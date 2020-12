Agathe Auproux et ses tenues courtes et transparentes qui vont vibrer les internautes!

Agathe Auproux fait partie de l’équipe des chroniqueurs de Balance ton post. Mais sa réputation la précède en tant qu’ancienne chroniqueuse chez TPMP, mais surtout en tant que jeune femme resplendissante. Car sur son compte Instagram, ce sont 841 000 personnes qui suivent ses faits et gestes. Les abonnés d’Agathe Auproux ne cachent pas la trouver absolument superbe et ils perdent la tête à chaque fois qu’elle endosse ses tenues. Avec l’arrivée de l’hiver, la belle devrait pourtant moins se présenter dans ce genre de look. Mais Agathe Auproux est sublime quoi qu’elle fasse, aux yeux de ses fans. LDPeople vous propose donc de découvrir deux des dernières tenues de la star.

Agathe Auproux régale ses abonnés grâce à ses tenues sublimes

Agathe Auproux est récemment apparue dans un chemisier transparent qui n’a pas manqué de faire de l’effet à ses fans. C’est sur Instagram, elle se présente dans cette tenue. Mais cette fois-ci, elle n’avait pourtant pas l’intention de s’attirer les compliments de ses abonnés. Son but était de partager un live avec Gabriel Attal, l’actuel porte-parole du gouvernement. Elle invitait alors ses fans à poser des questions directement dans les commentaires. En revanche, si c’est initiative est saluée par nombre de ses followers, ils n’ont pas manqué de remarquer son chemiser. Agathe Auproux n’a pas d’autres choix que de faire avec. Et si bien souvent elle est flattée par les remarques de ses abonnés, elle doit effectivement parfois apprécier qu’il soit laissé de côté. Surtout lorsque cela n’est absolument pas le sujet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux)

Les fans de la chroniqueuse sont ravis

La notoriété d’Agathe Auproux ne fait que grimper et c’est un phénomène qui s’accompagne donc d’avantages et de désagréments. En effet, même les attentions les plus louables peuvent ne pas tomber au bon moment. Il y a un temps pour tout. Et elle le prouve en proposant à ses fans une publication d’un tout autre genre, quelques jours plus tard, pour laquelle les compliments sur son physique et ses tenues vestimentaires sont les bienvenus. Dans cette publication, la belle se met en scène dans différents looks et défile devant un grand miroir en se filmant. Ses fans sont alors tous mobilisés, ou presque, pour admirer la star et surtout pour lui adresser des compliments sincères.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux)

Nottons qu’Agathe Auproux invite alors également ses fans à voter pour leur tenue favorite. LDPeople s’est affairé à rassembler un maximum de commentaires sur cette questions. Et d’après notre “enquête” c’est la petite robe noire qui obtient le plus de suffrage. Une petite robe assez courte mais très élégante à l’aspect velours. Agathe Auproux la porte avec une paire de bottes marrons et hautes. Sans ce détails, nous aurions pu nous croire en plein été ! Car il faut bien admettre que les températures grimpent pour les abonnés de la belle lorsqu’il la voit défiler de la sorte.