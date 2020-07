Agathe Auproux : sa chemise complètement ouverte, on voit tout, le thermomètre monte !

La belle Agathe Auproux fait à nouveau sensation sur la toile. En tenue d’été, short et chemise déboutonnée, l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste est super canon.

Véritable star sur les réseaux sociaux, Agathe Auproux ne cesse jamais de surprendre ses followers par des clichés et surtout des selfies les plus beaux les uns que les autres. Toujours très naturelle, la belle brune apparaît souvent ou très élégante dans des tenues de grands couturiers, ou dans des styles plus décontractés chics ou encore en petites tenues très jolie qui lui vont toutes à ravir. Grande influenceuse de renom, Agathe manie son image à la perfection et aime rendre fous sa belle communauté.

Sur une photo publiée sur son compte Instagram, Agathe Auproux affole une nouvelle fois la toile pour le plus grand bonheur de ses fans. Dans un ensemble aux couleurs estivales à dominante bleue, Agathe, pose devant son miroir nonchalamment. Un petit short, qui laisse découvrir ses jolies jambes, assorti à une chemise qu’elle a pris soin de laisser complètement déboutonnée. Un superbe ensemble pour cet été dans un style streetwear de la marque 3.Paradis, comme elle le mentionne en légende de sa publication, que ses fans adorent. Mais ce qui ne manque pas non plus d’échauffer les esprits et de faire grimper les températures sur la toile, c’est bel et bien la façon dont Agathe a tenu à porter cet ensemble. Car sa chemise laissée totalement ouverte, dévoile à ses admirateurs son charmant soutien-gorge en dentelle noire, et ses jolies courbes. Agathe Auproux sait parfaitement jouer de ce style très décontracté, pour apparaître super craquante et désirable, dans cet ensemble qui est d’ailleurs mis en avant pour la nouvelle collection printemps été 2020 hommes par la marque.

Voir cette publication sur Instagram @3paradis x @bleumode ⠀ babababa ⠀ ⠀ Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 27 Mai 2020 à 6 :32 PDT

3.Paradis, une marque qui mêle pop culture et streetwear. Le design de cette tenue masculine qui représente des mains tendues vers le ciel, a été créé pour traduire le sentiment de solitude. Les fans d’Agathe Auproux ne manqueront pas d’ailleurs de lui affirmer que ces mains évoquent celles de ses admirateurs. Toujours est-il que si Agathe sponsorise cette tenue, ce style lui va à ravir ! Super canon, ses followers tombent sous sa beauté tant il est vrai qu’elle est très séduisante. Nombreux sont les commentaires élogieux que l’on retrouvera sous ce cliché qui crée encore le buzz.

En tant qu’influenceuse renommée, Agathe Auproux sait parfaitement jouer de sa notoriété et de son image pour séduire avec art et finesse sa communauté. Chacun de ses clichés fait sensation, tant elle fait rêver ses admirateurs sans jamais provoquer, car toujours naturelle, jamais elle ne choque. Une maîtrise parfaite des médias et des réseaux sociaux qui attire un grand nombre de followers. Un joli minois voire un visage d’ange pour certains et un corps joliment galbé, Agathe Auproux toujours canon quelles que soient ses tenues, fait tomber les cœurs sur la toile.

Voir cette publication sur Instagram J’ai Le Pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy dans la tête depuis 24h Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 13 Juin 2020 à 9 :04 PDT

Un cœur qui n’est plus à prendre depuis que sa communauté a découvert ses nombreux voyages sur la côte monégasque avec son chéri, mais qui ravira toujours ses fans tant il la trouve toujours très charmante et séduisante. Ses séries de clichés peuvent engendrer d’ailleurs jusqu’à plus de 80 000 likes. Une belle preuve que la belle Agathe Auproux sait créer le buzz en toutes tenues et en toutes circonstances.