Agathe Auproux poste de nouvelles photos et crée la totale polémique, sur la toile !

Agathe Auproux est une influenceuse très en vue. Elle fait le buzz très souvent avec des clichés où elle s’affiche avec ses dernières tenues. Ses publications sont abondement aimées et commentées. Ce fut, une fois de plus le cas avec son dernier post. Le cliché a fait l’événement sur la toile.

Le compte Instagram d’Agathe Auproux cumule plus de 800.000 abonnés. L’ex chroniqueuse de l’émission TPMP est une influenceuse très courtisée. En effet, les marques souhaitent souvent faire appel à elle pour mettre en avant des produits. Elle le fait régulièrement contre rémunération. Elle a pu le faire, il y a plusieurs semaines, pour une marque de lingerie. Les propositions sont très variées et elle peut monnayer à bon prix sa visibilité sur les réseaux sociaux.

De nombreux projets en perspective

La jeune femme a quitté le programme de Cyril Hanouna en décembre 2019. Elle s’était lancée, avant le confinement, dans un nouveau projet, celle du média en ligne le Live. Lancée au mois de février 2020, la chaîne n’a pas rencontré le succès. La jeune femme ne manque pas de projets. En effet, elle peaufine un deuxième ouvrage qu’elle souhaite bientôt éditer. Agathe Auproux prépare aussi son retour à la télévision pour le mois de septembre. Nul doute qu’elle va attirer l’attention. « À la rentrée, je reviens à la télévision. Normalement vous allez être heureux, j’espère en tout cas. Je communiquerai de cela prochainement », écrivait-elle récemment sur les réseaux sociaux. Cette journaliste possède non seulement une plastique de rêve mais elle est aussi très cultivée et a des avis bien tranchés sur de nombreux sujets de société.

Voir cette publication sur Instagram posing avec mon carré since forever 👩🏻 Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 26 Juil. 2020 à 5 :20 PDT

Un cliché qui fait le buzz

Le 26 juillet dernier, la jolie brune a dévoilé un ancien cliché sur lequel elle a mis la main : on peut la voir lorsqu’elle était enfant. Actuellement âgée de 28 ans, Agathe Auproux publié la photo sur sa page Instagram. On peut la voir allongée sur un lit avec une ambiance vintage en toile de fond. Un élément permet de l’identifier rapidement : sa coupe de cheveux ! « Posing avec mon carré Since Forever », a-t-elle noté en légende. Ses nombreux fans ont trouvé le cliché vraiment adorable. La photo a été très likée et commentée. « Tu es adorable ! », « tu n’as pas changé », « tu es magnifique » : voici quelques commentaires que l’on pouvait lire sous la publication.

Des tenues toujours dans la tendance

Comme toutes les influenceuses, Agathe Auproux aime être à la pointe. Sur les réseaux, elle s’affiche souvent avec des tenues qui font baver ses abonnés. Elle porte souvent des brassières et des tenues de sport très moulantes. La jeune femme adore courir. On a pu la voir, il y a quelques semaines, parler de ses sessions de course. Elle a posté de nombreuses stories à ce sujet qui ont enflammé la toile. Il faut dire que la jeune femme a de nombreux atouts.