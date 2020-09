Agathe Auproux ose un haut où on voit tout, elle montre tout! la toile en redemande !

L’ancienne chroniqueuse de TPMP, Agathe Auproux va mieux. Il faut dire que l’année 2019 ne lui a pas laissé de répits. Après s’être faite remarquée par des absences répétées, elle décide d’annoncer le 11 mars 2019 qu’elle est atteinte d’un lymphome hodgkinien et par la même occasion, prend la décision d’arrêter l’émission afin de se reposer et se soigner plus sereinement.

Elle avoue être très fatiguée. Entre les traitements, la chimio et ses interventions dans l’émission, elle n’arrive plus à suivre la cadence. Cette période est particulièrement éprouvante car elle ne trouve pas le soutien dont elle avait besoin pendant la maladie. En effet, son père n’ayant pas les mots ni les gestes, peut-être par sagesse, s’est montré distant avec elle. Mais elle ne lui en veut pas. Agathe Auproux raconte son périple dans un livre intitulé « Tout va bien ». Elle révèle tous les détails.

Sa rémission fut totale au mois de juin.

Lors d’une émission, certaine d’aller mieux, elle confie à Cyril Hanouna vouloir arrêter définitivement l’émission. Elle se rend compte que la vie est précieuse et aimerait beaucoup se concentrer sur des projets qui lui tiennent à cœur et qu’elle voulait concrétiser depuis longtemps.

Voir cette publication sur Instagram trésior Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 10 Avril 2020 à 1 :20 PDT

Agathe Auproux, très présente sur les réseaux en a profité le 21 décembre alors qu’elle était coincée dans les bouchons pour demander à sa communauté qui la suit depuis fort longtemps de lui poser des questions pour lui faire passer le temps.

C’est ainsi qu’un internaute lui lance cette publication d’une violence : « Cela ne te ressemble pas d’être langue de bois ».

Ce, à quoi la jeune femme de 28 ans lui aurait répondu : « quelle langue de bois ? Ce n’est pas parce que vous êtes avides d’histoires sordides que la réalité correspond à vos délires. Merci H2O, Cyril et l’équipe de m’avoir comprises ». Heureusement, Agathe Auproux n’a pas que des messages négatifs. Elle émeut la toile et montre fièrement la cicatrice de son cathéter.

Soif de vivre, plus que jamais, elle est franche et n’hésite pas à tacler les personnes qui lui font du tort. Agathe Auproux est épanouie et cela se voit. Ainsi, en légende d’une photo au buste plongeant et à la jupe en cuir moulante, elle fait comprendre qu’elle est toujours là autant pour agacer son ex-copain que pour faire fondre le nouveau Jules.

À l’instar de Kelly Vedovelli, une chroniqueuse qui officie toujours sur C8, Agathe Auproux à décidé de tout partager en période de confinement. Puisque beaucoup tente de couper leurs cheveux eux-même faute de pouvoir aller chez le coiffeur, elle a décidé d’en faire autant et c’est sa maman qui s’en est chargé ! Elle est même fière du résultat et à en croire la photo qu’elle a publiée, cela semble très réussi. Pas mal pour une maman qui, en fait, est professeur de français…

Voir cette publication sur Instagram àlafolie Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 9 Avril 2020 à 7 :38 PDT

Libérée de ses engagements avec C8, c’est surtout sur les réseaux qu’elle exprime ses talents de modèle. Sa manière à elle de répondre aux critiques de ses détracteurs. On peut la voir poser récemment sur son compte Instagram dans des tenues élégantes. Comme lorsqu’elle prend la pose en tailleur rose fait sur mesure et qu’elle laisse entrevoir un buste soutenu par un top noire. Elle explique en guise de légende à ses fans que l’une d’entre elles peut également gagner la même tenue.

Confinement oblige, Agathe Auproux publie et fait des directs presque toute la journée avec ses fans.

Sur Instagram, elle n’hésite pas à partager ses idées d’occupations pour ne pas s’ennuyer à la maison.

Ainsi, elle joue aux jeux vidéo, séances de sports, maquillage, coiffure. Elle montre tout…mais vraiment tout ! Comme lors de ses corvées, elle fait une lessive et profitant du soleil, étends son linge dans son jardin. Ses fans n’ont pas tardé à réagir. C’est qu’Agathe Auproux est devenue une véritable influenceuse, affichant plus de 810.000 abonnés sur son compte Instagram.

De plus en plus explicites, ses clichés n’en restent pas moins jolie sans tomber dans la vulgarité. Agathe Auproux a visiblement très vite compris le fonctionnement des réseaux enchaînant les partenariats avec de grandes marques. Les placements de produits lui rapportent un bon petit pactole. Elle pourrait s’en contenter, mais n’est pas contre une proposition en télé. Pour l’instant, elle est heureuse et se dit épanouie dans sa vie personnelle autant que dans sa vie professionnelle.

Mais il arrive qu’elle ne soit pas toujours au top. Agathe Auproux avec sa transparence légendaire, dit tout à ses fans. Elle annonce ce vendredi 10 avril qu’elle ne peut plus faire de selfie pour l’instant. La raison est simple, elle a comme elle le dit « un vilain bouton de fièvre ». Pas très esthétique pour faire des gros plans. Il faut dire que sa communauté, qui la suit depuis un moment a pu la voir très souvent au naturel.

Il était donc normal que leur réaction soit bienveillante et compréhensive. Suite à cette publication, ces abonnés ont su trouvé les mots pour la réconforter: « Ne t’inquiète pas, ca doit être le stress », « Même avec un défaut, tu es magnifique ! », « tu es belle ! ». En attendant, sa dernière publication est une vue de la nuit tombée. La photo est prise depuis sa fenêtre.

Elle tente plus que jamais de ne pas sombrer dans la nostalgie et la déprime du au confinement avec des clichés d’elle à Miami, il y a tout juste 1 an et espère repartir en vacances très rapidement. Pas sûr, elle se dit très inquiète car le chef de l’état à prévue une allocution lundi 13 avril 2020, dans laquelle il annoncera le prolongement du confinement.

Agathe va devoir attendre un peu comme beaucoup de gens, avant de s’envoler pour une destination lointaine. En attendant, elle a de quoi s’occuper, elle entretient son image d’une main de maître sur les réseaux sociaux, elle a des partenariats avec lesquels elle a des engagements.