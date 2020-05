Agathe Auproux: du sport en soutif pour la star des réseaux

Agathe Auproux fait trembler internet à chacune de ses publications sur les réseaux sociaux. Les fans sont toujours dans l’attente de ses nouvelles et chacune d’elle à de quoi les faire chavirer. Agathe Auproux surprend toujours ses abonnés, quelles que soient ses activités. Ces derniers jours, c’est le sport qui est mis à la une de son compte Instagram. Agathe fait donc fondre le cœur de ses fans en arborant un soutif, idéale pour transpirer ou pour traîner à la maison.

Les fans d’Agathe Auproux n’ont pas été mis de côté pendant le confinement

Agathe Auproux sait rester inventive durant toute la période de confinement. Les fans de la jeune femme peuvent être satisfaits des nombreuses activités proposées sur les réseaux sociaux. Agathe aurait pu prendre du temps pour elle, pour se déconnecter un peu des médias. Mais trop peu pour elle, Agathe Auproux adore ses fans et le leur prouve tous les jours. Ensemble, ils ont réussi à ne pas s’ennuyer, ou presque pas pendant les mesures de confinement. Mais confinement ou pas, le lien qu’elle entretient avec ses abonnés sur les réseaux sociaux n’a pas faibli. Au contraire, elle a réussi à le renforcer à coups de messages de soutien, de blagues, d’activités en tout genre et de photos personnelles. Partager son quotidien avec ses fans et une très chouette manière de les rendre plus proches d’elle.

Agathe Auproux a fait des lives en nombre avec ses fans. Le tout, en plus des publications quasi quotidienne et de ses stories tous les jours. Instagram reste le moyen de communication privilégié de l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste. Agathe Auproux a préparé des dictées, organiser des lives micros libres, elle a chanté mais aussi cuisiné. Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui ce sont ses séances de sport.

Le sport au service de la ligne d’Agathe Auproux

Agathe Auproux décrit souvent ses publications avec un léger trait d’humour. Dans le même esprit, elle a publié une photo d’elle en tenue de sport expliquant qu’elle ne s’imaginait pas reprendre une vie sans porter cette tenue au quotidien. Sur d’autre clichés d’elle où elle est mise en beauté, elle avait plusieurs fois fait allusion au fait qu’elle ne se faisait belle plus que pour Instagram.

Le confinement n’aura pourtant pas eu raison de la beauté de la jeune femme. Les compliments pleuvent sou chacune des photos d’Agathe Auproux. Ses fans l’ont dans la peau et elle fait tout ce qu’il faut pour.

Voici donc la dernière série de photo de l’ancienne chroniqueuse de C8 qui fait le tour d’internet. Les fans sont sous le charme de la simplicité et de la beauté dont fait preuve Agathe Auproux à chaque fois. En brassière grise et pantalon de survêtement vert, elle semble très à l’aise dans son soutif. Sa tenue de sport, ou de tous les jours à en croire la description de sa photo, à en effet l’air très confortable. Et du confort il en faut pour pouvoir réussir à faire du sport tous les jours comme elle le fait.

De la transpiration pour preuve, Agathe Auproux ne cache rien ses fans

Pour prouver que cette tenue n’est pas juste idéale pour traîner chez soi, Elle partage la fin de sa séance de sport en story sur Instagram. Les fans peuvent alors découvrir Agathe Auproux transpirante et essoufflée. À travers les commentaires de ses fans, Agathe Auproux pourra retrouver toute la motivation nécessaire à continuer ses efforts physiques. Des compliments se font légion pour dire à Agathe comme elle est belle et comme elle a raison de s’entretenir. Les abonnés pourraient eux aussi se motiver à suivre son exemple grâce à ce genre de partage.

Agathe Auproux garde la ligne, le moral et ses fans. La période de confinement tend à sa fin et elle n’aura finalement pas eu d’effets négatifs sur la jeune femme. Grâce à son tempérament de feu, rien ne semble pouvoir abattre Agathe Auproux. Elle se tient prête pour le déconfinement du 11 mai. Agathe Auproux a même pu se procurer des masques qui sont pour le moins tendance. Rien à voir avec les masques chirurgicaux tout simples ou ceux cousus avec des chutes de rideaux. Agathe Auproux sortira du confinement en forme et avec style. Et ses fans seront plus présent que jamais pour cet événement.

Voir cette publication sur Instagram ready to be deconfinée ⠀ (masque by @3paradis the very best) Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 6 Mai 2020 à 5 :35 PDT

Le déconfinement arrive enfin

Le 11 mai marque la date de la levée des mesures les plus strictes du confinement. Finit de limiter ses sorties à une heure par jour et de se munir d’une attestation. Cependant, le masque sera nécessaire pour ceux qui vont s’aventurer à l’extérieur. En effet, le virus n’aura pas disparu de la circulation et le risque de contagion existera toujours. Si il est diminué aujourd’hui c’est grâce au confinement. Lever les mesures de confinement c’est alors prendre le risque que le virus recommence à circuler. C’est pourquoi, porter un masque et appliquer les gestes barrières reste et restera essentiel. Pour ne pas nous retrouver à la case départ et recommencer le confinement depuis le début, nous allons devoir changer nos habitudes et continuer de nous montrer vigilants. Alors, comme Agathe Auproux, procurons-nous des masques efficaces, stylés ou les deux mais ne faisons pas l’impasse sur les gestes barrières. Croire que nous puissions reprendre nos habitudes d’avant la pandémie est tout simplement dangereux. Il faudra encore beaucoup de temps pour les retrouver.