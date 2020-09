Agathe Auproux prend un bain moussant pour le moins original

Agathe Auproux a récemment été invitée à découvrir un nouvel hôtel parisien. Alors, elle a pu profiter d’une chambre superbe au style très original. La baignoire notamment avait de quoi laisser ses fans rêveurs. Car Agathe Auproux n’a pas oublié de partager chaque moment de son séjour sur Instagram, avec ses fans. Et cela jusque dans son bain moussant. Des moments de détente pour la chroniqueuse de Balance ton post, qui les mérite bien après avoir assuré une rentrée animée. Découvrez donc, vous aussi, les images d’Agathe Auproux dans son bain moussant.

Agathe Auproux est une vendeuse de rêve pour ses fans

Agathe Auproux est une des personnalités de la télévision les plus actives sur les réseaux sociaux. En effet, spécialiste des médias, la jeune femme sait utiliser Instagram comme un véritable outil de travail. Un outil utile à sa communication et à la gestion de son image publique. Mais rien de tout cela ne se ressent chez les fans d’Agathe Auproux. Car là est tout l’art de la jeune femme, elle parvient à se lier sincèrement avec sa communauté d’abonnés sur Instagram. Ainsi, elle partage avec eux des moments intimes de sa vie, autant que possible.

Mais parfois, elle a la chance de pouvoir allier l’utile à l’agréable. Notamment en faisant la promotion de lieux ou d’objets sur ses réseaux sociaux. Le grand nombre de ses abonnés lui offre en effet la possibilité de faire des partenariats avec des marques, ou comme ici, des hôtels. C’est donc grâce à eux qu’Agathe Auproux s’offre une escapade parisienne. Et qu’elle met en scène un réel plaisir partagé entre ses fans et elle, celui de publier des images de ce séjour incongru.

Une chambre d’hôtel qui vaut le détour

Non seulement le cadre est suffisamment atypique pour intriguer ses fans et leur donner envie de s’y rendre. Mais le lieu se prête parfaitement à faire des photos originales comme aime le faire Agathe Auproux. En effet, pendant le confinement elle se plaignait de ne pas pouvoir changer de cadre pour partager des photos avec ses fans. Et eux aussi commençaient à se lasser des propositions de la belle. Mais grâce à ce partenariat avec ce charmant hôtel parisien, c’est le retour de la nouveauté. De plus, les fans d’Agathe Auproux ont le loisir d’admirer la chroniqueuse de balance ton post prendre un bain moussant dans une baignoire ronde ravissante.

De quoi donner envie aux fans de la journaliste de foncer dans ce charmant hôtel. Car c’est l’occasion rêvée de prendre un bain dans la même baignoire qu’Agathe Auproux. Et puis la décoration est si originale que vous êtes garantis de cumuler des likes à foison sur les réseaux sociaux.