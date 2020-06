Agathe Auproux: Les internautes « choqués » avec une photo particulière et surprenante !

Agathe Auproux fait encore une fois le buzz sur internet. La jeune femme réussit à nouveau à surprendre ses fans ! Mais, ce n’est pas avec une nouvelle tenue ou des informations sur sa vie sentimentale. En effet, c’est une photo bien particulière qui fait réagir les fans d’Agathe Auproux ces derniers jours. Car il s’agit d’une photo d’une œuvre d’art qui met ses abonnés en émoi.

Agathe Auproux surprend ses fans avec une photo superbe

Agathe Auproux s’est installée à Monaco depuis quelques temps. Ses fans se demandent si elle y passe des vacances ou si elle s’est installée chez son amoureux. En effet, des indices parsemés sur Instagram laissent supposer que la belle Agathe Auproux ait trouvé l’amour. Plus récemment, une photo d’elle tenant la main d’un jeune homme interroge ses fans. Mais Agathe semble déterminé à laisser planer le doute. Plutôt que de parler de sa vie sentimentale, elle continue de partager sa vie avec ses fans comme d’habitude. Cependant, une publication particulière vient casser la routine de son Instagram. Et cela n’échappe pas aux abonnés d’Agathe Auproux, qui sont sous le choc à en croire les commentaires qu’elle suscite.

Une œuvre d’art dans la ville de Monte-Carlo

La publication qui réveille la curiosité des abonnés d’Agathe Auproux est une photo superbe. Un cliché d’une œuvre d’art de Victor Vasarely datant de 1979. C’est une photo de la piscine « Hexa Grace ». Une œuvre colorée qui surprend les fans de la jeune femme. En effet, certains lui demandent des explications sur l’œuvre. D’autres encore s’étonnent de n’avoir jamais vu cette piscine alors qu’ils vivent à Monaco. En tout cas, personne ne reste indifférent à cette publication. Et pour une fois, ce n’est pas grâce au joli minois d’Agathe Auproux. Comme à son habitude, Agathe Auproux répond à quelques commentaires de ses fans. Elle explique alors la symbolique qui se cache derrière la piscine de Victor Vasarely : « Sur cette œuvre, en l’occurrence, il a voulu représenter le ciel, la mer, et la terre dans un dégradé de couleurs symboliques. »

De l’humour, toujours, Agathe Auproux est fidèle à elle-même

Et encore une fois comme à son habitude, Agathe Auproux ajoute un trait d’humour à la description de sa publication. En effet, elle partage cette image en indiquant espérer que ses fans apprécieront cette photo malgré l’horaire décalé. Car Agathe Auproux reçoit des notifications de la part d’Instagram qui lui indiquent à quelle heure ses publications sont susceptibles de toucher la plus large audience. Et d’après ce qu’elle écrit en description, Agathe Auproux poste cette photo avec du retard. Elle s’excuse alors de sa « négligence sur l’horaire », ce qui ne manque pas d’amuser ses abonnés.

L’actualité d’Agathe Auproux est centrée sur Monaco ces derniers temps

Agathe Auproux partage de plus en plus des photos différentes depuis qu’elle se trouve à Monaco. Bien qu’elle ne cesse pas pour autant de partager des photos d’elle, elle prend également du plaisir à montrer son nouvel environnement à ses abonnés. Les fans de la jeune femme peuvent alors également découvrir une photo de la ville de Monte-Carlo au couché de soleil. C’est une très belle photo et Agathe souhaitait certainement pouvoir faire partager cette beauté à ceux qui la suivent.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 11 Juin 2020 à 10 :19 PDT

Une autre photo originale sur la page Instagram d’Agathe Auproux

Encore un cliché qui met tout le monde d’accord. Enfin presque, car Agathe Auproux ne peut pas faire l’unanimité. Comme toutes les personnes qui rencontrent le succès, elle se retrouve questionner sur les raisons de sa réussite. Et malheureusement, même un photo d’un couché de soleil provoque chez certains de ses abonnés de la jalousie. À tel point que dans les commentaires vous pouvez trouver des insinuations odieuses qui suggèrent qu’Agathe Auproux se retrouve à Monaco parce qu’elle aime l’argent. En effet, la jeune femme suscite forcément des jalousies en exposant son style de vie sur Instagram. Et au lieu de profiter de la vue, certains de ses abonnés se demandent alors qui est-ce qu’elle est en train de séduire pour s’installer dans cette ville.

La jeune femme continue d’assurer le show malgré les attaques, elle peut compter sur des fans fidèles qui la soutiennent

Evidemment, Agathe Auproux ne s’abaisse pas à répondre à ses détracteurs. Elle continue de profiter de sa vie et de la partager avec ceux que cela intéressent. Et heureusement, ils sont bien plus nombreux que ceux qui tentent de l’attaquer. Il faut dire qu’Agathe Auproux a eu le temps d’apprendre que la vie est courte et qu’il faut en profiter. En effet, la jeune femme a été victime d’un cancer du système lymphatique. En rémission, elle sortait d’ailleurs un livre pour raconter son histoire. Heureuse de ce succès et d’avoir su inspirer des personnes qui rencontrent ce genre de difficultés, Agathe Auproux ne souhaite pas s’arrêter là. Car d’après ses récentes stories sur Instagram, elle serait en train d’écrire à nouveau.

La jeune femme peut compter sur ses fans pour l’encourager dans sa démarche. Ils se tiennent au courant de ses avancées et la complimentent autant que possible. C’est avec un ego gonflé à bloc qu’Agathe Auproux peut alors balayer du revers de la main les commentaires négatifs de ses détracteurs. Se concentrer sur le positif n’est pas toujours facile mais Agathe Auproux semble maîtriser cet art depuis quelques années.