Agathe Auproux et Benjamin Castaldi: Quand le débat dérape (vidéo) !

Agathe Auproux est de retour à la télévision cet été. En effet, pendant les vacances, C8 propose à son public de voir ou de revoir d’anciennes émissions de Cyril Hanouna. C’est donc Kiffons l’été qui prend l’antenne pendant les vacances des chroniqueurs. Même si Agathe Auproux n’était pas présente dans cette saisons de Touche Pas à Mon Poste, elle a participé à des moments forts de l’émission dans son temps. Et l’un d’eux reste son débat enflammé avec Benjamin Castaldi. Revenons en détail sur cette affaire qui n’avait pas été sans conséquence pour le présentateur.

Agathe Auproux a participé à des débats houleux dans Touche Pas à Mon Poste

Agathe Auproux réapparaît donc sur les écrans de télévision le 29 juin dernier. C’était alors l’occasion pour le public de découvrir ou de redécouvrir une scène assez dingue entre elle et Benjamin Castaldi. Ces deux figures de la télévision n’ont pas leurs langues dans leurs poches et forcément tout est allé très vite. Le débat entre eux commence lorsqu’ils évoquent en plateau l’affaire Mennel.

Cette affaire avait fait beaucoup de bruit pour la saison de The Voice en 2018. En effet, la jeune chanteuse portait le voile et cela n’a pas plu à tout le monde. Des internautes sont donc allés déterrer son passé sur Twitter et sur Facebook pour propage des propos hors de contextes. Et certains d’entre eux sont allés très loin. Par la suite Mennel présentait des excuses publiques. Mais malgré ces dernières, le contexte n’était pas en sa faveur sur les réseaux sociaux. Elle avait alors préférée quitter l’aventure avant que cela n’aille trop loin et tenter de retrouver la paix.

Le débat dérive vers une altercation

C’est donc à ce propos que le débat dérape entre Agathe Auproux et Benjamin Castaldi. Car dans le feu de leurs échanges, Agathe Auproux emploie des mots forts. Elle laisse entendre que Benjamin Castaldi serait tout à fait d’accord avec l’exclusion de Mennel de The Voice et Agathe Auproux ne trouvait pas cale étonnant et le faisait savoir. De quoi faire exploser le présentateur car Agathe Auproux insinue alors qu’il partagerait des idées fascistes et racistes. Son collègue ne pouvait pas laisser passer cela. Mais les internautes non plus. Et pour la plupart, ils se sont joints à Agathe Auproux pour l’incendier de messages prônant la tolérance et le respect des croyances. Car les amalgames entre religion et actes délinquants n’ont rien à faire ensemble.

La polémique est allée si loin qu’Agathe Auproux a du intervenir pour ramener le calme sur les réseaux sociaux. En effet, Benjamin Castaldi se défend de colporter de telles idées. Et Agathe Auproux a du demander aux internautes de le croire pour que les attaques cessent. Car ce n’était plus que Benjamin Castaldi qui était visé mais toute sa famille. De plus, les propos d’Agathe Auproux lors du débat auraient du être mieux entendus. En effet, elle avait simplement dit que son collègue avait tendance à partager des « fake news » et qu’elles se rapprochaient souvent des idées des personnes racistes. Benjamin Castaldi n’avait alors pas laissé parler la jeune femme davantage et avait tenté de s’en défendre.

Une issue favorable à cette prise de becs télévisée

Agathe Auproux ne pense évidement pas une seconde que Benjamin Castaldi puisse avoir ce genre d’idées. Mais elle l’invitait à se montrer prudent sur les réseaux sociaux et à vérifier ses sources. Une émission est ensuite proposée par Cyril Hanouna pour que tous les deux puissent s’expliquer calmement. Ainsi, Benjamin Castaldi continue de se défendre et explique à Agathe Auproux que ses propos ont eu de gros impacts sur sa vie. Agathe Auproux ne voulait pas que les choses dégénèrent ainsi et elle décide de répondre favorablement à la demande de la femme de son collègue. Car celle-ci lui demandait de s’exprimer sur les réseaux sociaux afin de clamer le jeu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi) le 16 Janv. 2020 à 2 :20 PST

En quelques minutes après le partage d’un message d’Agathe Auproux sur les réseaux sociaux, les internautes ont décidé de laisser Benjamin Castaldi en paix. Un geste apprécié mais considéré comme nécessaire par Benjamin Castaldi aux vues des débats engendrés par les propos d’Agathe Auproux. Mais la jeune femme est entière franche et il vaut mieux ne rien avoir à se reprocher lorsque l’on se retrouve en face d’elle. Heureusement, toute cette histoire est réglée depuis bien longtemps. Et avoir eu l’occasion de discuter du sujet après la crise leur a permis de remettre le compteur à zéro. Pour autant, Agathe Auproux ne risque pas de devenir la meilleure amie de Benjamin Castaldi après cette histoire.

Agathe Auproux est bien loin de toutes ces frasques aujourd’hui

Agathe Auproux ne pense certainement plus à cette affaire depuis bien longtemps maintenant. Et Benjamin Castaldi a lui aussi d’autres chats à fouetter. En effet, il va devenir papa encore une fois dans les jours à venir.

Voir cette publication sur Instagram Tout près du bonheur …😍❤️#bebe#bonheur#loveyou Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi) le 28 Juin 2020 à 11 :51 PDT

Dans la vie, il faudra savoir se concentrer sur le présent pour préparer l’avenir. Car le passé reste ce qu’il est et rien ne sert d’aller le remuer sauf pour avoir des regrets. Aujourd’hui, nous espérons bien qu’Agathe Auproux et Benjamin Castaldi n’ont plus de rancœurs l’un envers l’autre et que cette histoire reste au passé. Par contre, les prochaines diffusions de Kiffons l’été devraient revenir encore sur d’anciennes polémiques. Tentons alors ne pas nous y impliquer de trop.