappeler que là n’est pas la question avant de tenter de poursuivre le débat. À croire que l’éditorialiste de Balance ton post cherche réellement à concentrer les frictions sur lui.

Agathe Auproux met Yann Moix dans une position délicate

Agathe Auproux lui fera donc remarquer qu’il aurait pu s’exprimer autrement pour éviter de jeter de l’huile sur le feu. Et pour bien le moucher, elle interprète qu’il doit tout simplement adorer cela. En effet, les éditorialistes de Balance ton post vont monter d’un ton. Agathe Auproux tente de faire reconnaître à Yann Moix qu’il aurait pu dire que “le racisme nous concerne tous”. Mais au lieu de cela, c’est comme si il accusait les noirs de s’accaparer la question. Agathe Auproux souligne donc pertinemment les éléments de langage de son collègue. Elle le sait très intelligent et est persuadée qu’il joue sur les morts pour concentrer les polémiques autour de lui. Elle ira jusqu’à lui dire : “polémique te galvanise”.

Le plateau de Balance ton post a rapidement pris des allures de règlement de compte. Pendant quelques minutes, le sujet n’était plus l’actualité mais la façon particulière que Yann Moix avait de l’aborder. Pour Agathe Auproux, c’est un sans fautes aux yeux de l’opinion et des téléspectateurs. En effet, Balance ton post peut s’enorgueillir de compter sur la présence d’une intelligence qui décèle les subtilité si justement, parmi ses chroniqueurs. En revanche, cela ne signifie pas que Yann Moix va changer de terrain pour récupérer de l’attention.