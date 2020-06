Agathe Auproux propose un nouveau challenge étonnant aux internautes, bravo!

Agathe Auproux aime bien faire participer ses abonnés. Sur son compte Instagram, ce n’est pas la première fois qu’elle met ses fans à contribution. En effet, pendant le confinement il y avait au moins une activité différente par semaine qu’Agathe Auproux se proposait de faire avec eux. Et malgré la levée des mesures de confinement, cette complicité est restée la même. Sous une de ses dernières publications sur Instagram, la belle met ses fans au défi de faire des rimes.

Agathe Auproux innove encore sur Instagram, ses fans répondent présents

Agathe Auproux profite de la levée des mesures de confinement à fond. Elle a d’abord rejoint des amis dans une villa du sud de la France. Pour retrouver ceux qu’elle aime et profiter du grand air. Des marches dans la nature lui font le plus grand bien. Et maintenant elle a rejoint un mystérieux jeune homme dans un appartement de Monte-Carlo à Monaco. Impossible pour le moment de savoir si la jeune femme est en couple. Mais ses fans accumulent les indices qui vont dan ce sens. Quoi qu’i les soit, Agathe Auproux continue de faire rêver ses fans avec des photos superbes. Des photos d’elle évidemment, ses fans en raffolent. Mais elle partage aussi des photos plus atypiques. Comme de beaux paysages ou bien des œuvres d’art.

Un drôle de défi pour les abonnés d’Agathe Auproux

L’âme poète, Agathe Auproux poste une photo de Monte-Carlo sous un ciel menaçant. Et dans la description, elle demande à ses abonnés de ne commenter qu’en utilisant des rimes. En effet, les descriptions des photos d’Agathe Auproux sur Instagram sont toujours particulières. Elle aime détourner le procédé qui voudrait que l’on raconte l’image. La jeune femme s’en sert plutôt pour s’adresser directement à ses fans et bien souvent pour les faire rire. C’est donc plutôt original de sa part de proposer un petit jeu pour une fois.

Agathe Auproux s’amuse à faire une rime et met au défi ses abonnés de faire de même. Si ils souhaitent laisser un commentaire ils devront alors trouver l’inspiration. Agathe Auproux ne s’attendaient pas à recevoir autant de messages. Ses abonnés se sont prêtés au jeu et se découvrent une âme de poète. Nous pouvons donc lire des commentaires qui sont absolument charmants.

« Qu’importent les nuages et qu’importent leurs menaces Quand le soleil est absent, c’est toi qui le remplace »

« C’est beau alors j’me jette à leau juste pour commenter la photo de la reine du réseau (ça passe…non ?) »

« Belle photo de Monaco, tu es une pro »

À tous ses messages, Agathe Auproux prend le temps de répondre. Elle félicite les nombreuses personnes qui parviennent à faire rimer leurs commentaires. Car l’exercice n’est pas forcément facile et Agathe elle-même l’avait pourtant tenté en description. La jeune femme écrivant « Nuages menaçants sur casino, mais belle photo ».

Agathe Auproux ne manque jamais d’imagination pour divertir ses fans sur les réseaux sociaux

D’autres fois, Agathe Auproux demandait à ses fans de trouver eux-même des jeux de mots pour légender une de ses photos. Assise sur un rocher au bord de l’eau, elle indiquait se trouver à la plage de la Mala. Agathe Auproux aurait alors voulu trouver quelque chose de drôle pour faire le parallèle avec « la moula » ou « la moulaga » qui sont des titres de rap assez populaires. Et là encore, elle pouvait compter sur l’imagination débordante de ses fans.

Agathe Auproux entretient donc une relation spéciale avec ses abonnés. Elle partage avec eux des moments de son quotidien mais c’est un véritable échange qui prend place. La jeune femme n’est pas de ces célébrités qui font en sorte que la relation entre eux et leurs abonnés soit à sen unique. Agathe Auproux aime discuter avec ses fans et jouer avec eux. Pendant la période de confinement, elle avait alors proposé des dictées en live Instagram, des open mic de la même manière ou encore des recettes de cuisine. Des activités idéales pour passer le temps mais surtout des moments de partage sincère entre ses fans et elle.

Chaque post Instagram de la jeune femme fait le buzz

Avec 833 000 abonnés, Agathe Auproux sait qu’elle ne pourra pas satisfaire tout le monde. Mais elle s’efforce tout de même de les divertir quand elle le peut.

Les fans d’Agathe Auproux sont fiers de pouvoir compter sur la star. Elle prend souvent le temps de répondre dans l’espace commentaire. Et elle est disponible via les stories Instagram pour répondre à des questions directes de ses fans. Avec autant d’attention, les abonnés d’Agathe Auproux sont comblés. Il ne reste plus qu’a savoir quel sera le prochain défi que va leur lancer la jeune femme. Et nous pourrons compter, comme d’habitude, sur un certain niveau d’inventivité de la part d’Agathe Auproux. En effet, l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste est toujours capable de créer la surprise. Pas étonnant que chacune de ses publications soit un véritable buzz sur les réseaux sociaux.