Agathe Auproux en mère Noël! Elle fait un énorme buzz sur la toile (photos)!

Agathe Auproux aime la magie de Noël. Sur Instagram, l’ancienne journaliste des Inrocks enchaîne les story Instagram. Ses 840 000 abonnés se sont ainsi délectés de vidéos de neige ou encore de bûche glacée marron vanille. Mais là où la belle brune a cartonné, c’est avec sa vidéo de père noël rétro.

Après avoir officié quelque temps sur TPMP, Agathe Auproux est aujourd’hui l’une des chroniqueuses phares de Balance ton poste. Au sein de LDpeople, on adore cette journaliste. Ancienne journaliste des Inrockuptibles, elle a claqué la porte de ce magazine quand on lui a refusé de faire un reportage sur Cyril Hanouna. David Doucet, rédacteur en chef aux Inrocks, pense avoir compris les raisons de son choix : « Je dirais qu’elle déteste l’injustice. Elle n’appréciait pas le traitement éditorial des Inrocks vis-à-vis d’Hanouna. En ce sens, elle est allée au bout de sa logique en partant chez lui », a-t-il en effet témoigné auprès de France Soir en 2017.

Son incroyable arrivée dans TPMP !

Très peu de temps plus tard, les téléspectateurs voyaient ainsi Agathe Auproux débarquer sur le plateau de Touche pas à mon poste ! pour la saison 2017-2018. Cyril Hanouna compte donc énormément pour elle. Lors d’un live sur Instagram, un internaute a voulu savoir quelle personnalité du monde de la télévision l’avait marquée le plus. “Cyril. Hanouna bien sûr. Pas Lignac”, avait-elle ainsi répondu sans hésitation. Et pour cause !

Dans son livre Tout va bien, l’influenceuse détaille le rôle majeur qu’a joué le trublion du PAF dans la découverte de sa maladie. “Cyril Hanouna, qui m’a recrutée sur son émission en 2017 et est devenu par la suite l’un de mes plus proches amis, a encore moins de patience que moi. Il me trouve épuisée, amincie et veut des réponses claires, mais surtout immédiates”, écrit-elle dans son ouvrage sorti fin 2019.

“Je ne le remercierai jamais assez.”

Et de poursuivre : “Il me propose d’aller voir son père, le docteur Ange Hanouna, généraliste aux Lilas, décoré de la Légion d’honneur pour ses quarante et une années de parfaits services. Moi, bien sûr, je n’ai aucune envie de le déranger, encore moins de faire une heure et demie de route pour consulter un troisième médecin…” Heureusement, elle finit par accepter sa proposition. “Je ne le remercierai jamais assez d’avoir été si pressant“. C’est ainsi grâce à Ange Hanouna que son cancer est diagnostiqué et qu’il peut enfin être soigné. Heureusement maintenant, c’est de l’histoire ancienne.

Agathe Auproux : Après les galères, un peu de légèreté ne fait pas de mal.

Aujourd’hui, Agathe Auproux peut donc s’amuser et se déguiser en père noël pour faire sourire ses abonnés sur Instagram. La chroniqueuse de BTP a ainsi déniché un super filtre qui l’a transformée en père noël rétro. Elle a également partagé une magnifique photo d’elle en robe noire. “From en jogging to trop habillée real quick mdr. J’espère que vous allez passer le meilleur réveillon de Noël possible, en ces temps particuliers. Prenez soin de vouuuus“, a-t-elle ainsi écrit en légende. Chez LDpeople, on est complètement fan. Et vous ?

Source : MCE / Instagram