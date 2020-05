Agathe Auproux et son look haut en couleur « sexy » plaisent aux fans

Agathe Auproux est très active sur les réseaux sociaux. Les fans peuvent donc constater les tenues qu’elle porte d’un jour sur l’autre. Que ce soit pour trainer chez elle ou pour sortir, Agathe Auproux séduit ses fans avec tous les styles. Et c’est le grand retour des couleurs pour la garde-robe de la belle. Les fans adorent et ne s’en cachent pas.

Agathe Auproux redonne des couleurs à sa garde-robe

Le compte Instagram d’Agathe Auproux est celui de ses réseaux sociaux où elle est le plus présente. Elle est une des rares stars d’Instagram à prendre le temps de répondre aux commentaires de ses abonnés par exemple. Agathe Auproux partage très souvent du nouveau contenu sur sa page Instagram mais elle est aussi une habituée des stories. Les fans d’Agathe partagent donc son quotidien bien plus qu’ils ne pourraient l’espérer. Malgré tout, Agathe Auproux garde tout de même des moments pour elle. Son compte Instagram n’est pas une émission de télé-réalité malgré sa présence accrue.

Grâce à ses rapports enthousiastes avec ses fans, Agathe Auproux peut être fière d’avoir consolidé une base solide de fans. Sur son compte Instagram, la belle cumule près de 830 000 abonnés. Et aucun de ses partages ne passe inaperçu. Agathe Auproux peut compter sur les réactions positives de ses fans quoi qu’elle fasse. En effet, comment dire à Agathe que les couleurs lui vont bien ? Impossible ! Agathe Auproux opte ces derniers temps pour des looks colorés et personne ne trouve redire. Les compliments pleuvent sur la jeune femme. Les fans sont conquis par ce look printanier qui donne la pêche.

La mode n’a pas de mystère pour la belle Agathe Auproux

De plus, Agathe Auproux peut se vanter de ne pas suivre les tendances. Avec ses fans, son goût et son style, elle pourrait lancer des modes que cela ne choquerait personne. Grâce aux cadeaux des marques et à son œil avisé, elle peut se permettre d’oser des styles inédits. C’est un carton plein pour Agathe Auproux qui réussit encore une fois à adopter un style qui change mais qui plaît à ses fans à l’unanimité.

Du rose, du bleu, du doré, de quoi donner à tous les fans d’Agathe Auproux l’envie de passer en mode printemps. Et ce n’est pas tout. Car la belle Agathe propose aussi à ses abonnés de découvrir les photos d’une tenue plus décontractée. Cette fois-ci se sera un bleu clair pour trainer à la maison ou la plage. La tenue idéale pour les beaux jours qui arrivent. Agathe prend la pose pour ses photos. Les fans sont sous le charme doublement. Ils adorent les vêtements de la star mais ils apprécient également de pouvoir l’admirer elle, quelque soient les tenues qu’elle arborent.

Voir cette publication sur Instagram @3paradis x @bleumode ⠀ babababa ⠀ ⠀ Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 27 Mai 2020 à 6 :32 PDT

Agathe Auproux choisit ses tenues mais les fait valider par ses fans

Agathe Auproux prend un air nonchalant mais c’est avec du charisme et du panache qu’elle séduit ses fans. L’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste peut s’enorgueillir d’avoir une silhouette avantageuse. Et elle sait parfaitement choisir ses tenues pour la mettre en valeur. Les commentaires sous ses photos sont la preuve de l’engouement de ses fans. Ils restent fidèles à Agathe Auproux pour aller lui dire des mots doux sous ses publications. Et Agathe fait de son mieux pour pourvoir remercier tout le monde. Elle prend le temps de rire des blagues de certains. De les remercier pour leurs compliments. Et de vérifier si ils sont vraiment adeptes de ses nouvelles tenues.

Et pour leurs plus grands plaisirs, il semble qu’Agathe Auproux ait finalement réussie à se projeter. En effet, elle déclarait avant la fin du confinement ne pas savoir si elle serait capable de se projeter dans des tenues autres que ses joggings fétiches. Pendant le confinement, nous avons tous eu le loisir de flemmarder pour choisir nos tenues. Mais ce temps est révolu. Pour sortir de chez soi, nous voulons à présent des couleurs et des nouveautés. C’est en accord avec la symbolique du renouveau qui accompagne la fin des mesures de confinement. Agathe Auproux montre bien qu’elle est finalement en accord avec cette philosophie.

Les fans d’Agathe ont une place à part dans sa vie et dans son cœur

Agathe Auproux et ses fans ont vraiment une relation rare. Sur les réseaux sociaux, il n’est pas si courant de pouvoir recevoir tant d’attentions de la part des stars. Agathe sait pertinemment que sans ses fans elle n’aurait pas la notoriété dont elle profite aujourd’hui. C’est alors tout naturellement qu’elle discute avec eux autant que possible. Une attitude qui l’honore et que les fans saluent. Ils ne peuvent que l’apprécier davantage en voyant le mal qu’elle se donne pour se rendre disponible. Car Agathe Auproux ne fait pas que de se prendre en photo dans ses journées. Elle travaille également à la rédaction d’un nouveau livre. Son premier ouvrage était un succès et elle va retenter l’expérience.

En effet, le premier livre d’Agathe Auproux traitait de sa lutte contre son cancer. Atteinte d’un cancer du système lymphatique, Agathe Auproux a choisi de partager son expérience dans un ouvrage autobiographique. Elle voulait pouvoir donner de l’espoir et de la visibilité aux personnes qui traversaient le même enfer. Aujourd’hui, elle est sortie d’affaire et son combat reste un souvenir vif dans son esprit. Agathe, a seulement 28 ans, peut être fière du chemin parcouru. Un chemin qu’elle a eu la chance de partager avec ses fans. Une communauté qui la soutien et qui la suit depuis des années, une communauté qui grandit et qu’elle aime sincèrement. Et Agathe Auproux n’a pas finit de les gâter avec de nouvelles publications sur less réseaux sociaux.