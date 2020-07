Agathe Auproux pose avec 4 nouveaux deux pièces, elle fait baver ses fans

Agathe Auproux, se dévoile dans un maillot blanc ultra tendance qui lui va ravir dans l’une de ses stories Instagram. Prête pour l’été et les longues journées ensoleillées à la plage, la belle Agathe s’affiche dans un superbe 1 pièce blanc « Body Positive », créée par la youtubeuse française de renom, Shera. L’influenceuse et youtubeuse Shera Kerienski et la marque de lingerie à prix abordables, Undiz family ont collaboré pour créer une nouvelle collection de 2 pièces pour femmes super sympa pour cet été 2020. Et Agathe Auproux, il est sur, adore ! « Trop beau », annote-t-elle sur son cliché.

La chroniqueuse de Touche pas à mon poste, présenté par Cyril Hanouna, pose avec son nouveau maillot 1 pièce de couleur blanc qui lui va superbement bien. Des petits nœuds aux épaules, de faux boutons élégants qui souligne son décolleté, doublé comme le précise Shera sur sa chaîne YouTube pour éviter toute transparence, et une adorable ceinture dorée ornée de coquillages et cœurs qui marque parfaitement la taille tout en élégance. Comme Agathe Auproux le suggère également dans sa story, ce 2 pièces est magnifique, aussi bien à la plage avec sa petite ceinture, que porté avec un pantalon tel un body pour un look de toute élégance et de chic. Une pièce pensée par Shera pour laquelle Agathe a craqué ; elle est totalement séduite !

Lors d’une autre story Instagram dans laquelle Agathe reprenait une photo de Shera portant un de ses nouveaux 2 pièces, la belle brune avait confié être fan de toute la collection de Shera : « bababa Shera, je risque d’acheter toute la collection ! » avait-elle ainsi aussi félicité la créatrice.

Shera Kerienski, de son nom complet Sherazed Kerienski, suivie par plus de 1,3 millions d’abonnés sur Instagram et quasiment 2 millions sur YouTube, est une youtubeuse française parmi les plus influentes. La jeune femme âgée de 27 ans prône le body positivisme, c’est-à-dire la positive attitude, accepter son corps et ses formes de femme tels qu’ils sont, avec chacun de ses défauts, sans complexe ni jugement.

C’est sur ce mouvement Body Positive, soutenu par des célébrités comme Rihanna et Beyoncé, que Shera est influente sur les réseaux sociaux, mais a lancé sa marque de 2 pièces qu’elle attendait avec impatience depuis plus d’un an. Une ligne super tendance qu’elle désirait très confortable avec des modèles élégants avec ceinture dorée et autres accessoires assortis, parfois vintage, parfois rétro, du noir, du blanc ou encore des couleurs vives, des matières douces, parfois doublée pour un blanc non transparent, des modèles que l’on module plus ou moins bikini ou culotte selon nos envies et nos formes féminines.

Disponible de la taille S au XXL, chaque maillot s’adapte à toutes les morphologies. Shara a pensé à toutes les femmes en créant cette ligne dynamique qui met en valeur le corps des femmes, en collaboration avec la marque tendance d’underwear Undiz. La jeune femme pose elle-même au naturel, sans aucun artifice ni même maquillage, pour présenter chaque pièce de sa nouvelle collection dont elle est si fière ; une jeune femme, non pas taille mannequin, mais comme toutes les autres, belle dans son corps et ses formes naturelles. De quoi décomplexer toutes les femmes qui n’oseraient encore pas s’afficher cet été en maillot ou qui sont parfois très mal à l’aise dans leur corps.

Très proche de sa communauté de followers, Shera se montre plus souvent sous son vrai jour avec sa belle crinière de cheveux et les défauts de son corps que même à peine maquillée.

« Votre corps est unique, il raconte l’histoire de votre vie à travers ses cicatrices, ses formes, ses traces ou autres… Il ne ressemble à aucun autre, il est parfaitement unique. Apprendre à s’aimer, c’est vouloir se ressembler. Aimez ce que vous voyez dans votre miroir, car c’est ça la beauté, c’est ça la perfection et c’est ça l’amour de soi » peut-on lire sur le compte Instagram de Shera. Un message puissant qui dit « non » aux diktats de la beauté imposé par les réseaux sociaux et par la société de consommation, à l’intention de toutes les femmes et de leur relation avec leur propre corps.

Un mouvement de l’acceptation de soi auquel Agathe Auproux semble parfaitement adhérer. Très souvent, la belle brune s’affiche au naturel, sans filtre ni maquillage aucun, sur les réseaux sociaux. Elle se dévoile sans artifice, et sans complexe, et ne manque jamais d’ailleurs de remettre en place avec humour ses quelques détracteurs qui oseraient lui faire de quelconques remarques désagréables sur son physique.

Agathe Auproux le dévoilera dans l’un de ses derniers posts sur lequel elle pose en lingerie de la marque Sloggi, qui propose des sous-vêtements ultra confortable pour femmes et hommes. Un bas assez large et haut, qui galbe la ceinture et un haut forme brassière à bretelles très larges pour plus de confort. « Faire rimer beauté et confort, promis, c’est possible. Ma vision de la féminité n’a jamais été indexée sur le besoin de porter une lingerie ultraaaaaa sexy, avec ficelle et dentelle obligatoires. Au contraire. Je me sens féminine quand je me sens bien dans ma peau, à l’aise dans mes vêtements, mes sous-vêtements, quand l’élégance est naturelle, sans artifice, sans effort ; quand je suis libre dans mes mouvements (et dans mon esprit). Merci Sloggi. Un cliché qui engendrera pas moins de 78 000 likes par ses fans, et des commentaires les plus élogieux « Merci pour cette vision de la féminité », « Lorsque l’esprit est libre, le corps est délicat. Tu illustres merveilleusement cette citation ! », peut-on ainsi lire sous sa publication. Quand certaines femmes apparaissent uniquement sous leur meilleur jour, ultra maquillées, en petites tenues ultra glamour et poses sensuelles sur les réseaux sociaux, la jeune femme, elle apparaît plus souvent au naturel, bien dans ses sous-vêtements confortables, bien dans son corps et dans sa tête.

L’élégance au naturel, c’est ce dont ses plus de 837 000 fans raffolent et lui permet de faire le buzz à chacune de ses publications et de faire monter les températures sur la toile à chacune de ses apparitions.