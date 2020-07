Agathe Auproux fait fondre ses fans quoi qu’elle fasse. Tout le monde est sous la beauté de la journaliste. Ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste reconvertie en influenceuse, elle marque des points à la moindre de ses photos. Sur les réseaux sociaux, Agathe est une vraie star. Et ses fans la mette à nouveau sur un piédestal lorsqu’il la découvre dans la nature. Car Agathe Auproux a encore une fois parfaitement choisie ses vêtements, découvrez la photo dans cet article.

Agathe Auproux prend des vacances bien méritées dans le Sud de la France

Agathe Auproux a décidé de se mettre au vert pendant quelque temps. Dès l’annonce de la levée des mesures de confinement, la belle a décider de se louer une maison dans le Sud de la France avec des amis. Agathe peut enfin profiter du grand air et de se relaxer avec ses amis. Changement de décors et changement d’entourage, elle prend évidement soin d’elle tous les jours à nouveau. Alors que pendant le confinement Agathe privilégiait les vêtements confortables, elle a retrouvé ses petits looks habituels. Les fans sont heureux de constater que la journaliste aspire le bonheur et semble très épanouie.

Les vêtements de la star font réagir sur la toile

Agathe Auproux laisse donc ses jogging et ses chemises larges de côté maintenant que le confinement se termine. Elle ressort de jolies vêtements pour être belle pour elle, pour ses amis, et toujours pour ses fans sur les réseaux sociaux. La photo qui a fait réagir aujourd’hui est une photo d’Agathe Auproux prenant un bol d’air dans la nature. Ce n’est pas tant ce qu’elle fait qui reteint l’attention de ses fans. Mais c’est surtout les vêtements qu’elle a choisi de porter Agathe pour sa promenade. En effet, la belle arbore un buste vertigineux. À la pointe de la mode, Agathe Auproux réussit à voler la vedette à la magnifique vue devant laquelle elle prend la pose.

Agathe Auproux est souriante et toute en beauté dans ces vêtements. Son haut rouge lui va à merveille. Ses fans font de cette photo une des incontournables de la star. Et pour cause, elle est vraiment superbe. Levant les bras en l’air et arborant un grand sourire, elle est devant un décor de rêve. La nature et la mer perdent de leurs beautés lorsqu’Agathe décide ce décor pour partager une photo d’elle.

Agathe Auproux reprend en main son look et son style de vie, finit le confinement

Finit les jogging pour Agathe Auproux qui semble plus que ravie de pouvoir retrouver sa liberté. Le confinement a peser sur chacun de nous mais Agathe n’avait pas laissé tomber ses fans pendant cette période. Nous sommes dans une nouvelle phase de la pandémie qui nous autorise de reprendre des activités à l’extérieur. Nous devrons continuer de rester vigilants pour ne pas retourner en confinement. Mais en attendant, autant profiter au maximum de prendre l’air en prenant toutes les précautions.

Voir cette publication sur Instagram cool mon nouveau chapeau ? Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 18 Févr. 2020 à 12 :30 PST

Lorsque la star partageait ses vêtements de sport, elle semblait incapable de se projeter dans un avenir dans lequel elle pourrait porter ses vêtements estivales et printanières. Voilà qui est chose faite avec les derniers partages d’Agathe Auproux sur les réseaux sociaux. Entre ce joli buste et ses vêtements de sport au bord de la mer. Les changements opèrent pour le mieux pour la journaliste. Elle peut reprendre ses activités d’influenceuse de façon plus sereine. Finit de devoir se réinventé entre quatre murs. Agathe peut recommencer à marquer les esprits de ses fans avec des éléments de mode indispensables.

Voir cette publication sur Instagram Ma mère m’a fait la coupe de Agathe Auproux 💇🏻‍♀️ Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 7 Avril 2020 à 9 :55 PDT

Les fans d’Agathe Auproux sont sous la beauté de la journaliste

Avec son petit chemisier avec un buste, elle va certainement faire des envieuses. Agathe Auproux a son rôle à jouer dans les choix vestimentaires de ses fans. Car entre ses fans et Agathe, les échanges ne se limitent pas à des commentaires sous les photos de son profil Instagram. Pendant le confinement déjà, Agathe Auproux a prouvé qu’elle aimait sa communauté. Toujours là pour tenter de les divertir, ils savent aussi ce qui peut faire rire ou plaire à la jeune femme. Dernièrement, elle découvre notamment les blagues présentes sous les compotes à boire grâce à ses fans. Et Agathe ne manque pas de les remercier pour cette découverte dont elle est complètement ravie. Les blagues sont au niveau de celles que l’on retrouve dans les emballages des carambars ou sur les emballages des produits Monoprix.

Voir cette publication sur Instagram @3paradis x @bleumode ⠀ babababa ⠀ ⠀ Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 27 Mai 2020 à 6 :32 PDT

Agathe Auproux profite pleinement de la fin du confinement. Entre nature, rigolade et nouveaux looks, elle est de retour pleine d’énergie. Le confinement n’aura pas eu raison de sa bien humeur et de sa détermination à renforcer son lien avec ses fans. Les abonnés de la star le lui rendent bien. Faisant de chacune de ses publications un véritable buzz sur la toile. Agathe semble repartie comme avant le confinement et même encore mieux car elle ne perd pas son sens de l’humour. Malgré son métier qui lui demande de faire preuve de professionnalisme, elle ne se prend jamais trop au sérieux.

Comme sur cette photo par exemple, où Agathe Auproux est resplendissante mais ajoute en description qu’elle est encore en jogging pendant le confinement. Une touche d’humour qui la rend d’autant plus sympathique auprès de ses fans. Agathe Auproux se rend ainsi abordable malgré sa notoriété qui ne cesse de croître.