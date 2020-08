Agathe Auproux en pleine séance de bronzage, elle en met plein la vue à tout le monde

Les fortes chaleurs auxquelles nous faisons actuellement face ne sont pas pour déplaire à Agathe Auproux qui en profite pour se montrer en pleine séance de bronzage sur Instagram.

Une séance de bronzage devant une grue

Très active sur les réseaux sociaux, Agathe Auproux fait le bonheur de ses nombreux fans en partageant de nombreuses choses. Les internautes peuvent la suivre tout le temps, que ce soit en France, dans un autre pays, que ce soit pour des choses réjouissantes ou d’autres un peu moins. L’ancienne chroniqueuse de TPMP dévoile tout de son quotidien très mouvementé. Avec elle, ils n’ont pas le temps de s’ennuyer et ils ne s’en plaignent pas du tout. A chaque apparition sur la Toile, Agathe Auproux fait sensation auprès de ses fans. Il y a quelques heures de cela, la journaliste a publié une nouvelle photo d’elle sur Instagram.

On peut donc la voir profiter du ciel bleu et du soleil dans une séance de bronzage grandeur nature : “Bonjour, de la part de ma grue également” a-t-elle écrit sur la photo. Mais ce n’est pas tout, l’ancienne chroniqueuse de “Touche pas à mon Poste” en a profité pour répondre aux questions de ses fans. Et d’après les réponses qu’on a pu lire, il semblerait que la jeune femme fasse de grandes révélations dans quelques jours. Elle a ainsi déclaré faire de grosses annonce d’ici 2 semaines, concernant notamment sa rentrée. Nouveaux projets ? Un autre livre ? On le saura très rapidement.

Agathe Auproux fan de Pokémon

Ce samedi 8 août, Agathe Auproux avait déjà fait parler d’elle sur son compte Instagram. En effet, la jeune femme s’était prise en photo avec un long t-shirt noir Pokémon. D’après ce que nous savons, l’ancienne chroniqueuse de “Touche pas à mon Poste” a toujours été fan du jeu-vidéo ainsi que du dessin animé. D’ailleurs, lorsqu’on internaute lui demande “quel est ton Pokémon préféré ?” la belle brune répond cas : “Salamèche”. Un choix qui fait l’unanimité chez ses fans.

Voir cette publication sur Instagram Salamèche Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 8 Août 2020 à 1 :34 PDT

En plus de partager certaines mêmes passions que les internautes, Agathe Auproux se dévoile au naturel sur la photo. Ainsi, on peut voir la jeune femme avec ses fameuses lunettes, le tout sans maquillage. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que les internautes adorent ça. En effet, ils ont été nombreux à lui laisser des messages en dessous du cliché : “Au naturel comme d’habitude juste toute mimi » a écrit une première personne. “Sublime tout simplement” a partagé un autre internaute.