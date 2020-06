Agathe Auproux dévoile sa maison idéale et de ses rêves, c’est magique !

Agathe Auproux a posté récemment une storie sur son compte Instagram dans laquelle elle montre sa résidence idéale. La sublime journaliste aimerait bien quitter les zones urbanisées pour le grand air de la campagne.

Agathe Auproux est l’une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux. Elle compte des millions de fans. Chaque fait et geste fait le buzz et est commenté par sa communauté. Ce fut, une fois de plus le cas, très récemment. En effet, après avoir vu le Insta dédié à l’architecture, la jeune femme a pu dévoiler la maison qui la ferait craquer dans l’absolue. Elle rêverait d’habiter au cœur d’une forêt.

Envie d’un bol d’air

Avec le mercure qui grimpe dans les grandes agglomération, l’atmosphère devient parfois irrespirable. Justement, Agathe Auproux aimerait bien changer d’air et voguer vers des horizons plus cléments. Visiblement, la pétillante brune n’a plus trop envie de vivre en ville. C’est d’ailleurs le cas de milliers de Français suite au confinement. Durant le confinement, Agathe Auproux est partie dans le Sud de la France. La journaliste ne semble pas pressée de revenir à Paris. L’ex-chroniqueuse du programme de C8 Touche Pas à Mon Poste, n’a visiblement pas envie de venir à Paris. Elle a d’autres projets en tête.

Exilée dans le Sud de la France

Elle a très envie de passer des bons moments avec son amoureux. Elle pleinement épanouie dans le Sud de la France. Elle profiter à plein. La jeune femme profite à la plein des jolis décors de la Provence et de la mer Méditerranée. Elle est éblouie au quotidien. Elle court souvent en bord de mer et découvre des paysages magiques dont elle ne se lasse pas. Visiblement, la jeune femme ne souhaite pas continuer d’habiter sur la Côte d’Azur indéfiniment. Ce n’est apparemment pas son projet sur le long terme.

Une maison atypique en pleine forêt

La jolie brune a dévoilé à ses fans, sa maison idéale, c’est qui la fait rêver. Tous les abonnés d’Agathe Auproux ont aussi dû être séduits par cette belle demeure. Elle se trouve en pleine forêt. De jolis sapins sont plantés autour. Le décor est très bucolique. On découvre aussi une petite rivière. Ce lieu possède un charme fou. Cette maison est très originale et le style de la demeure fait rêver. Le toit a une forme de cône. C’est assez étonnant comme type d’habitat.

A l’intérieur, Agathe Auproux aimerait qu’il règne une atmosphère chaleureuse et cosy. L’ensemble des meubles sont faits en bois. La journaliste se voit déjà s’y installer. Il faut dire que la jeune femme aime les grands espaces. D’autres maisons lui plaisent bien. Dans les semaines qui viennent, Agathe Auproux sera au cœur de l’actualité puisqu’elle a récemment indiqué qu’elle serait de retour à la télévision à la rentrée de septembre. Ses fans sont vraiment impatients d’écouter ses analyses souvent pointues sur tous les sujets d’actualité et de revoir sa plastique de rêve. Ses photos sont très commentées.