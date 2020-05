Agathe Auproux dévoile enfin l’homme qui partage sa vie ?!

Agathe Auproux serait-elle en train de nous faire une grande annonce ? Les fans de la jeune femme sont par milliers. Et ils n’ont rien manqué des dernières stories d’Agathe sur son compte Instagram. La levée des mesures de confinement lui permet visiblement de partir en vacances avec ses amis. Et l’un de ses amis pourraient être bien plus que ça…

Agathe Auproux a-t-elle trouvé l’amour ?

Agathe Auproux a été très présente sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Les fans s’inquiétaient d’une possible absence de l’influenceuse. Car c’était une tendance de prendre du temps pour se déconnecter des réseaux sociaux lorsque cela est possible. Mais Agathe a fait le choix de rester proche de ses fans. Pour leur plus grand plaisir, ils découvraient alors les aventures quotidiennes de la journaliste en confinement. De plus, Agathe Auproux et ses fans partageaient également de bons moments ensemble durant cette période. En effet, Agathe n’était pas la dernière pour proposer des activités à ses abonnés sur Instagram.

Avec ses fans qu’elle aime tant, Agathe Auproux a réussit à tromper l’ennui en proposant plusieurs thèmes de divertissement. Commentaires d’émissions de télévision, lives de dictées, des sessions de chants et de musique ou encore des recettes de cuisine ou des moments plus sportifs. Sans oublier les aventures de son chat dont elle est très fière de constater qu’il s’est très bien adapté à la campagne. Agathe a fait tout son possible pour faire passer de bon moments à ses fans. Et ils sont plus fidèles que jamais maintenant qu’il connaisse l’engagement d’Agathe Auproux à leur égard.

Les fans sont intrigués par le jeune homme qui partage les vacances d’Agathe

Alors, lorsque la belle Agathe Auproux prend des vacances, elle n’oublie pas non plus de faire partager quelques moments privés à ses abonnés. Nous découvrons alors que la levée des mesures de confinement permet à Agathe de prendre des vacances, en France, avec ses mais. La jeune femme se trouve donc dans une villa dans le Sud de la France qu’elle doit louer avec ses amis. Mais ceux qui accompagnent la belle Agathe sont-ils seulement des amis ?

Les rumeurs se suivent mais ne se ressemblent pas. Les fans n’ont pas manqué d’apercevoir un beau jeune homme dans l’entourage d’Agathe Auproux. Et tout le monde se demande si elle est en couple.

Agathe Auproux est-elle en couple ? Et a-t-elle profiter de la fin du confinement pour retrouver son amoureux ? Cette nouvelle risque de faire du bruit. Les admirateurs d’Agathe auront le cœur brisé de savoir qu’elle a trouvé l’amour. Mais pour le moment, aucune annonce officielle de la part de l’intéressée. Nous restons attentifs pour vous donner des infirmations sur le sujet dès que cela sera possible.

Agathe Auproux fera-t-elle prochainement une annonce officielle ?

Et en général, Agathe Auproux ne cache que peu de choses à ses fans. Il est alors évident que lorsqu’elle sera prête à nous dévoiler l’homme qui a pris son cœur, elle partagera la nouvelle avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Mais cette photo peut nous laisser penser qu’il s’agit d’une piste non négligeable. Sans rien affirmer, les doutes sont raisonnables quant à une éventuelle histoire d’amour.

D’autant que ces dernières semaines, Agathe Auproux avait semé le doute. Publiant par trois reprises des images de manga sur Instagram, Agathe Auproux parlait d’amour à demi-mots. En effet, la belle semblait nostalgique de romance et illustrait les images des manges par des messages ambigus. Nous nous demandions alors tous Agathe n’était pas en train de nous dire que son amoureux lui manquait. Confinée loin de lui, il aurait été logique qu’elle tente de lui passer un message déguisé derrière quelques publications.

Voir cette publication sur Instagram 😏 Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 29 Avril 2020 à 6 :17 PDT

Mais encore une fois, ce ne sont que des rumeurs qui alimentent l’imaginaire des fans d’Agathe Auproux. impossible de savoir si le cœur de la jeune femme est pris et surtout par qui.

Le déconfinement lui permet de reprendre sa vie où elle l’avait laissé

Agathe Auproux attendait en tout cas la levée des mesures de confinement avec impatience. Affublée d’un masque, elle prenait la pose pour partager un photo sur Instagram. Agathe Auproux s’est équipée comme il faut pour pouvoir assurer sa protection lors de ses déplacements à l’extérieur. Car si il faut évidement profiter du déconfinement, il ne faut pas oublier pourquoi le confinement a eu lieu. Et sa cause n’est pas encore disparue de la surface de la terre et encore moins de la France. Le covid-19 pourrait encore nous pousser à nous confiner si nous ne respectons pas les gestes barrières.

Voir cette publication sur Instagram ready to be deconfinée ⠀ (masque by @3paradis the very best) Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 6 Mai 2020 à 5 :35 PDT

Agathe Auproux prend toutes les consignes gouvernementales au sérieux. Elle encourage aussi ses fans à faire de même. En portant un masque, elle montre en quelque sorte l’exemple. Si elle le porte, pourquoi pas ses fans ? Certains pourraient trouver l’utilisation de masques ridicules mais cela va sauver des vies. Et Agathe montre également que l’on peu porter un masque tout en ne manquant pas de style.

Agathe Auproux gère son image sur les réseaux sociaux d’un main de maître

Pour autant, c’est sans masque qu’elle reprend la suite de ses publications sur Instagram. En effet, le déconfinement lui permet de partir en vacances mais aussi de reprendre sa routine de shooting photos. C’est dans une robe au décolleté vertigineux qu’Agathe Auproux marque son retour dans la mode sur les réseaux sociaux. La jeune femme va pouvoir reprendre ses habitudes d’influenceuse qu’elle a avait du laisser de côté pendant le confinement. Mais il faut tout de même souligner qu’elle s’y était parfaitement adaptée.

Voir cette publication sur Instagram encore une photo de moi confinée en legging/jogging Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 12 Mai 2020 à 7 :08 PDT

Son élégance et son charisme ajoute du charme à la beauté de sa tenue. Une belle robe bleue qui suggère qu’Agathe est de retour plus en forme que jamais.