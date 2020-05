Agathe Auproux continue de conquérir ses fans avec une photo sans artifices

Agathe Auproux est une star des réseaux sociaux que l’on ne présente plus. Ancienne chroniqueuse pour Touche Pas à Mon Poste, elle est très populaire sur internet. En effet, chacune des publications d’Agathe Auproux coupe le souffle de ses fans et fait le buzz sur la toile. Récemment, elle s’affiche sans filtres et fait encore une fois fondre ses abonnés. Tout le monde la trouve ravissante même au naturel.

Agathe Auproux sait faire kiffer ses fans et ils apprécient la sincérité

Agathe Auproux et ses fans c’est une belle histoire qui dure. Le lien qui les unit est composé d’humour, de bienveillance et de complicité. Agathe Auproux ne se lasse pas de leur dire combien elle les aime et cela est réciproque. Et pour toujours alimenter cette relation, Agathe partage énormément sur les réseaux sociaux. C’est sur Instagram qu’elle reste la plus active. Ainsi, les fans d’Agathe Auproux abonnés à son compte Instagram peuvent partager quotidiennement des tranches de vie de la journaliste. Des moments parfois privé mais que Agathe ne se gêne pas pour partager avec eux. Par exemple, Agathe Auproux est allée jusqu’à prendre des photos d’elle alors qu’elle était assise aux toilettes.

Voir cette publication sur Instagram J’espère que vous likerez cette photo pour récompenser l’audace des chaussettes turquoise Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 17 Mai 2020 à 6 :37 PDT

Proches de ses fans, ils le lui rendent bien

Dans des stories en tout genre, les fans d’Agathe Auproux peuvent découvrir des aspects inédits de sa vie privée. Notamment, elle a récemment confier attendre « monsieur ». Les fans ont alors compris que quelque chose se tramait. Agathe serait-elle en couple ? C’est officiel ? Apparement Agathe Auproux se serait engagé dans une nouvelle histoire d’amour mais ne désire pas en révéler davantage pour le moment. Malgré les questions répétées et insistantes de ses fans, elle semble décidée à garder le plus d’informations pour elle. Peut-être préfèrera-t-elle faire une grande annonce plus tard ? Rien n’est moins sûr, le suspense continue de grandir.

Voir cette publication sur Instagram mon front est-il plus grand que votre avenir ? Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 25 Mars 2020 à 8 :27 PDT

Une nouvelle photo d’Agathe Auproux au naturel met tout le monde d’accord

Si Agathe Auproux ne dit pas absolument tout à ses fans, elle en dit quand même beaucoup. Et surtout, elle en montre énormément. Les photos d’elles sont des dizaines au quotidien ainsi que des photos des paysages qui l’entoure. Dernièrement, elle a même entrepris de partager des découvertes musicales avec ses abonnés. Grâce à elle, en une semaine les fans peuvent se constituer une playlist bien remplie de titres de rap. Il ne faut pas oublier qu’Agathe Auproux est une grande fan de ce genre musical et plus particulièrement de Booba.

Mais ce que préfèrent les fans d’Agathe ce sont les photos d’elles. Et celle qui les a le plus marqué dernièrement c’est une photo de la jeune femme qui se montre au naturel. Sans aucun artifice, elle rayonne et ses fans ne se privent pas pour le lui dire.

Vous nous direz avec raison que sur cette image, Agathe Auproux utilise justement un filtre Instagram. Mais vous saurez que ce filtre n’est pas un de ceux qui modifient votre visage. De plus, il est très à propos malgré ses réponses générées aléatoirement. Et il dit à Agathe « merci d’être toi ». Parce que sur cette image, Agathe Auproux est effectivement vraiment elle-même. De jolis mots à recevoir de la part de son téléphone portable. Mais pour Agathe Auproux cela va plus loin car tous ses abonnés vont pouvoir lui dire la même chose sans attendre après avoir vu cette photo.

Pas besoin d’en faire trop, la simplicité fonctionne parfaitement bien

En effet, elle est rayonnante. Allongée dans l’herbe, sans filtres et presque sans maquillage. Agathe Auproux montre à tous ses fans qu’elle ne rougit pas des particularités de son visage. Les taches de rousseurs, par exemple, si certains en ont honte, Agathe affiche fièrement les siennes. Et elles ne manquent pas de faire tomber sous sa beauté ses fans. C’est rafraîchissant de constater que le naturel peut encore plaire. En effet, à l’heure des cartons des émissions de télé-réalité, les vedettes du grand public sont rarement montrées au naturel. Maquillage à outrance, retouches sur les photos, et tenues excentriques, le public les admire mais ne peuvent pas vraiment se reconnaître immédiatement dans ces « personnages ». Alors qu’avec Agathe Auproux, la beauté opère immédiatement.

Agathe Auproux fait le maximum pour entretenir le lien sincère qui l’unit à ses fans

Agathe Auproux peut aussi se montrer très apprêtée avec de belles tenues de soirées, bien coiffée et maquillée. Mais lorsqu’elle est sur les réseaux sociaux, elle partage vraiment son quotidien. Elle ne s’amuse pas à constamment le mettre en scène. Agathe Auproux vit plus ou moins comme tous le monde et ne se prend pas la tête par rapport à son aspect physique. Un rien l’habille et tout lui va, et pas la peine de se faire des coiffures et de porter une grosse dose de maquillage pour ravir ses fans. Au contraire, ils peuvent davantage s’identifier à elle lorsqu’elle se présente au naturel. Elle casse les codes et les barrières qui empêcheraient une relation sincère entre elle et ses abonnés.

Dans cette publication, elle leur demande carrément si elle a bien fait d’investir dans le dernier iPhone. Entre humour et compliments, les fans d’Agathe Auproux donnent leurs avis et elle prend le temps de répondre autant que possible.