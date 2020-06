Agathe Auproux se lâche et fait tomber les vêtements, et ses fans adorent !

La très jolie Agathe Auproux ne s’arrête jamais de se mettre en avant et fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux ! Elle obtient d’ailleurs des milliers de like de la part de ses admirateurs.

Mais qu’est-ce qui leur plait exactement ?

Agathe Auproux semble faire l’unanimité chez les vingtenaire autant que chez les plus agés.

Son petit minois très mignon tout autant que son corps sculpté et mis en avant plaisent beaucoup.

La jolie journaliste brune et chroniqueuse passée notamment pas TPMP comme responsable de la chronique Culture Foot aux côtés de Cyril Hanouna et par Canal + n’est pourtant pas une star de cinéma ou de la chanson.

Mais elle attise beaucoup le foules, car elle se démarque en étant à la fois légère et à la fois intello. Elle devient donc très intrigante avec ce double aspect.

Elle a également énormément d’humour, ce qui peut troubler.

À l’instar d’iris Mittenaere; pendant le confinement, elle s’est fait connaître encore davantage par les médias, à travers ses photos postées sur Instagram, qui sont toutes plus remarquables les unes que les autres.

Il lui est aussi arrivée une aventure assez marquante et triste : la belle Agathe a eu un cancer. On lui a détecté une maladie de Hodgkin (un cancer du système lymphatique) en 2018.

Elle s’est donc battue et s’en est finalement remise.

Elle a même écrit un livre à ce sujet : « Tout va bien » en est le titre.

Agathe Auproux est donc aussi très forte.

La jeune femme affiche un aspect très femme fatale sur ses photos, notamment l’une où elle affiche un décolleté plongeant et haut transparent, avec la bouche légèrement entre-ouverte. Ses nombreux fans ont l’air assez perturbés par les pauses lascives de la jeune femmes au vu des commentaires en dessous du post.

Elle reçoit souvent des commentaires qui peuvent être assez déplacés de la part fée femmes et f’homme entre 20 et 70 ans !

Elle met en avant son corps. Par exemple, elle poste de nombreuses photos d’elle en jean moulant et ses admirateurs adorent.

Elle a pu recueillir plus de 113 000 likes et plus de 2500 commentaires, parfois gênants sur une de ces photos.

On peut aussi souvent l’observer en bikini. Et le contraste est flagrant « visage d’ange et corps de diablesse » comme elle dit.

Elle fait en effet plutôt jeune et innocente alors que son corps est réellement celui d’une femme.

Le bikini dézippé en haut est certainement volontaire. Le moins qu’on puisse dire c’est quelle sait vraiment mettre ses atouts en avant !

Pendant le confinement, elle s’est aussi mise en avant sur Insta peut être pour tuer l’ennui et on peut comprendre.

En robe rose et blanche elle fait sage mais sa position est plutôt provocatrice.

Et la photo la plus médiatisée est lorsqu’elle porte une brassière en coton ainsi qu’un short de sport mettant exergue son naturel pétillant, et dans toutes les tenues finalement !