Agathe Auproux plus sublime que jamais dans une tenue qui montre tout et met tout le monde d’accord

Visage d’ange sous le soleil du sud et robe fleurie dans une jolie pause qui la met réellement en valeur, Agathe Auproux crève littéralement l’écran. La belle brune a, en effet, publié sur son compte Instagram, un magnifique cliché depuis le rocher monégasque où elle est toujours présente. Visiblement, Agathe semble se sentir parfaitement heureuse à Monaco et y passe énormément de temps. La journaliste et chroniqueuse n’en oublie néanmoins pas ses fans en leur offrant un petit cadeau venu de la Côte d’Azur, avec une série de photos qui devrait encore faire le bonheur de ses nombreux followers.

Devenue l’une des influenceuses les plus importantes de l’Hexagone, la jeune femme utilise ses atouts avec subtilité pour faire monter la température déjà très chaude en cette saison. Une publication qui ne manquera pas, une fois de plus de créer le buzz sur la toile comme à son habitude. Dans un style où elle apparaît très sage, la belle Agathe Auproux sait parfaitement bien ce qui plaît à un grand nombre de ceux qui la suivent.

J'ai Le Pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy dans la tête depuis 24h

Un dernier cliché paru il y a quelques jours, où depuis le sud de la France elle apparaît vraiment emplie de douceur et de générosité dans une jolie robe à fleurs, sous les chaudes couleurs de l’été. La jeune femme ajoutait d’ailleurs un joli commentaire à cette photo, qui la mettait, une fois de plus, très en valeur : ” J’ai Le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy dans la tête depuis 24 h ». Une chanson qui, visiblement, aura inspiré sa tenue vestimentaire et sa bonne humeur.

Une joie de vivre qui serait peut-être aussi inspirée par la raison principale de sa présence dans le petit état de la famille Grimaldi. En effet, on avait déjà pu l’apercevoir sur un ancien cliché en compagnie d’un jeune homme dans les rues de Monte-Carlo. Si le soleil, la mer et l’ambiance magique qui règnent dans les petites rues de Monaco ne sont pas étrangers à sa présence sur place, ce serait aussi le nouvel élu de son cœur qui expliquerait sa présence et ses séjours répétés sur les plages du Larvotto.

Main dans la main, mais sans dévoiler leurs visages, les amoureux était apparus dans des petites rues de la vieille ville pour une promenade en amoureux en tenue de sport décontractée.

Déjà pendant le confinement, Agathe Auproux s’était livrée à un jeu de questions-réponses dans un live Instagram, lors duquel elle avouait ne plus être un cœur à prendre. Mais à ce jour l’identité de l’heureux élu reste encore un grand mystère pour ses followers. Un homme dont on ne connaît ni le nom, ni l’âge, ni même le visage, mais qui semblerait bien pourtant exister comme le prouvait cette jolie photo qu’elle avait publiée en story.

La célèbre chroniqueuse de Touche pas à mon poste sur C8 semble donc adorer cultiver le mystère aussi bien dans sa vie privée que dans tout ce qu’elle fait de manière professionnelle. En attendant ses nouvelles aventures, Agathe Auproux partage encore un cliché qui devrait donner le sourire à ses fans.