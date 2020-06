Agathe Auproux: Magnifique en bikini blanc, elle à un corps splendide !

Agathe Auproux est très active sur Instagram. En plus de ce qu’elle partage à ses fans sous forme de publications, elle ajoute de nombreuses stories pour partager son quotidien. Et le jour de l’essayage des maillots de bain est arrivé. Les fans d’Agathe Auproux peuvent enfin découvrir la star en tenue légère. Mais Agathe Auproux ne partage pas ces photos juste pour recevoir l’avis de ses fans, néanmoins très enthousiastes. En effet, elle montre ainsi son engagement pour le respect des corps des femmes quelque soient leurs tailles. Il est temps de se sentir bien dans son corps sans avoir la taille mannequin !

Agathe Auproux fait sensation avec son nouveau maillot de bain

Agathe Auproux n’a en effet pas choisi son maillot de bain au hasard. Certes, il est très beau et il lui va à ravir. Mais il a surtout une dimension en plus de son apparence qui lui ajoute de la valeur. C’est un maillot de bain une pièce d’un blanc éclatant et noué au niveau des épaules. Agathe Auproux est ravissante lorsqu’elle le porte. Mais elle tient également à mettre en lumière la créatrice et les valeurs qui s’attachent à ce maillot de bain. Le maillot choisi par Agathe Auproux n’est pas le résultat d’un acte anodin. Elle souhaite mettre en lumière les talents et les principes d’une influenceuse du nom de Shera. Créatrice de contenu sur Youtube, la jeune femme s’est lancée dans un partenariat avec Undiz pour une lignée de maillots de bain exceptionnels.

Le maillot d’Agathe Auproux lui permet de mettre son image au service de la lutte pour l’acceptation de toutes les formes de beauté

Shera est une personne engagée dont Agathe Auproux salue les performances et l’implications. Par exemple, Shera décide de ne plus se maquiller. Alors qu’elle n’osait jamais se montrer sans maquillage, elle a décidé d’abolir cette contrainte qu’elle s’infligeait à elle-même de peur du regard des autres. En effet, pour Agathe Auproux Shera fait partie de ses femmes qui luttent pour déconstruire les principes établis pour maintenir les femmes dans une certaine place de la société. Parmi les diktats de la beauté comme le maquillage, la femme est alors savamment ramenée à une place où elle n’est censée que plaire pour exister. Des principes d’un autre temps qui n’ont plus lieu d’être. Mais les habitudes ont la peau dure et il faut parfois se faire violence pour reconnaître le superflu de l’essentiel.

Agathe Auproux est bien placée pour savoir que les femmes sont trop souvent jugées sur leurs apparences

Dans cette démarche, Shera souhaite être capable de s’accepter au naturel et montrer à tous que c’est possible. Elle sait qu’il existe des milliers de personnes qui ne sont pas satisfaites de leurs apparences. Mais elle aimerait montrer à ses personnes que la seule personne qui doit juger leur apparence c’est elle-même. Et surtout que leurs jugements sont si durs à cause des marqueurs de la sociétés qui régissent l’image de la femme depuis des siècles. La confiance en soi est la clé du bonheur ! Et pour l’obtenir il faut commencer par se convaincre soi-même que ce que nous avons nous convient. La perfection n’est pas de ce monde et nous sommes tous des êtres uniques. Nous devons chérir ce qui fait de nous des êtres à part plutôt que de tenter de rentrer dans un moule qui reste un idéal impossible à atteindre.

Agathe Auproux partage visiblement les idées de la jeune femme. Elle décide de porter un des maillots de bain issus de la collaboration entre Shera et Undiz. En plus de ravir ses fans par ses essayages, Agathe Auproux sème des graines pour que les esprits fleurissent et s’ouvrent vers l’acceptation que toutes les femmes sont belles. Car une femme belle c’est avant tout une femme qui est bien dans sa peau, qu’elle soit en XS ou en XXL.

Agathe Auproux rejoint un combat qui existe depuis des années mais qui ne cesse de prendre de l’ampleur

Agathe Auproux prouve une nouvelle fois qu’elle ne partage pas des photos d’elle en maillot de bain simplement pour ses montrer. Certes son rôle d’influenceuse lu permet de jouer avec son image. Mais elle et ses fans servant pertinemment que cela peut aussi servir des causes plus grandes. Agathe Auproux n’aurait pas choisi son maillot de bain à la légère. Elle met en lumière une jeune femme engagée pour faire disparaître les diktats de la société sur le corps des femmes. Une démarche honorable que ses fans ne manqueront pas de saluer. Et si c’était faux que les femmes aient besoin de souffrir pour être belles ?