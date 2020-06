Agathe Auproux en Prada fait sensation dans une robe hors de prix !

Si vous avez pour habitude de suivre Agathe Auproux sur les réseaux sociaux, vous devriez savoir qu’elle se trouve actuellement du côté de Monaco. En effet, dès le 11 mai dernier et la première phase de dé-confinement, la jeune femme a fait ses valises pour rejoindre directement la principauté.

Agathe Auproux se fait kiffer à Monaco

Généralement discrète sur sa vie amoureuse, Agathe Auproux a révélé a demi-mot qu’elle était en couple. Si la jeune femme vit normalement à Paris, elle passe beaucoup de temps à Monaco, où vit son nouveau compagnon. En effet, même si son identité n’a pas encore filtré, nous savons que ce bel homme brun vit près des côtes monégasques où ils se trouvent actuellement. Entre baignade dans la mer Méditerranéenne, séance de sport ou séance de shopping, la belle brune en profite pleinement et elle a raison.

Les people s’imposent peu à peu comme des sources d’inspiration incontournable dans le secteur de la mode et c’est le cas pour Agathe Auproux également. Ainsi, ce jeudi 25 juin, l’ancien chroniqueuse de « Touche pas à mon Poste » a partagé avec ses nombreux fans, une séance de shopping et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’encore une fois la belle brune a fait sensation. Si la semaine dernière, la jeune femme présentait à ses abonnés son dernier achat hors de prix, aujourd’hui c’est pour une robe signée Prada pour laquelle elle craque.

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, Agathe Auproux porte une longue robe nude manche courte. La couleur que nous appelons “nude ” correspond en fait à une couleur entre le rose pâle et le beige. Une pièce sublime qui vaut quand même près de 1400 euros.

Agathe Auproux en mode été

Ce n’est pas la première fois qu’Agathe Auproux se montre sur les réseaux sociaux avec une robe. D’ailleurs, la semaine dernière, elle avait partagé une photo d’elle dans une mini-robe bleue et blanche. Sur le cliché, la jeune femme porte donc des lunettes de soleil et un sac à main en bandoulière. Mais le plus frappant n’est pas forcément la tenue qu’elle porte, mais l’ustensile qui se trouve dans sa main : Une casserole.

Voir cette publication sur Instagram Un matin comme les autres Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 17 Juin 2020 à 1 :52 PDT

La photo compte un peu moins de 53 000 j’aime et de nombreuses personnes ont mis un commentaire en-dessous pour féliciter Agathe Auproux de sa belle tenue dès le petit matin : « Trop belle dans cette robe ! Je veux la même elle est sublime, tu as vraiment un corps de dingue devant ! » pouvait-on notamment lire. Mais ce n’est pas tout, certains font de beaux compliments à la belle brune : « Tellement belle sur cette photo que je n’ai remarqué que quelques secondes plus tard que tu tenais une casserole dans les mains ! », « Canon, comme d »habitude ! Tu es vraiment la plus belle des influenceuses de France et de très loin » lisait-on.



Une chose est certaine, peu importe ce qu’Agathe Auproux fait, les fans sont présents. Chaque fait et geste fait le buzz et est commenté par sa communauté et ce n’est pas pour rien qu’elle est est l’une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux.