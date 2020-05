Agathe Auproux fait débat en leggings hyper moulant, à la plage, la température monte

Agathe Auproux fait toujours sensation quoi qu’elle fasse sur les réseaux sociaux. Les fans et les détracteurs d’Agathe Auproux ont toujours tous leurs avis à donner sur ses faits et gestes. La dernière polémique en date est celle qui entoure le cliché d’Agathe Auproux sur la plage. Car, en ces temps de crise sanitaire, les plages sont encore des lieux interdits. Dans toute la France, le déconfinement commence progressivement. Mais pour l’heure les plages restent interdites et c’est ce qui explique le débat que crée la photo d’Agathe Auproux.

Agathe, déconfinée et déjà à la plage

Agathe Auproux reprend du poil de la bête. Enfin libre de sortir depuis la levée des mesures de confinement, elle en profite. Cela suscite évidement la jalousie de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Mais la journaliste, Agathe Auproux, sait faire la part des choses. Elle partage avec ses fans toutes ses activités et est heureuse de prendre du bon temps avec ses amis dans le Sud de la France. Le mauvais temps de ses derniers jours ne l’empêche pas même de sortir de la maison qu’ils ont loué pour l’occasion.

L’influenceuse peut enfin se faire photographier dans des endroits à l’extérieur. Finit les clichés de « confinement » où elle doit faire preuve de toujours plus d’inventivité pour se renouveler. C’est toute la France, à 100 kilomètres de son domicile, qui est maintenant accessible à Agathe Auproux. Et elle compte bien en profiter au maximum. Agathe décide alors de prendre une photo sur la plage. Mais cela fait débat rapidement dans les commentaires de sa publication. En plus des habituels commentaires qui soulignent avec exaspération l’inutilité de son métier d’influenceuse, s’ajoutent ceux qui la critiquent de se trouver sur la plage.

Le retour des décors préférés d’Agathe Auproux sur ses photos Instagram

Agathe Auproux prendra certainement le temps de bloquer les personnes venues déverser leur haine sous sa photo. Lorsque les critiques sont constructives, elle prend le temps d’y répondre. Autrement, elle se contente de faire le ménage. Et heureusement car ce sont plusieurs centaines de commentaires qui se bousculent sous chacune de ses publications. Dans le lot, tout le monde ne fait pas preuve de bienveillance à son égard.

L’nifluenceuse et ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste est ravie de pouvoir changer d’air. Dès le 11 mai, elle a fait ses valises pour se rendre dans le Sud de la France avec ses amis. Elle profite enfin entourée de ceux qu’elle aime et surtout, elle peut sortir de chez elle plus d’une heure et sans attestation. En tant qu’influenceuse, Agathe Auproux peut enfin varier les décors de ses photos pour les réseaux sociaux. L’interdiction des plages n’a pas démotivée la jeune femme a aller s’assoir sur un rocher au bord de l’eau. Car les plages restent interdites d’accès. Elles sont soumises à la décision du préfet, sur demande des maires. Des procédures qui prennent du temps.