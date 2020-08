Agathe Auproux continue de séduire ses fans, et d’autant plus en vacances! Elle pose en crop top, juste avant la rentrée !

Agathe Auproux sait faire pour affoler la toile ! Elle a posté une photo d’elle en crop top noir, ce qui plait beaucoup à sa communauté.

Pourtant, en vacances la jeune femme a voulu récemment poster sur Instagram mais elle manquait de réseau 4G, qui était très faible, un drame pour notre influenceuse …Mais malgré cette mésaventure estivale, la star des réseaux sociaux a tout de même réussi à réaliser quelques posts mettant en avant ses meilleurs looks.

Dans un de ces derniers clichés, elle porte d’ailleurs une tenue très simple : ce crop top noir, qui marque un sans faute !

Agathe Auproux a un look bien personnel, qu’elle cultive depuis de nombreuses années. Brune, coupe mi-longue au carrée, lunettes rondes à la monture transparente, très tendances.

La it-girl est plutôt adepte des shoppings photo improvisés, elle n’a donc pas hésité à prendre la pause avec un pantalon gris et une chemise jetée sur l’épaule, qui lui donné un petit air garçonne.

« Moi qui attend le retour du réseau sur mon téléphone », a légendé l’ex-chroniqueuse de TPMP, qui va « passer chez Sosh », comme le disait la publicité de la marque du même nom.

On peut dire que ce type de crop top est vraiment le must have de la saison bien que le noir tienne chaud en été, et, adepte du shopping, on peut dire qu’Agathe Auproux a un dressing bien rempli !

La simplicité est de mise pour ce look bien que la chemise négligemment jetée sur son épaule soit un style très travaillé.

Chic et décontracté, c’est vraiment les termes qui définissent le mieux l’attitude de la chroniqueuse.

La toute dernière série de stories Instagram de la jeune femme nous montre bien que la simplicité lui va à ravir !

Elle sait vraiment allier couleurs et matières, qui mettent en avant ses formes, comme son tout dernier post en short en soie beige à rayures brunes et bob à fleurs tropicales. Agathe Auproux n’a peur de rien !

C’est durant sons séjour à Monaco que la jeune femme récemment guérie d’un cancer, a pris quelques couleurs ! Ses fans valident le teint halée de la jeune femme.

« Tu brises des cœurs… » commente l’un d’entre eux, « Tu es absolument magnifique » observe un autre abonné.

Sa nouvelle série de photos en vacances fait donc l’unanimité.

C’est d’ailleurs à Monaco qu’elle a pu retrouver son petit ami, C’est au printemps dernier qu’elle retrouvé l’amour, il se prénomme Boris, et déjà au mois de juin, ils étaient en vacances dans le sud de la France.

C’est dans les transports qu’elle avait croisé ce jeune homme pour lequel elle a eu le coup de foudre, alors qu’elle était étudiante :