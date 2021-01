Agathe Auproux complètement méconnaissable sur la toile, Grosse surprise pour les fans !

Agathe Auproux est une véritable star du petit écran. Son arrivée dans l’émission de Cyril Hanouna a permis de faire décoller sa carrière en un rien de temps. Mais pas que! La jeune femme a également réussi à se faire une place sur les réseaux sociaux. Elle a d’ailleurs été reconnue comme l’une des meilleures influenceuses françaises depuis quelques temps. Entre les photos de son quotidien et ses nouvelles tenues, le nombre de ses abonnés ne cesse d’augmenter ! Et quand on découvre une Agathe Auproux mode incognito, cela ne peut que plaire!

Le 30 décembre dernier, la jeune chroniqueuse fait de nouveau le buzz auprès des internautes! La jeune femme a fait sensation avec une publication où elle est totalement méconnaissable. Elle fait parler d’elle autant pour son look que pour ce petit côté original qu’elle a dévoilé à ses fans. Quel est ce détail qui fait le buzz? On vous dévoile tout!

Agathe Auproux: Un hommage au jean pour 2020

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux)

Agathe Auproux a profité du premier confinement pour dévoiler une de ses passions : la mode. Et depuis, la jeune femme a beaucoup évolué. Elle collabore d’ailleurs avec de nombreuses marques de prêt à porter mais aussi d’autres influenceurs depuis quelques temps. Un petit changement qui lui a permis d’augmenter sa côte de popularité a un tout autre grade.

Dans sa publication du 30 décembre dernier, c’est un nouveau challenge qu’elle dévoile à ses abonnés Instagram. «Tu es obligé de liker ce carrousel de 4 photos si toi aussi tu as porté un jean en 2020» a-t-elle écrit. Une légende qui a incité près de 19 000 abonnés à réagir à ses photos. Mais on ne s’attendait pas à découvrir Agathe Auproux en mode incognito.

Un look qui la rend sublime !

La première photo dévoile Agathe Auproux dans un look assez classique. La jeune femme porte un jean, un tee-shirt, une veste ainsi que des tennis. Presque normale, la chroniqueuse de Baba a tout de même fait le buzz auprès des internautes. Il faut dire que ce qu’elle porte lui va à ravir. Et les internautes n’ont pas hésités à lui faire savoir !

Les compliments ont afflués de toute part en seulement quelques heures. «Wouah, très belle Agathe» peut-on d’ailleurs lire parmi les commentaires de ses fans. Comme toujours, ses fans soutiennent la jeune femme pour son choix vestimentaire unique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux)

«Full Black pour le braquage ?»

Si son look été très apprécié, certains internautes n’ont pas manqués de critiquer Agathe Auproux mode incognito. Et pour cause, la jeune femme a été totalement méconnaissable à cause de son masque, de sa casquette et ses lunettes noires. Il faut dire que son visage était totalement caché alors qu’elle était en pleine rue.

De quoi susciter quelques commentaires surprenants de la part de ses fans. «T’as prévu d’aller braquer une banque?» ou encore «Full Black pour le braquage non?» peut-on lire parmi les réactions des internautes. Des petites remarques qu’Agathe Auproux ne manquera sûrement pas lorsqu’elle répondra à ses fans. Comme toujours, la jeune femme sait donc faire le buzz auprès des réseaux sociaux !