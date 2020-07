Agathe Auproux: enlève totalement le haut, elle n’a pas froid aux yeux

Agathe Auproux fait encore une fois frémir la toile avec des photos d’elle. L’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste compte des fans par centaines de milliers sur les réseaux sociaux. Et la majorité d’entre eux ne sont satisfaits que lorsqu’ils aperçoivent la belle dans des tenues légères. Ce qu’Agathe Auproux ne manque pas de faire régulièrement. En effet, la jeune femme sait jouer de ses atouts. Elle se fait plaisir en faisant ce qui lui plaît sur Instagram et cela ravi ses fans à tous les coups.

Agathe Auproux propose du rêve sur chacune de ses publications

Agathe Auproux partage son quotidien avec ses fans. En stories ou dans des publications, elle assouvie toujours la curiosité de ses fans sur Instagram. Elle gardera tout de même certains secrets pour elle malgré quelques indices laissaient volontairement ou non. En effet, nombreux sont ceux de ses fans qui pensent que la jeune femme vit avec un homme. Mais elle ne dévoila pas son identité et ne confirme pas les rumeurs. Cependant, elle ne les dément pas non plus alors le doute est permis.

Les fans d’Agathe Auproux snot heureux de savoir qu’elle se porte bien et encore plus lorsqu’elle le fait savoir avec des clichés de son petit minois. La jeune femme adopte des looks renversants et se maquille légèrement. Sa coiffure aussi reste naturelle et c’est alors son charme brut qui fascine ses fans. En effet, les tenues d’Agathe Auproux savent la mettre en valeur mais ce sont ses atouts naturels qui sont les plus séduisants aux yeux de ses abonnés. Par exemple, ils craquent complètement sur ses taches de rousseurs. Mais aussi sur son sourire ! C’est toujours un carton sur les réseaux sociaux lorsque la jeune femme propose des selfies.

Sa beauté naturelle envoûte ses fans

Cependant, Agathe Auproux ne mise pas son entente avec ses fans seulement sur son physique. La star des réseaux sociaux a en effet toujours des petites attentions pour eux. Par exemple, lorsqu’elle partage une photo d’elle sur Instagram, elle prend le temps de rédiger un petit mot à leur attention. Ce sont alors parfois des blagues ou parfois des jeux de mots qui vont faire sourire les fans d’Agathe Auproux. Ou parfois encore, des nouvelles d’elle en toute simplicité.



Aussi, l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste n’oublie jamais de les remercier de leurs soutiens. Ils la suivent depuis des années et c’est grâce à eux qu’elle peut mener la vie qu’elle mène. Sa notoriété sur les réseaux sociaux lui permet de jouir de partenariats intéressants qui la font vivre et lui permettent de s’adonner à ses passions. Elle se plonge notamment dans l’écriture d’un second ouvrage ces derniers temps !