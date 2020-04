Agathe Auproux fait plaisir à ses fans en postant une photo de sa Chatte !

Annonces

Le minou d’Agathe Auproux ne manque pas de charisme. De plus, le confinement permet à la belle de lui apporter d’avantage d’attentions. Loin de tourner en rond, la minette d’Agathe Auproux se prélasse mais commence à découvrir les joies de la chasse. Incroyable pour elle, qui n’imaginait pas sa minette être un telle prédatrice.

La minette d’Agathe Auproux, incontournable sur son compte Instagram

Annonces

Elle profite d’Instagram pour donner de ses nouvelles à ses fans. Ainsi, après avoir fait le tour de ce qui la concerne personnellement, nous avons le droit à des nouvelles de sa minette. La féline se réjouit en effet de la présence de sa maîtresse. Depuis le début du confinement, elles passent forcément beaucoup plus une temps ensembles. Les stories de l’ancienne chroniqueuse dévoilent alors des capacités insoupçonnées de sa minette. La chasse n’était pas dans les habitudes de la bête. Pourtant, les instincts de prédateurs semblent reprendre le dessus.

Agathe Auproux se régale des aventures de sa minette. Elle s’esclaffe de rire devant les péripéties de sa petite boule de poils. La minette d’Agathe Auproux ne lasse pas non plus les abonnés de l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste. Et Agathe Aurpoux souligne d’ailleurs à quel point elle a du charisme. Bien plus que la plupart des gens, ajoute-t-elle.

Annonces

Ces instincts de chasse ne l’avaient pourtant jamais vraiment quitté. En témoigne cette publication où Agathe Auproux explique que sa minette est à la recherche de l’amour.

Voir cette publication sur Instagram Elle cherche l’amour jvous tiens au courant si elle trouve quelque chose Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 1 Août 2018 à 10 :43 PDT

La minette d’Agathe Auproux, une influenceuse d’un nouveau genre

Mais c’est vrai, qu’avant le confinement, la minette d’Agathe Auproux avait tendance à être moins « sauvage ». La jeune femme n’hésitait pas à la mettre en scène pour faire de la publicité. Comme vous le savez, les comptes Instagram qui cumulent beaucoup d’abonnés servent d’audience privilégiées pour les marques. Ainsi, Agathe Auproux est à ce titre également une influenceuse, en plus d’être une journaliste. Et la minette de la jeune femme se prête aussi au jeu des photographies promotionnelles.

Annonces

Dans cette photo, vous pourrez appréciez l’élégance de la minette d’Agathe Auproux, faisant la promotion du dernier parfum de la marque Diesel.

Bien plus qu’une simple minette, c’est une compagne

La compagne de vie d’Agathe Auproux lui apporte de la douceur au quotidien. Comme tous les animaux de compagnie, ils sont des membres à part entière du foyer. À leurs façons, il apporte de la vie dans la maison. Alors forcément, même en quittant Paris pendant la période de confinement, Agathe Auproux ne pouvait pas la laisser derrière. Cette petite minette sera aux côté de la journaliste jusqu’à la fin de sa vie c’est certain.

Voir cette publication sur Instagram douceur, rien d’autre Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 27 Déc. 2019 à 12 :21 PST

Annonces

Les félins sont des animaux qui sont très attachés à leur territoires. Changer un chat d’appartement ou de maison n’est jamais à prendre à la légère. Elle le sait forcément puisque ce n’est que récemment que sa minette explore le jardin. Il fallait certainement commencer par la laisser tranquillement s’adapter à son nouvel intérieur.

Agathe Auproux, dès le premier jour du confinement partageait avec ses abonnés une information de taille. Elle postait une photo, quelque peu floue à cause de sa minette en premier plan, pour dire que le compte Instagram resterait actif pendant le confinement.

Annonces

Elle s’est engagée à continuer de divertir ses fans

L’objectif est, pour elle, de divertir sa communauté. Un objectif qu’elle respecte car elle a récemment proposé à ses fans des dictées en live. Avec les photos qu’elle poste régulièrement, c’est une manière de permettre à ses abonnés de casser leurs routines. Ils ne peuvent qu’être ravis d’avoir de ses nouvelles et de celles de sa minette.

D’autant que la maison qu’Agathe Auproux a rejoint pour cette période si particulière comporte d’autres chats. En voici un qui se prélasse sur le carrelage frais. Elle immortalise ce moment et le partage avec sa communauté. Prouvant ainsi à ceux qu’elle aussi, elle respecte bien les mesures de confinement imposées par le Président de la République et le gouvernement français.

Voir cette publication sur Instagram je vous confirme que ça se confine Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 22 Mars 2020 à 1 :52 PDT

Annonces

Le temps est long en confinement mais il ne faut perdre de vue que les bonnes choses prennent du temps. C’est, semble-t-il, le nouveau crédo d’Agathe Auproux. Les dernières photos de son compte pour preuves, cette phrase s’y répète à trois reprises pour le moment. Comme pour se mettre à y croire, il faut se répéter cette phrase. Puisque nous sommes déjà à notre cinquième semaine de confinement consécutive. Comme Agathe Auproux, continuons à nous convaincre que tout est mis en œuvre pour le meilleur.