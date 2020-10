Agathe Auproux n’a rien sous sa robe, ses fans chavirent sans résistance

Agathe Auproux pourrait rendre folle la Toile en un battement de cil. La chroniqueuse de Balance ton post est une icône pour ses fans. Ses 846 000 abonnés en témoignage, ils complimentent la jeune femme à longueur de journée. Quelques soient les photos que postent Agathe Auproux sur Instagram, elle fait chavirer ses fans. Du moment qu’il s’agit d’une photo de la belle, personne ne saurait opposer de résistance. Et encore moins si sur l’image il est clair que la jeune femme ne porte rien sous sa robe.

Agathe Auproux n’arrête plus de faire le buzz, chaque photo est un événement

Agathe Auproux partageait cette photo d’elle qui fait encore parler d’elle aujourd’hui. Une photo datant du 26 août dernier. C’était pour elle l’occasion de souhaiter un bon retour sur son compte Instagram à sa photographe et amie, Alix De Beer. Mais les fans d’Agathe Auproux n’ont pas vraiment tous eu le temps de lire la légende de la publication. En effet, ils ont eu leurs regards happés par la volupté de la jeune femme prenant la pose. Une main sur la hanche, elle va souligner sa silhouette fine et accentuer sa cambrure. Sa robe légère semble douce comme de la soie. Et surtout, Agathe Auproux ne porte rien sous sa robe. C’est donc sa peau délicate au contact direct du tissu des tenue. Et cela va rendre une bonne partie de ses abonnés complètement dingue.

Les fans de la star la mette sur un piédestal

Agathe Auproux devait savoir que cette publication aurait de l’effet sur ses fans. En effet, elle a fait des études de journalisme et se spécialise dans l’actualité et les médias. Elle a travaillé dans différentes rédactions et a fait ses premières armes télévisuelles sur Canal+. Depuis qu’elle se lance dans ce milieu, Agathe Auproux a eu le temps d’apprendre les codes et de les maîtriser. Pour son image en tout cas, sur les réseaux sociaux, la jeune femme est l’une des plus talentueuses de ses collègues. En revanche, malgré l’étendue de ses talents en ce domaine, elle reste très proche et très sincère avec ses abonnés. Et c’est peut-être cela qui est l’ingrédient secret de la recette pour cartonner sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram 🍊 Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 13 Août 2018 à 4 :01 PDT

Agathe Auproux fait effectivement preuve d’une grande honnêteté et d’une grande proximité avec ses fans. Pendant le confinement surtout, la star était toujours présente pour eux. Elle organisait des happening sur son compte Instagram afin de tromper l’ennui, le sien et celui de ses fans. La communauté d’abonnés d’Agathe Auproux ne cesse de grandir. Et c’est certainement parce qu’au delà de sa plastique de rêve ou de ses photos où elle ne porte rien sous sa robe, la belle est extrêmement attachante. Dans Balance ton post, ses fans ne manquent pas une seule occasion de la voir apparaître à la télévision et saluent toutes ses interventions. Ce n’est donc pas qu’une histoire physique entre elle et eux.