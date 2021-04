Agathe Auproux pose dans une tenue inédite ! Elle enflamme la toile !

Plus qu’une chroniqueuse, Agathe Auproux est devenue une véritable influenceuse mode. La jeune femme qui officie régulièrement aux côtés de Cyril Hanouna dans « Balance Ton Post » est aussi très active sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram a d’ailleurs réussit à accueillir un grand nombre d’abonnés qui la suit quotidiennement pour de nouvelles idées de look. Chacun des partages de la jeune femme connaît donc un franc succès auprès de ces derniers. C’est notamment le cas avec sa dernière photo où elle apparait dans une tenue des plus intrigantes !

C’est donc un nouveau buzz que la belle Agathe Auproux fait sur Instagram. En effet, la chroniqueuse de C8 a décidé de poser dans une tenue que les internautes ont particulièrement appréciés. Une nouvelle publication dont le succès fait augmenter sa côte de popularité auprès de ses admirateurs. Quelle est donc cette tenue qui a choqué les adeptes de la jeune femme ? Chez LDPeople, nous avons décidé de vous faire un petit retour sur ce look qui a fait couler beaucoup d’encre pour celle qui est une véritable star du PAF !

Une star des réseaux sociaux !

Il est évident qu’Agathe Auproux est une grande célébrité du petit écran. Ayant officié aux côté du Trublion de C8 depuis plusieurs années déjà, son parcours n’a pas manqué de susciter l’admiration des téléspectateurs. Et ces derniers sont nombreux à apprécier de la voir ailleurs que dans leur émission télé. En effet, la jeune femme a également décidé de se lancer dans une petite carrière d’influenceuse. Une démarche plutôt réussie si l’on en croit le nombre de followers qu’elle a réussit à accumuler au cours des dernières années. Rien que durant la pandémie de l’année dernière, la jeune femme a réussit à se rapprocher encore plus de ses téléspectateurs et de ses fans. Ces derniers sont d’ailleurs nombreux à réagir à chacune de ses publications.

La popularité qu’elle a obtenue dans « Touche Pas A Mon Poste » lui a permis de se faire connaître du grand public. Mais lorsqu’elle doit quitter le plateau suite à une maladie grave, Agathe Auproux ne manque pas d’idée pour continuer à briller auprès de ses fans. Et c’est donc sans surprise qu’elle s’engage dans différents partenariats pour ses publications. Que ce soit des marques de prêt à porter, de cométiques ou autre, elle a tout pour aider ses fans dans leur quotidien.

Belle quoi qu’elle porte !

Si les fans d’Agathe Auproux peuvent s’accorder sur une chose, c’est que la jeune femme est sublime quoi qu’elle porte. C’est d’ailleurs ce qui pousse ces derniers à redemander des publications régulièrement de sa part ! Ses différents looks sont de véritables inspirations pour ses admirateurs. Et comme l’ancienne chroniqueuse de TPMP ne manque pas d’imagination, elle apporte toujours de nouvelles idées à ses abonnés pour un look qui répond aux goûts de chacun ! En hiver comme en été, la jeune journaliste a d’ailleurs su captiver son auditoire.

Cela se confirme il y a à peine quelques jours alors qu’elle fait une nouvelle publication sur son compte Instagram. Un look assez simple mais qui aura plu à ses admirateurs. Quelle est donc cette tenue qui aura fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux ? Chez LDPeople, nous avons été surpris de découvrir la belle Agathe Auproux avec un look aussi classique et pourtant être toujours aussi ravissante. Le cliché qu’elle nous montre la dévoile dans l’ascenseur avant une séance de sport. Vous avez deviné ce qu’elle porte ? On vous livre tous les détails dans les prochaines lignes !

Agathe Auproux magnifique en tenue de sport !

Aux dernières nouvelles, Agathe Auproux serait totalement rétablie de sa maladie ! Si elle avait dû prendre une pause l’année dernière, elle est de retour en plus grande forme. Et cela se remarque dans ce cliché où elle pose dans un legging et un crop blanc. Une tenue somme toute classique et simple mais qui la met parfaitement en valeur ! Les adeptes de la jeune femme l’auront d’ailleurs remarqués, l’ancienne chroniqueuse de TPMP prend beaucoup soin d’elle. Ses courbes sont particulièrement attrayante, surtout lorsqu’elle les laisse voir de cette manière ! Les fans ne peuvent donc qu’en redemander.

Et ces derniers ont d’ailleurs été très nombreux à la complimenter sur sa beauté au travers de cette publication. Il serait tout à fait normal qu’Agathe Auproux ait réussi à obtenir des messages variés de la part de ses fans. Des compliments mais également des encouragements qui la poussent toujours à faire de son mieux !