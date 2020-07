Agathe Auproux dévoile un cliché incroyable de sa mère quand elle était enfant !

La belle Agathe Auproux partage une adorable photo de sa maman lorsqu’elle était enfant.

D’habitude très présente sur les réseaux sociaux, Agathe Auproux s’était montrée curieusement, très discrète ces derniers jours et n’avait plus rien publié sur son compte Instagram depuis le 9 juillet dernier. Une absence et un silence qui auraient pu inquiéter ses nombreux fans et faire naître les suppositions les plus folles au sein de sa communauté.

Un retrait qu’Agathe Auproux a décidé de briser en partageant un joli cliché en noir et blanc sur lequel ses followers ont pu découvrir les visages de trois très jeunes enfants. Visiblement, cette photo ne datait pas d’hier, et c’était donc effectivement sa maman, mais aussi son oncle et sa tante, que l’on pouvait découvrir alors qu’ils sont encore tous trois enfants.

Une charmante photo que la belle brune a partagée via sa story sur Instagram pour témoigner son amour à sa mère donc elle se sent si proche. Un amour fusionnel mère-fille et un lien qui semble totalement indéfectible.

Mais ce n’est pas la première fois qu’Agathe Auproux a décidé d’afficher le visage de sa maman sur les réseaux sociaux. Elle avait déjà, en effet, publié, sur Twitter, un selfie pris avec sa maman. Ce n’était donc pas véritablement un scoop pour les fans d’Agathe Auproux, qui découvraient la maman de l’ancienne chroniqueuse de C8. D’origine vietnamienne, la mère d’Agathe est enseignante de français à Guéret d’où est originaire la belle brune.

C’est d’ailleurs elle qui lui a transmis cette passion pour l’écriture et pour la littérature avant d’entamer des études de Lettres et de devenir ensuite journaliste. Agathe a d’ailleurs à de nombreuses occasions fait partager son quotidien au côté de sa maman et notamment lors de ces dernières semaines et de ces derniers mois.

Voir cette publication sur Instagram (je suis née avec cette coupe de cheveux) Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 10 Mai 2020 à 1 :10 PDT

Sa maman est très importante et elle l’avait prouvé à l’heure du confinement en choisissant de passer ces longues semaines à côté de celle qui lui a donné le jour alors que bon nombre de ses » collègues » avait fui la capitale pour se réfugier, par exemple à la campagne ou dans le sud de la France.

Mais pour Agathe Auproux pas question de se séparer de la femme de sa vie et durant ces longues semaines d’enfermement, ses fans ont pu découvrir la vie de la maman et de la fille. Comme cette séance improvisée, où la mère d’Agathe lui avait coupé les cheveux ou encore ce jour où elle avait recadré sa fille pour » abus de chantilly sur ses fraises « .

Une séance hilarante dont les fans se souviennent tournée pendant la période où nous étions tous obligés de rester chez nous avec l’interdiction de sortir. Agathe qui avait partagé durant ce confinement un nombre impressionnant de clichés pour rester en contact avec ses fans.

Visiblement, les deux femmes auraient du mal à rester séparées l’une de l’autre très longtemps et lorsqu’Agathe Auproux prendre une capture d’écran pour montrer avec qui, elle est en ligne, c’est une fois de plus avec sa maman que l’on voit quelle passe le plus clair de son temps au téléphone.

On apprend même que sa mère ne supporterait pas que sa fille ne décroche pas et que lorsqu’elle essaie de l’appeler sur sa ligne sans réponse, elle prend alors la décision de l’appeler via l’application téléphonique WhatsApp.

Voir cette publication sur Instagram Ma mère m’a fait la coupe de Agathe Auproux 💇🏻‍♀️ Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 7 Avril 2020 à 9 :55 PDT

Mais si Agathe Auproux est très proche de sa mère, ces derniers temps elle a quand même été beaucoup moins présente à Paris, et ses fans ont pu la retrouver à de nombreuses reprises sur la Côte d’Azur et plus particulièrement à Monaco où l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna semble passer beaucoup de temps.

Et une des raisons de ces visites multiples dans la Principauté monégasque ne serait autre que le fait que son nouvel amour vivrait dans cette ville. On avait d’ailleurs pu apercevoir il y a quelques semaines une photo du couple prise de dos qui malheureusement ne laissait pas apparaître le visage du jeune homme. Mais le garçon en question, doit être prévenu, Agathe Auproux ne semble pas prévoir de rester très longtemps éloignée de sa maman, et son futur amour devra vraisemblablement tenir compte de la belle-mère.

Mais n’allons pas trop vite, car aujourd’hui, rien n’est officiel et de toute manière Agathe a pour habitude d’être assez discrète sur sa vie privée. Bien qu’elle soit devenue en quelques années l’une des reines des réseaux sociaux en partageant un nombre incalculable de photos d’elle, elle reste par contre toujours très discrète sur sa vie privée. Elle partage néanmoins une grande partie de sa vie avec ses fans, mais en sachant mettre des barrières entre son personnage public et sa vie privée, et ne parle que de ce qu’elle juge indispensable. Mais ses très nombreux followers la suivent pour ça également. Agathe Auproux est capable de partager des charmantes photos d’elle qui peuvent être craquantes, mais sans jamais tomber dans la vulgarité. Elle peut aussi parler de certains côtés de sa vie privée sans tous les dévoiler complètement. Un savant mélange qui a fait d’Agathe Auproux l’une des personnalités françaises les plus suivies sur Instagram.

Avec ce dernier cliché, souvenir d’enfance de sa maman, la magnifique brune démontre une fois de plus qu’elle partage beaucoup de choses avec ses fans, mais cette publication en plus de faire découvrir à ses followers une partie de sa famille semble surtout être un véritable message d’amour pour celle qui lui a donné la vie. Une vie déjà bien remplie pour la jeune femme de 28 ans, qui est déjà passée par des étapes heureuses et malheureuses lors de ces dernières années. Du côté des événements tragiques, il faut bien évidemment revenir sur la maladie qui l’a frappée. En effet, Agathe Auproux a été touchée par le cancer, mais s’en est très heureusement bien sortie. Une expérience qu’elle a d’ailleurs partagé dans un ouvrage dans lequel elle livre son quotidien face à la maladie. Du côté professionnel, elle avait annoncé fin 2019, qu’elle allait probablement arrêter sa collaboration avec Cyril Hanouna et par la même occasion son rôle de chroniqueuse dans ses émissions.