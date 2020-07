Agathe Auproux : le best seller des top photos sans vêtements qui rendent dingues la toile !

Agathe Auproux fait rêver ses fans sur les réseaux sociaux. La jeune femme ravit le monde entier avec des tenues sublimes mais en toute simplicité. Et ce que ses fans préfèrent c’est lorsqu’Agathe Auproux est le plus à l’aise possible. Car c’est son attitude directe et son franc parlé qui lui ont permis d’obtenir ses premiers fans. En effet, Agathe Auproux se fait connaître du grand public en tant que chroniqueuse dans Touche Pas à Mon Poste. Depuis, elle a écrit un livre et est en train d’écrire le second. Mais elle est surtout une véritable star sur Instagram. Ses photos font toute l’unanimité. Avec autant de matière, il était temps de vous proposer une section des plus belles photos d’Agathe Auproux. Et pour éviter de ne plus savoir où donner de la tête, nous nous concentrerons sur les photos où la jeune femme porte un maillot de bain.

Agathe est une femme à suivre

Été oblige, les photos disponibles sur Instagram sont toutes des hommages aux vacances. Les maillots de bain se multiplient et c’est une course au plus beau bronzage qui se joue. Mais Agathe Auproux est en dehors de toute compétition. La seule compétition que la jeune femme admet, c’est celle qui ses joue avec elle-même. En effet, il est important pour Agathe Auproux de toujours tenter de devenir une meilleure version de soi-même. Victime d’un cancer, elle apprend à se battre et à ne jamais baisser les bras. Nous sommes alors le 11 mars 2019 et Agathe Auproux annonce être atteinte d’un lymphome hodgkinien.

Il s’agit d’un cancer du système lymphatique. Mais Agathe Auproux annonce être en rémission le 25 juin 2019. Elle se sert de cette épreuve que lui impose la vie pour trouver en elle des ressources insoupçonnées. Elle écrira même un livre afin de pouvoir apporter les lumières de son expériences aux personnes qui traversent la même chose. Agathe Auproux n’est donc pas la femme légère que certains pourraient croire aux vues des photos qu’elle partage sur son compte Instagram. En effet, son apparente superficialité n’est que l’expression de son courage de faire ce qu’il lui plaît. Car la vie est bien trop courte et précieuse pour ne la vivre qu’à travers les jugements d’autrui.

La sélection photos d’Agathe Auproux

Voici donc une sélection des plus belles photos d’Agathe Auproux dans un maillot de bain. Son charisme et sa beauté naturelle font d’elle une jeune femme très suivie sur les réseaux sociaux. Mais ses fans de longue date connaissent davantage sa personnalité qui n’en est que plus séduisante encore.

Invitation aux vacances en plein confinement

Voir cette publication sur Instagram 🤍 Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 24 Avril 2020 à 4 :02 PDT

Nous étions le 24 avril lorsqu’Agathe Auproux partage ce sublime cliché avec sa communauté de fans. Instagram n’en revenait pas de pouvoir profiter d’une telle vue en plein confinement. Agathe Auproux invitait surtout ses fans à respecter les règles. Pour envisager pouvoir profiter des vacances d’été, il faudrait que tout le monde joue le jeux et respecte les mesures de confinement imposées par le gouvernement. Avec ce cliché, elle permettait à ses abonnés de rêver à des vacances et au voyage le temps de quelques minutes. Une bouffée d’air pour nombreux de ses fans qui la remercièrent de cette attention.

Agathe joue les panthère sur un palmier

Voir cette publication sur Instagram 🤍 Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 23 Avril 2020 à 3 :40 PDT

Cette publication date du 23 avril dernier. Et comme la précédente, elle a le mérite de sortir les abonnés d’Agathe Auproux de leur routine de confinement. En effet, respirer un peu l’air du grand large à travers cette photo a des bienfaits apaisants pour ses fans.

Agathe Auproux rêve encore de la Martinique

Agathe Auproux partageait cette superbe photo d’elle en maillot de bain le 4 janvier dernier. Evidement, c’est encore une fois à contre courant pour la jeune femme. Une photo en plein hiver qui vient nous rappeler aux chaleurs de l’été et au bonheur des vacances. Agathe Auproux évoquait tout de même ses coups de soleil pour ne pas nous rendre trop jaloux.

Moustiques vs Agathe

Dans cette photo de l’été dernier, Agathe Auproux est plus que ravissante. Son maillot de bain rose était très tendance et elle a un regard qui hante encore ses fans aujourd’hui. En effet, lorsqu’il s’agit de prendre la pose, Agathe Auproux commence à avoir pas mal d’expérience. De plus, elle prend en grade également dans les descriptions de ses photographies. En effet, elle sait faire preuve d’humour pour dérider ses fans et ajouter un peu de légèreté au sérieux de ses photographies. Ici elle parle alors des moustiques qui sont en train de la martyriser pendant qu’elle essaie de se faire prendre en photo. Elle s’amuse en expliquant ne pas comprendre pourquoi ils s’en prennent à elle alors qu’elle est si belle.

Visites et bikinis

Enfin, la dernière photo de notre sélection n’est pas pour autant la moins jolie des cinq. Du moment que la belle Agathe Auproux se trouve sur la photo, il est assez difficile d’établir un classement objectif. Pour cette dernière image, il s’agit à nouveau d’une photo de vacances de la jeune femme. Une photo qui date de l’année dernière lors de son voyage en Martinique. Elle pose au bord de l’eau, appuyée sur des rochers et les fans sont sous le charme immédiatement. Et si vous aussi vous êtes conquis par ce top 5, elle risque de partager de toute aussi belles photos cet été, alors ne ratez pas son actualité sur les réseaux sociaux.