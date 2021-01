Agathe Auproux fait rêver les internautes avec ce sublime cliché parisien!

Comme à son habitude, Agathe Auproux ravit ses fans avec ses nombreuses publications sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, c’est en partageant des photos de son escapade dans Paris, qui a fait parler. La rédaction de LD People va vous expliquer pourquoi.

Agathe Auproux partage une photo d’elle à Paris

Si vous suivez Agathe Auproux sur les réseaux sociaux, vous savez sûrement que la jeune femme partage sa vie entre Paris et Monaco. En effet, la chroniqueuse de “Balance ton Post” passe autant de temps chez son chéri que la où elle habite. Mais en ce moment, la belle passe beaucoup de temps chez elle, dans le 18ème et on le voit dans ses récents clichés sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, ce samedi 23 janvier, la belle brune a partagé plusieurs photos sur son compte qui n’ont pas manqué de faire le buzz. Sur les clichés, on peut la voir sur les hauteurs de Paris. Au loin, on peut apercevoir la Tour Eiffel.

Il n’y a pas plus jolie touriste à Paris! 😂❤️ 📸 Instagram agatheauproux pic.twitter.com/ltJ1BvxEWC — Team Agathe Auproux (@teamAgathe) August 16, 2019

Concernant sa tenue, Agathe Auproux a décidé d’opter pour un belle petite chemise à motif ainsi qu’un jean slim. Une tenue classique, mais qui a fait sensation auprès de ses abonnés. En légende de ses photos Instagram, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a notamment écrit : “ en train d’essayer de prendre de la hauteur” . Comme à son habitude, la jeune femme a pu recevoir de nombreux messages : “ Personnellement, je vois deux grandes Dames, rien d’autre”, “La plus jolie des parisiennes c’est bien toi” lisait-on dans les commentaires.

Agathe Auproux dans le froid et dans la neige

Rien ne semble vraiment pouvoir arrêter Agathe Auproux. Ni le froid ni la neige ne l’empêcheront de partager des photos de sa vie sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, la jeune femme a décidé de s’intéresser à la météo. En effet, si vous avez un peu suivi les informations, Paris était sous la neige il y a quelques jours maintenant. Mais pour la chroniqueuse de Cyril Hanouna, il n’est pas question de rester cloîtrée chez elle. Elle a décidé de se promener dans Paris sous les flocons de neige.

Pour résister aux températures assez froides, Agathe Auproux a décidé de porter un chapeau, un grand foulard et un manteau suffisamment chaud. La jeune femme en profite pour faire son marché et acheter des fruits et légumes. Et fidèle à son humour, elle explique dans une story, qu’elle pourra avoir des “tomates fraîches”. Une chose est certaine, tout le monde a bien profité de la neige. Nous à la rédaction de LD People, aussi. Et vous ?