Agathe Auproux enlève tous ses vêtements, et une fois de plus elle met tout le monde d’accord !

Agathe Auproux est une personnalité très populaire sur les réseaux sociaux. La jeune femme profite de son séjour à Monaco, peut-être chez son amoureux, pour retrouver des couleurs. Car le confinement aura privé Agathe Auproux de la plage trop longtemps. Elle se rattrape comme il se doit et partage avec ses fans des moments privilégiés, allongée sur le sable. Agathe Auproux se fait dorer par le soleil et profite au maximum de ses moments de repos.

La jeune femme prend le soleil et ses fans ne sont jamais très loin

Agathe Auproux est devenue célèbre grâce à son poste de chroniqueuse sur le plateau de Cyril Hanouna. Dans Touche Pas à Mon Poste elle devient rapidement égérie de centaines de milliers de personne. Depuis, le mois de décembre 2019, Agathe Auproux n’a pourtant pas remis un pied à la télévision, ou en tout cas pour y travailler. Elle se contente de vivre de placements de produits sur la toile et du succès de son dernier livre pour le moment. Mais elle ne reste pas les bras croisés pour autant. Car gérer son image comme elle le fait suppose du temps et de l’expérience. De plus, Agathe Auproux aurait également commencé la rédaction d’un nouveau livre.

Toujours est-il que depuis la levée des mesures de confinement, le 11 mai dernier, Agathe Auproux prend du bon temps. Elle était d’abord en vacances dans le sud de la France avec des amis. Et depuis plusieurs jours, elle apparaît comme étant installée pour un petit moment à Monaco. Dans la ville de Monte-Carlo la jeune femme profite de longues promenades, de séances de sport et surtout de bronzette. La plage est devenue le rendez-vous quotidien, ou presque, d’Agathe Auproux. Et quoi de mieux pour retrouver un moral d’acier après la déprime du confinement que de faire une cure de vitamine D? Le soleil recharge les batteries de la belle Agathe Auproux tout en lui permettant de faire hâler son teint.

Des vacances prolongées pour Agathe Auproux ?

Et pour couronner le tout, ses fans peuvent l’accompagner jusqu’au bord de l’eau. En effet, Agathe Auproux partage des stories avec ses abonnées sur Instagram pour leur faire part de l’avancée de son bronzage. Mais aussi pour partager avec eux une petit technique. Car Agathe Auproux adore se confier à ses fans. Et eux, ils n’attendent que ça ! Ils sont donc ravis d’apprendre une particularité de la belle lorsqu’elle se trouve sur une plage de galets. Le soleil vient chauffer les pierres et Agathe Auproux ne peut pas s’empêcher de venir les poser sur ses cuisses.

L’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste semble très à l’aise allongée sur la plage. C’est en effet des moments particuliers durant lesquels elle peut tout laisser derrière elle. Des moments de détente dont elle n’oublie pourtant pas de faire profiter ses fans. Et ils sont des milliers à la remercier de cela. Si certains des hommes parmi ses abonnés aimeraient pouvoir se trouver près d’elle dans de tels moments, les femmes ne sont pas en reste. Car elles se demandent comment Agathe Auproux réussit à se sentir aussi à l’aise. Pour beaucoup, c’est à croire que la jeune femme n’a pas de complexe. Et lors d’un échange avec ses abonnés en story Instagram, Agathe Auproux leur explique qu’elle en a pourtant des tonnes.

Loin de toute sorte de stress, elle prend du bon temps et cela se voit

En effet, selon elle tout le monde est complexé par son image aujourd’hui. Mais il faut savoir s’aimer pour gagner de la confiance en soi. Agathe Auproux admet que cela n’est pas facile tous les jours, mais que le regard des autres et la façon dont nous le percevons est avant tout déterminé par l’image que nous avons de nous-même. Ainsi, plus cette image est positive et moins nous aurons à nous inquiéter du regard des autres. Et pour parvenir à cela, Agathe Auproux semble avoir opté pour l’autodérision. Et il n’y a rien de plus efficace pour laisser les idées noires au placard !

Voir cette publication sur Instagram Un matin comme les autres Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 17 Juin 2020 à 1 :52 PDT

Les fans d’Agathe Auproux la soutiennent dans toutes ses démarches

Agathe Auproux reste toujours aussi resplendissante. Sa personnalité entière et franche lui donne encore plus de beauté et ses fans le reconnaissent volontiers. Non seulement elle est une très belle femme, mais elle est effectivement sublimée par son caractère. Agathe Auproux n’a pas donc finit de surprendre ses fans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle semble très épanouie depuis qu’elle a trouvé son rythme de croisière à Monaco. Pourvu que ses vacances durent encore longtemps et qu’elle continue d’en faire profiter ses abonnés sur Instagram.

Ce sont des petits moments hors du temps qui ponctuent ainsi la journée des fans d’Agathe Auproux. De véritables invitations au voyage, à la détente et à la sérénité. Comment ses fans pourraient-ils refuser de telles invitations ? Impossible en effet de ne pas tomber sous la beauté de la jeune femme. Bien qu’elle ne fasse pourtant pas l’unanimité sur les réseaux sociaux, elle peut compter sur une grande majorité de ses abonnés pour la soutenir envers et contre tout.