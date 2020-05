Agathe Auproux fait baver ses fans avec cette nouvelle photo

Agathe Auproux est une jeune femme de talent qui possède un corps de rêve. En effet, elle est volumineuse et cesse de faire réagir les internautes. Mais la jeune femme est consciente de son image, et surtout, elle sait la mettre à profit.

Elle poste alors régulièrement des photos d’elle assez suggestives sur les réseaux sociaux. La journaliste maîtrise les codes et fait de son corps un atout.

Des photos qui servent l’image publique d’Agathe

Agathe Auproux fait réagir ses fans avec des photos d’elles qui ne montrent pas tout mais qui laissent imaginer beaucoup. Avec ses études en communication et en marketing, elle maîtrise complètement les codes. Ne pas trop en montrer est le secret pour passer dans les mailles du filet.

En effet, Instagram refuse d’en montrer trop ou des parties du corps considérées comme privées. C’est pourquoi Agathe Auproux peut être considérée comme une maître dans cet art. Elle fait preuve de glamour sans tomber dans l’exagération, ce qui compromettrait son activité sur les réseaux sociaux.

Ainsi, elle sait mettre son buste en valeur et faire rêver ses fans. N’en déplaise à ses détracteurs, la jeune femme se trouve belle et en profite. Après tout elle fait bien ce qu’elle veut de sa vie. Son corps, son image, ses clichés lui appartiennent et elle s’en sert à bon escient.

Voir cette publication sur Instagram ready to be deconfinée ⠀ (masque by @3paradis the very best) Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 6 Mai 2020 à 5 :35 PDT

Un effet, sa notoriété grimpe car beaucoup de monde ne fait que parler de ses photos. Jugées très belles, l’important c’est qu’elles ne laissent personne indifférent.

La communication est un art difficile à maîtriser

Et ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas là d’une candeur naïve. Agathe Auproux a fait ses armes dans les médias. Entre les journaux et les télévisions, le journaliste sait très bien ce qu’elle fait. Elle assume ses formes et use de manœuvres calibrées pour faire sa promotion sur les réseaux sociaux.

Avec plus de 817 000 abonnés sur Instagram, Agathe Auproux peut vivre de son activité sur les réseaux sociaux si elle le souhaite. Avec une telle audience, des marques la contacte parfois pour promouvoir des produits ou encore des vêtements. Moyennant une rémunération conséquente et des cadeaux des marques, Agathe Auproux n’est pas un mannequin mais une véritable femme d’affaires.

Parfois à la limite du politiquement correct, elle ne franchit jamais la ligne. Agathe Auproux ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Comme elle le dit elle-même si bien : « j’ai prévu de changer le game ». Donc la jeune femme ne va rien lâcher pour obtenir ce qu’elle pense mériter.

Elle aime faire réagir les gens, qu’importe ce qu’ils ont à dire

Agathe Auproux est alors une femme incroyable, bien plus que son apparence ne nous laisse deviner. Très consciente de ses atouts, elle s’en sert donc comme d’un outil redoutable de marketing.

Comme sous cette photo où elle invite carrément ses fans à laisser des chansons romantiques en commentaire. Une façon bien déguisée de rentrer dans l’inconscient collectif en s’associant à des sentiments doux et enjôleurs. Son but n’est pas forcément de « choquer » mais si ses photos choquent, c’est aussi bon à prendre.

L’essentiel est de faire parler de soi

Un pari réussit donc pour Agathe Auproux qui enflamme la toile. Son compte Instagram est très suivit et elle pourra parfaitement s’en servir à des fins commerciales. Loin d’être dupe concernant ce qu’elle poste, elle se construit une image de marque très précise. Plus de 38 000 personnes réagissent en moyenne sous chacune de ses photos.

En très les likes et les commentaires, Agathe Auproux bénéficie du soutien de sa communauté d’abonnés. Ce qu’il faut aussi savoir c’est que même ceux qui la critique participent à et engouement médiatique.

Ces tenues exceptionnelles sont des outils médiatiques hors pairs. Et Agathe Auproux sait parfaitement les manier. La jeune femme n’a pas finit de faire rêver ses fans avec sa plastique comme on aime. Et les internautes n’ont pas finit de réagir en masse à chacune de ses publications.

Toujours sur le fils, elle joue les équilibristes et cela lui réussit très bien jusque là. Nous ne pouvons que lui souhaiter que cela continue. Elle a su faire d’un trait de la société qui fait des femmes des objets, un atout dans sa politique de communication et de marketing. Et le tout au service de son image.