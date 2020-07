Agathe Auproux opte pour une robe super courte « sexy » qui vole au vent (PHOTOS)

Agathe Auproux est une véritable professionnelle sur Instagram. Surtout lorsqu’il s’agit de faire sensation auprès de ses fans. Cette fois-ci, Agathe Auproux crée le buzz grâce à deux clichés superbes. La belle porte une robe fleurie et courte et elle n’hésite pas à prendre la pose alors que le vent souffle. Les fans de la star sont sous le charme, comme toujours. Depuis sa participation en tant que chroniqueuse dans Touche Pas à Mon Poste, Agathe Auproux profite d’une notoriété qui prend de l’ampleur. Ses fans la suivent dans toutes ses aventures et elle parvient encore à les surprendre.

Agathe Auproux fait sensation sur Instagram avec une nouvelle robe

Agathe Auproux semble passer beaucoup de temps à Monaco. Et la raison serait sentimentale. Les rumeurs voudraient que la belle se soit installée chez son amoureux dans la principauté. Une récente photo dans ses stories Instagram ajoute d’ailleurs aux soupçons de ses fans. Elle apparaît en effet main dans la main avec une jeune homme. Mais ce n’est pas sur ce sujet que nous allons nous attarder ici. Non, nous allons nous attarder sur les tenues de la jeune femme. Car elle a encore une fois fait sensation avec l’une de ses tenues. En effet, la robe d’été d’Agathe Auproux a encore fait parler d’elle. La jeune femme porte sur deux de ses dernières publications une robe courte et fleurie qui ne laisse pas ses fans indifférents.

Voir cette publication sur Instagram Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais le monde ou rien Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 11 Juin 2020 à 10 :19 PDT

Des clichés ravageurs, comme toujours

Vous allez voir que les photos valent le détour. Agathe Auproux prend la pose au bord de mer, le vent soulevant sa robe et agitant ses cheveux. Avec son regard de braise en prime, les fans sont complément subjugués.

Agathe Auproux est donc à Monaco, en train de se promener sur le bord de mer. Plus précisément, d’après la géolocalisation de la photo, elle se trouve à Monte-Carlo. Le vent souffle et elle lui fait face. D’une main elle tient les jupons de sa robe pour ne pas trop montrer de ses longues jambes bronzées. Et de l’autre main, elle tient ses cheveux qui virevoltent au vent. Une pose qui n’est pas sans rappeler celle de Maryline Monroe lorsqu’elle posait au dessus des bouches d’aération du métro à New York. Mais contrairement à Maryline Monroe, Agathe Auproux porte une robe colorée et courte. Sa robe est parfaite pour l’été avec des motifs fleuries imprimés en teinte de rose, de rouge, de vert et de blanc.

Deux photos d’Agathe Auproux dans sa petite robe d’été font tourner la tête de ses fans

En effet, ce n’est pas tout car pour la publication suivante, Agathe Auproux décide de prendre une pose qui met en valeur le décolleté de sa robe estivale. De quoi faire complément perdre la tête aux abonnés de la star. Ils inondent la jeune femme de compliments sous chacune de ces publications. Agathe Auproux rehausse sa tenue d’une ceinture à la taille. De quoi sublimer davantage sa taille de guêpe dans cette petite tenue. De plus, elle reste fidèle à elle même en assortissant sa robe de baskets compensées. Un choix qui n’est pas du goût de tous ses abonnés mais qui correspond parfaitement au style de la jeune femme.

Voir cette publication sur Instagram J’ai Le Pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy dans la tête depuis 24h Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 13 Juin 2020 à 9 :04 PDT

Les descriptions des photos d’Agathe Auproux sont pertinentes et décalées à la fois

Comme sous chacune de ses publications Instagram, Agathe Auproux ajoute une description qui peut faire sourire. Des clins d’œil à ses fans qui encouragent également la discussion dans les commentaires. Car Agathe Auproux fait partie de ses stars des réseaux sociaux qui échangent avec ses abonnés. Elle prend en effet le temps de répondre à la majorité d’entre eux. Sous la première photo d’elle dans sa robe d’été, elle écrit alors un message qui laisse entendre qu’elle est persuadée que ses fans vont se demander qui a pris la photo. Elle met alors en scène un dialogue entre Instagram et elle qui va faire sourire ses abonnés.

Dans cette discussion fictive, Instagram félicite donc le photographe pour avoir saisi la pose de la jeune femme au moment idéal avec le vent qui soulève sa robe et agite ses cheveux. Et Agathe Auproux répond que personne d’autre qu’elle n’a pris cette photo. Elle explique alors avoir posé son téléphone portable contre son sac à main avant de régler un retardateur. Et le comble, c’est qu’il n’aura fallu qu’une seule prise à la jeune femme pour obtenir ce résultat.

Toujours de bons mots pour la star d’Instagram

Sous sa deuxième photo dans sa robe fleurie, Agathe Auproux écrit avoir une chanson en boucle dans la tête. Un autre clin d’œil à ses fans puisqu’ils en auraient déjà parlé ensemble dans les stories de la jeune femme. Elle dit avoir Le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy qui tourne en boucle dans sa tête. Les paroles de cette chanson sont effectivement entêtantes. Et pour ceux qui la connaissent, ils l’ont certainement dans la tête à présent. Restons prêts pour les nouvelles publications d’Agathe Auproux qui risquent encore une fois de créer le buzz !