Agathe Auproux plus que « sexy » sur Insta, les fans en redemandent encore!

La belle Agathe Auproux publie une story sur son compte Instagram en petite tenue sportive, et comme toujours, ses fans adorent. Revenue sur la Côte d’Azur, ses followers la découvrent ruisselante au bord de la mer.

Comme à chacune de ses publications sur la toile, Agathe Auproux fait immanquablement sensation, et échauffe les esprits de ses quelque 830 000 followers. L’influenceuse de renom sait parfaitement manier les réseaux sociaux et maîtrise à la perfection son image. Au naturel ou maquillée, en jogging, tenues sportives, ou alors classe et super élégante habillée avec les plus belles marques de luxe, Agathe sait séduire avec brio et ne cesse de faire tomber ses abonnés sous sa beauté indéniable.

De retour à Monaco, depuis le déconfinement, l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste profite du soleil de la Côte d’Azur avec son compagnon, dont le nom et le profil restent un grand mystère. Si la belle brune est très active sur le réseau social et entretient une relation très complice avec ses fans, il est sûr qu’elle ne laisse jamais rien transparaître de sa vie sentimentale, et malgré la curiosité, plus d’un fan serait peut-être blessé de la savoir en couple.

Depuis qu’Agathe est à Monaco, elle ne cesse de partager ses plus beaux clichés de la mer et de la côte monégasque, notamment lorsqu’elle va courir chaque matin. Cette fois-ci, c’est avec un visage parfaitement angélique et ensoleillé, heureuse, au naturel sans maquillage aucun et en tenue de sport que la belle Agathe pose sur sa dernière story publiée du petit État du Sud de la France. Un adorable cliché avec la mer en arrière-plan, certainement une des merveilleuses criques des Alpes-Maritimes, sur lequel Agathe, les yeux fermés, annote les émojis de yoga/méditation, comme si elle semblait montrer son bonheur et sa sérénité après sa séance de sport sous le soleil.

Vêtue d’une petite brassière noire et d’un bas rose flashy, la sublime Agathe Auproux rayonne de mille feux, elle dégouline de transpiration ou peut être tout simplement d’eau de mer passé sur son visage pour se rafraîchir ; dans tous les cas, elle est radieuse. Agathe rend fous une nouvelle fois ses fans avec cette nouvelle story. Et il ne leur en faut pas beaucoup pour que ceux-ci se déchaînent sur la toile et la comblent de messages les plus élogieux, charmants et bien souvent charmeurs, à chacune de ses publications qui très régulièrement atteignent les plus de 80 000 likes.

En tout cas, l’auteure de « Tout va bien », après de nombreux allers-retours entre la campagne où elle a passé le confinement chez ses parents pour préserver sa santé qui peut être sensible suite à son cancer, Paris où elle vit et travaille, et désormais la Côte d’Azur, Agathe Auproux ne semble plus en ce moment quitter Monaco où son chéri semble vivre.

Soyons certains que ses prochaines photos de rêve seront tout aussi séduisantes, et qu’elles feront toujours monter un peu plus haut les températures sur la toile. Très proche et complice, de ses fans, ceux-ci l’adorent et attendent toujours avec autant d’impatience les prochaines publications de leur belle Agathe Auproux.