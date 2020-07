Agathe Auproux en montre vraiment de trop, ses fans n’apprécient pas du tout

Agathe Auproux est une véritable star des réseaux sociaux. Son compte Instagram culmine à plus de 830 000 abonnés et la belle ne se prive pas de partager des photos d’elles qui ont de quoi les faire rêver. Mais la vie de Agathe Auproux n’est pas toujours idéale. Ces photos pourraient laisser croire que tout est facile pour la jeune femme. Et même si elle compte des fans fidèles dans sa communauté, Agathe Auproux ne fait pas toujours l’unanimité. Pourtant, elle ne s’arrête pas aux critiques et continue de faire ce qui lui plaît. Une attitude combative qui l’honore. Cette force lui viendrait de sa victoire contre son cancer.

Agathe Auproux est une battante, elle suit ses rêves et rien ne l’arrête

Agathe Auproux est une jeune femme de 28 ans. Depuis ses 23 ans, elle rejoint la presse écrite et la télévision. Sa carrière de journaliste et de chroniqueuse font d’elle une personne à suivre. Mais c’est depuis son passage sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste que Agathe Auproux rend fous ses fans. De 2017 à 2019, elle fait partie de la grande famille de C8. Les fans remarquent sa beauté et sont amoureux de sa beauté. Mais Agathe Auproux a bien plus à offrir qu’un physique avantageux.

Elle fait des études de marketing et de communication internationale qui s’ajoute à son cursus de licence de lettres spécialisé en Anglais. La jeune femme est curieuse, littéraire et sait ce qui a de l’avenir pour choisir sa carrière. En tant que spécialiste de l’information et des médias, Agathe Auproux se construit aisément un rôle incontournable sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram @3paradis x @bleumode ⠀ babababa ⠀ ⠀ Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 27 Mai 2020 à 6 :32 PDT

Les critiques sont son lot quotidien mais Agathe Auproux parvient à gérer ce stress

Mais malgré sa notoriété, Agathe Auproux doit faire avec le revers de la médaille. Elle est connue et appréciée par ses fans mais elle rencontre également des détracteurs. Les critiques et les remarques parfois acerbes sont en effet le lot de la réussite. Personne ne serait capable de faire l’unanimité puisque personne n’est parfait. De plus, comment plaire à tout le monde alors que tous les avis et les goûts sont dans nature ?

Impossible finalement de satisfaire tout le monde. Alors il vaut mieux faire ce qui nous rend heureux et tenter de s’accommoder du regard réprobateur de certains. Et Agathe Auproux a bien compris cela. Elle ne se laisse pas quelques obstacles se mettre ne travers de la façon dont elle a décidé de vivre sa vie.

En effet, Agathe Auproux sait bien à quel point la vie est courte et précieuse malgré son jeune âge. Car elle a dû faire face à une maladie qui aurait pu lui coûter la vie. Agathe Auproux a été la victime d’un cancer. Mais plutôt que de se plaindre sur son état, elle a fait de sa lutte un emblème. Elle publie un livre dans lequel elle raconte son combat contre la maladie. Aujourd’hui Agathe Auproux est sorti d’affaire.

Mais plutôt que de cacher ce mauvais souvenir, elle prend le temps de transformer cet événement tragique en quelque chose d’utile. Car le livre d’Agathe Auproux permettra à d’autres personnes de comprendre le processus de la maladie et comment son optimisme l’a aidé pendant cette épreuve.

Les épreuves de la vie permettent à Agathe Auproux de comprendre ce qui est essentiel

Depuis qu’elle a frôlé la mort, Agathe Auproux réalise l’importance d’être épanouie. Nous n’avons qu’une seule vie et parfois nous ne pouvons pas contrôler ce qui vient se mettre en travers de notre route. Elle chérit alors chaque instant et prend le temps de se focaliser sur le positif.

Car même dans les épreuves, nous pouvons retenir de bonnes choses. En effet, chaque épreuve de la vie nous permet de nous rendre compte à quel point nous sommes forts et déterminé. Nous devons, selon Agathe Auproux, rester bienveillant envers nous-mêmes. Certaines choses peuvent changer, celles dont nous avons le contrôle. Pour le reste, il ne sert donc à rien de se faire du mouron. Ne dit-on pas que s’inquiéter c’est souffrir deux fois ?

Sa force l’honore et sa vie ne fait que commencer

Malgré les critiques que Agathe Auproux peut rencontrer, elle sait que cela signifie qu’elle a de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et mieux vaut se concentrer sur cela plutôt que de se remettre en question à chaque avis négatifs. Agathe Auproux ne refuse pas pour autant de se remettre ne question mais elle sait reconnaître lorsque cela est nécessaire. La jeune femme a une vie bien remplie.

Et malgré son jeune âge, elle est une personne pleine de sagesse. Certains de ses fans la connaissent et l’apprécient pour cela. Agathe Auproux fait la part des choses et continue de faire sa vie comme elle l’entend. Et si son bonheur passe par le fait de poster des photos d’elle sur Instagram, cela ne veut pas dire qu’elle a un égo démesuré. Peut-être bien même au contraire que les commentaires de ses fans lui permettent de sourire davantage.

Voir cette publication sur Instagram encore une photo de moi confinée en legging/jogging Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 12 Mai 2020 à 7 :08 PDT

Alors que sur les réseaux sociaux chacun dit ce qu’il pense sans prendre le temps de réfléchir, ces plateformes deviennent le théâtre des joutes verbales violentes, et des polémiques peuvent naître d’un simple mot. La clé pour ne pas se laisser submerger par tant d’émotions négatives est de savoir prendre du recul. Et également d’avoir de la bienveillance pour tous et toutes. Une attitude que Agathe Auproux semble avoir parfaitement assimilé à son quotidien, même si cela demande des efforts.