Agathe Auproux influence les internautes de tester son l’épilation définitive !

Agathe Auproux, toujours très active sur son compte Instagram, a proposé à ses abonnés de se mettre à l’épilation laser.

C’est pendant un jeu de questions/réponses que la chroniqueuse de C8 a abordé le sujet de la pilosité. Et vous les poils, vous les aimez comment ? Si vous n’en pouvez plus de leur repousse tous les trois ou quatre jours, c’est peut-être le moment de suivre les recommandations de la belle brune. Ce n’est pas la première fois qu’Agathe Auproux fait des recommandations à sa communauté de fans sur Instagram qui rassemble aujourd’hui près de 850 000 internautes.

« Bonjour le confort de ne plus avoir à se raser ou s’épiler de sa viiiiie »

D’après Agathe Auproux, l’épilation laser est la meilleure option pour se débarrasser une bonne fois pour toutes des poils. C’est en effet la méthode qu’elle a choisi et elle en parle ouvertement : « J’ai commencé la semaine dernière et il faut compter plusieurs séances (genre entre 5 et 8, ou plus encore, selon notre pilosité, notre peau, etc…). Toutes les 4 à 6 semaines, pour obtenir le résultat final. » Elle a ensuite tenu à préciser : « Eh après, bonjour le confort de ne plus avoir à se raser ou s’épiler de sa viiiiie, car la racine du poil est morte. »

A cette occasion de ce dialogue avec ses admirateurs, la jolie brune en a donc profité pour donner quelques news sur sa rentrée 2020. Et devinez donc où elle va se retrouver ? Sur les écrans de C8, aux côtés de Cyril Hanouna. Agathe Auproux a bien sûr expliqué la raison qui l’a poussée à faire ce choix :: « parmi toutes les propositions reçues cet été, celle de rempiler sur BTP (de retrouver Cyril et les potes, de débattre aux côtés de nouvelles recrues excellentes de cette saison…) était celle qui me plaisait le plus. J’aime beaucoup cette émission. Septembre 2020, de nouveau d’attaque ».

Balance ton poste : des audiences jugées très décevantes

Et pour cette rentrée, C8 a prévu quelques changements. De nouveaux chroniqueurs vont faire leur apparition, comme Eric Naulleau, Gaspard Gantzer, Geoffroy Lejeune et Karim Zéribi. La journaliste va-t-elle changer de style sur le plateau ? Elle ne l’a pas en revanche encore précisé. Ce que l’on sait pourtant déjà, c’est que l’émission Balance ton poste, qui était diffusée en quotidienne depuis début septembre, va passer en programmation hebdomadaire. En cause : des audiences jugées très décevantes par la direction de C8.